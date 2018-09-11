eBay发布数据中心定制服务器 年底前开放硬件设计

在其为期两年的IT基础设施改造工作中, eBay近日取得了一个重要的里程碑。今天，eBay宣布已经开发自己的定制服务器，并将在年底前开放硬件设计。

在其为期两年的IT基础设施改造工作中, eBay近日取得了一个重要的里程碑。今天，eBay宣布已经开发自己的定制服务器，并将在年底前开放硬件设计。

eBay于2016年7月开始进行重塑计划，该计划旨在构建eBay自己的硬件和人工智能引擎，使其数据中心集群去中心化，并转向可以更好地利用开源技术的边缘计算架构。

EBay当时表示，基础设施的改造将有助于它使用Kubernetes、Envoy Proxy、MongoDB和Apache Kafka等新技术，这将使eBay电子商务平台变得更加高效、更灵活和更具可扩展性。

在今天的博客文章中，eBay平台工程副总裁Mazen Rawashdeh表示，eBay仅花了9个月的时间来构建和部署定制服务器。他解释说，在很多情况下当企业开始进行这种项目的时候可能需要几年时间才能完成。不过，他补充说，eBay在这么短时间内完成该项目并没有增加任何额外的费用。

“我们系统性地研究了每一层技术堆栈，并检查了效率、能力和改进现有解决方案的机会，”Rawashdeh说。

他说，eBay已经开始实现这一现代化基础设施带来的好处，他们利用新技术构建了一个“内部人工智能引擎”，让开发人员能够为客户创造新的产品和体验。

“我们的人工智能引擎已经加速了新功能的生产，例如计算机视觉、图像搜索和社交共享，让团队将开发时间从几周缩短到几小时，”Rawashdeh说。

就在公布这些新服务器不到一个月之前，eBay刚刚推出了两个新的API，让开发人员能够将部分人工智能功能添加到他们的服务中。这其中包括一个Image Search API，让开发人员可以访问eBay的视觉搜索工具来帮助用户探索市场。

例如，购物者可以拍一张他们想要购买的商品照片，并在eBay上搜索类似产品。或者，他们可以在线提供现有图像的链接，eBay会在自己的平台上搜索这个商品或者其他类似商品。

此外eBay还发布了一个机器翻译API，用于自动将英语商品名称和描述翻译成普通话，反过来对于普通话查询请求也是如此。

所有这些举措都是针对开发者社区的，而开发者社区是eBay实现更广泛增长的战略的一个组成部分。目前eBay正在借助于开发者的力量来强化自己的平台，并指出，自今年年初以来eBay已经帮助推动了全球超过96亿美元的商品销售额。