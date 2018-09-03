产业“升维” 浪潮定位“云＋数”新型互联网企业打造数字生态

综上所述，在产业“升维”背景下，浪潮立足“云＋数”，通过平台＋生态的策略，帮助政府、各行各业应对数字经济的挑战。孙丕恕说，在成为“云＋数”新型互联网企业过程中，浪潮一方面加快自身发展，另一方面需要客户、合作伙伴的支持。

至顶网服务器频道 09月03日 新闻消息（文/李祥敬）：在近日举行的主题为“云数赋能 智慧未来”Inspur World 2018（浪潮技术与应用峰会）上，浪潮提出从领先的云计算、大数据服务商，通过云、数赋能构建平台型生态企业，打造新三大运营商，向“云＋数”新型互联网企业转型。同时，浪潮还发布了“云梯计划”、爱城市网，并透露计划推动浪潮云上市，以一系列创新举措与行动迎接智慧未来。

产业“升维” 浪潮确立新目标

现在，各种技术日新月异，云计算、大数据、人工智能、区块链等技术层出不穷、快速迭代，产业形态也在逐渐“升维”。

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕表示，我们将传统产业称之为一维产业。互联网的兴起催生了二维产业，开始对传统产业进行颠覆，一维产业面临推倒重建，同时二维互联网产业也基本被BAT瓜分完毕。一维产业和二维产业也在相互作用，大家称之为“互联网＋”。“互联网＋让互联网数据与企业数据相结合，形成了大数据产业，我们称之为三维产业。一维、二维、三维产业相互作用的过程，就是大家说的数字产业化、产业数字化。”

也就是说，我们现在处于一个数字化转型的阶段，每一个产业、每一个行业都面临转型，甚至包括风生水起的互联网，也面临转型。马云说，阿里不再是一个电商公司，而是一个数据与人工智能的公司。“大数据等新一代信息技术的出现，推动智慧产业、智能产业、各类大脑等应运而生，推动社会从信息科技时代进入智能科技时代，也就是从Information Technology转型到Intelligence Technology。”孙丕恕说。

在这样的时代背景下，浪潮确定了下一步的目标就是成为一个“云＋数”新型互联网企业，成为平台＋生态型的企业。平台就是“云＋数”，围绕智慧城市、智慧企业和便民服务应用，形成各种生态。

在孙丕恕看来，浪潮现在已经是一个“云＋数”的企业，比如在云方面，浪潮聚焦政务云，在国内率先将云计算力变成商品，对外提供服务。“‘政务云’这个词就是浪潮发明的，浪潮云源于政务云，浪潮政务云连续四年市场占有率第一。在巩固政务云的同时，我们又发力‘企业上云’，发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。现在浪潮也是公有云的主要供应商之一。”孙丕恕说。

当前数字化转型成为企业的重要命题，企业上云成为2017年的云服务市场热点。为进一步打造数字中国云引擎，浪潮发布了面向构建云生态的“云梯计划”，计划未来三年投入30亿，到2020年，合作伙伴规模达15000＋，助力数字中国建设和经济发展。

而在大数据方面，浪潮依托政务云帮助政府实现数据的汇聚、共享、开放，进而实现数据授权运营。与此同时，通过“公司＋创客”收集互联网数据，目前浪潮已经积累近60PB的数据资源，成为一个大数据公司。

但是浪潮并没有没有满足于此，浪潮要做“云＋数”新型互联网企业，这个新型互联网企业怎么理解？孙丕恕说，新型互联网企业，新在何处？概括来说就是新链接、新生态、新运营商。

立足"三新" 浪潮与合作伙伴共建数字生态

孙丕恕表示，浪潮讲的新链接，是在传统互联网企业2C、2B的基础上解决面向政府2G的问题，实现2C、2B、2G三维对象全覆盖的链接。

新链接的另外一层意义是数据的打通。日常生活中，对我们每个人有用的数据，80%来自组织数据；进一步分析发现，这些组织数据中有80%来自政府，所以说政府数据是“钻石矿”，是最有价值的数据。“浪潮通过政府授权数据，加上互联网数据进行数据价值的重构，通过政府、社会、个人三维数据的互动，推动优政、惠民、兴业，实现各种应用创新。”孙丕恕说。

每个企业的发展都离不开生态。孙丕恕表示，不同于其它企业，浪潮是把自己的云和数据提供给合作伙伴使用，为合作伙伴进行能量输出和赋能，形成数据共享、共用的新生态。

根据自身产业布局，浪潮将自己的生态体系细分为6个部分，也就是云中心生态、云服务生态、政府数据运营生态、爱城市网生态、智慧城市运营服务生态、云ERP应用市场生态。通过与各类合作伙伴一同配合，建立新生态。

