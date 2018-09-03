Inspur World 2018：智慧计算就是未来的生产力

8月29日，主题为“云数赋能 智慧未来”的Inspur World 2018浪潮技术与应用峰会在成都召开，浪潮集团在大会上公布了转型战略，将建设云中心、云服务、智慧城市等6大生态，向“云+数”新型互联网企业战略转型。

信息社会很大程度上是“计算社会”，社会经济大多运行在计算机上。计算是信息时代区别于工业时代的核心生产力要素，当前，人类从传统信息社会向智能社会升级，传统计算也逐渐被智慧计算所取代，发展智慧计算，不仅是IT产业的问题，更是每一个IT企业的现实挑战。Inspur World 2018峰会上，中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东，系统阐述了浪潮服务器的智慧计算发展战略以及业务进展，他表示，浪潮将在5年内成为全球服务器出货量最大的厂商，智慧计算是浪潮服务器最大的增长动力。

8月29日，主题为“云数赋能 智慧未来”的Inspur World 2018浪潮技术与应用峰会在成都召开，浪潮集团在大会上公布了转型战略，将建设云中心、云服务、智慧城市等6大生态，向“云+数”新型互联网企业战略转型。

服务器是浪潮集团的主营业务之一，浪潮服务器的智慧计算战略是集团业务转型战略的重要支撑。中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东在大会主题演讲环节指出，当前正处于传统计算向智慧计算的转型期，智慧时代是一切皆计算的时代，是难得的历史性产业机遇，浪潮服务器一直将业务重心放在智慧计算领域，在5年内成为全球最大的服务器供应商，智慧计算的领导者。

中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东发表主题演讲

时代之变，计算是核心生产力

回顾过去的10年，最重要的关键词，应该是“变”。起于2008年的云计算变革到现在也没有放缓的迹象，云、大数据、AI对于传统信息化的替代不断加快，这场变革引发的不仅是全球竞争格局的大调整，比如IBM出售X业务，戴尔收购EMC，还引发了数字经济的再增长。

2009年，全球市值TOP10名单中没有一家互联网公司，在IT领域内只有微软入榜，而当时的微软还依靠windows和office的license获得营收，而2017年TOP10公司中，有7家互联网公司入榜，分别是苹果、亚马逊、Alphabet（谷歌母公司）、微软、阿里巴巴、Facebook、腾讯。2008年不仅是云计算开始的时间，也是全球金融危机全面爆发的时间，在全球经济不景气的背景下，数字经济自然成为主要增长动力。经过10年时间，数字经济就完成了全球GDP版图的重构。据中国信通院的数据测算，2017年全球数字经济排名分别是美国、中国、日本，规模分别是10万亿美元、4万亿美元和2万亿美元，与此同时，各国相应的GDP分别如下，19万亿美元、13万亿美元和4万亿美元，数字经济的排名与GDP排名高度一致。

计算力就是生产力

数字经济是“计算经济”，就像工业经济是石油经济一样，王恩东说，计算力是衡量国家、地区，甚至企业发展水平非常关键和重要的指标。全球国家GDP、数字经济排名高度一致，两个指标也与服务器出货量相一致——2017年服务器出货量前三名同样是美国、中国、日本。

智慧时代，一切皆计算

计算是核心生产力，智慧计算就是未来的核心生产力，随着云计算、大数据、AI以及物联网、智能终端等新一代信息技术的发展和应用，人类社会开始从传统计算时代向智慧计算时代转变，智慧计算是从数据中获得策略、洞察、智慧、知识的复杂数据计算，以云计算为基础平台、大数据为认知方法、机器学习为优化工具，简称CBD（Cloud computing，Big data，Deep learning）。

智慧计算的发展可能会超出人们的意料，王恩东表示，智慧计算所占的份额，预计到2020年超过2/3，到2025年将超过4/5，成为计算当中最主要的组成部分，成为统治性的主流计算形态。

王恩东说，智慧时代是一切皆计算的时代。传统计算是计算力转化为服务，例如ERP、搜索、电子商务，替代的是人类的双手以及部分的机械思维，而智慧计算是计算力转化为思考和决策，替代的是人类的思考和决策，例如医疗领域的疾病的诊断、企业的商业智能决策、金融证券行业的交易策略制定等。这意味着，计算会更加深入的渗透到社会经济和日常生活的每一个角落，计算会像石油、电力一样成为人类社会高度依赖的基础性资源。未来，一个国家的智慧计算产业发展平台基本就决定了社会经济的发展水平。

所以，智慧计算将给计算产业带来难以想象的发展空间，是一次难得的历史性发展机遇。

智慧计算基础架构是开放融合的

从人类第一台计算机ENIAC问世到现在，计算技术和产业就一直在朝着开放融合的趋势不断发展，尤其是垂直产业分工替代水平分工以来，这种趋势更为明显。

软件的开源一路加速度，几乎是不可阻逆，最有影响力的开源操作系统Linux，份额达到60-70%，到了云计算时代，各大云运营商都基于开源软件构建了各自的技术体系，在商业软件的大本营企业市场，VMware所占份额也不足1/3，而最新的AI应用是自带开源基因的，所有的框架都开源的。

硬件领域的开放设计后起直追，更是来势汹汹。OCP、ODCC和Open19等三大开放计算社区是硬件开放的主要推动力量，也是智慧计算基础架构标准制定和推广的主要力量。成员提交的IP，也就是服务器设计图纸，可以供其他成员随便下载，免费使用，这让普通的企业用户和中小型CSP可以非常容易的获得一流数据中心技术。这使得开放计算的发展速度可以媲美滚雪球。OCP、ODCC和Opne19的成立时间分别是2011年末、2012年初，截止2017年末，OCP服务器已经部署超过100万节点，ODCC部署数十万节点。

开放硬件成为数据中心建设新趋势

而且不仅服务器在开放，存储和网络也在走向开放，存储出现了形成了Bare Metal/ White Box 模式，这种模式的产品和NFV、SDN等技术相结合，未来将替代大部分现有的传统网络设备。

开放的层次也不断深化，目前，不仅有开放的服务器，还有开放的处理器、网卡等复杂芯片，这些产品进一步推动了计算的多元化，让产业生态更具活力，开放指令集RiscV、开放处理器OpenPOWER、以及OCP社区的Mezzanine 网卡等都将对未来的计算技术和产业的发展发挥重要作用。

拥抱开放计算技术

浪潮一直积极拥抱开放计算生态，是开放生态的主要推动者。浪潮是OCP、ODCC和Open19的共同会员，在ODCC创