具体来说，围绕云中心生态，浪潮通过服务器、存储、网络，以及由云海OS和云海IOP构成的云海平台，联合合作伙伴，帮助客户建设云数据中心，建设私有云。现在浪潮服务器已经中国第一、全球前三，目标是再利用五年的时间，成为全球第一，引领智慧计算。

围绕云服务，浪潮瞄准政府和企业两类客户。“基于浪潮云，我们与平台合作伙伴、产品合作伙伴、销售合作伙伴和服务合作伙伴建立生态。在这里我特别想跟大家分享，浪潮云已经进行二轮融资，我们希望尽快启动IPO，实现浪潮云上市。”孙丕恕说。

对于浪潮云上市的规划，孙丕恕表示，浪潮变成新型互联网企业，云是一个重要的基础条件。“通过浪潮云的上市进一步唤起大家对浪潮重新的认识，我们现在不再是一个老的IT公司，而是一个新的IT公司。”

围绕政府数据运营，目前浪潮帮助22个省级政府，120多个地市建立政务云，并通过搭建政府数据开放共享平台，也就是天元DSP平台，实现政府数据的汇聚共享和开放。孙丕恕表示，做云服务是做“保姆”，而帮助政府进行数据的运营，就是从“保姆”升格成为了政府数据“管家”。依托政府授权数据，加上浪潮自己拥有的互联网数据，共同推动大数据生态的建立。

“政府为什么能够授权浪潮进行数据运营？我认为首先是政府信任浪潮，浪潮帮助政府建设政务云，同时建立数据的共享和开放平台，最关键的是，在懂政府业务流程的前提下，能够解决用户数据安全、保密、隐私的问题。所以我们提出，政府数据运营找浪潮！各位合作伙伴，需要政府数据，也请找浪潮！”孙丕恕如是说。

通过整合相关数据，做好相关应用，把数据进行有效整合，通过政府授权运营，开发者就会聚合到一起，从而加速数据价值的实现。

爱城市网是浪潮整合政府、社会分散的服务资源和数据资源，打造的智慧城市公共服务平台，实现了各类政务服务、公共服务、社会服务、政民互动、城市资讯等的云上再造。通过爱城市网APP，市民可以享受政府办事、质量链、五险一金查询、金融服务等数十类便民应用。同时，浪潮还与开发者、公益组织、事业单位、金融机构等合作伙伴共同建设、开发、推广、运营城市服务，持续深化城市与人的关系，共享、共治美丽家园，构建“五彩之城”。

孙丕恕说，智慧城市这个词提出有十几年的历史，但是老百姓对于城市信息化带来的好处感受并不深。随着信息化的普及和认识的提高，要让城市有一个“保姆”，有一个“管家”，这个管家具体就是智慧城市运营商。一个成熟的智慧城市综合运营商至关重要。“浪潮的优势是建立了‘云＋数’平台，通过政务云帮助政府建立数据运营平台，在这个平台上面构建的行业应用实现了数据的共享，这是浪潮根本的优势。”

围绕智慧城市运营，浪潮提出 “规划、投资、建设、运营”的智慧城市建设“四步曲”，携手合作伙伴构建智力生态、资本生态、供给生态、服务生态，共同推进新型智慧城市建设运营。

围绕企业云ERP，浪潮本身从事企业ERP已有30多年历史，一方面自己有GS云服务，现在又与Odoo公司合资推出PS云服务，建设云ERP应用市场，形成浪潮云ERP应用生态，积极支持工业互联网的发展。

对于一个城市来讲，中国移动、中国联通、中国电信是大家熟知的三大运营商。孙丕恕表示，在新IT时代，云服务运营商、大数据运营商、智慧城市运营商将是推动城市发展、进步的新三大运营商，这也是浪潮努力的方向。

结语

综上所述，在产业“升维”背景下，浪潮立足“云＋数”，通过平台＋生态的策略，帮助政府、各行各业应对数字经济的挑战。孙丕恕说，在成为“云＋数”新型互联网企业过程中，浪潮一方面加快自身发展，另一方面需要客户、合作伙伴的支持。

浪潮目前有思科、IBM、爱立信、LG、迪堡多富五大合资合作伙伴，同时也拥有更多的产业、生态合作伙伴。浪潮发展到今天，得到了各个生态伙伴的大力支持，同时也与各个生态伙伴一起推动着各领域的数字化转型进程。

“在新的时代，浪潮在求变，生态伙伴也在求变。让我们一同跟上时代浪潮，共同克服困难，共同实现成长，共建、共享数字经济新生态！”孙丕恕最后说。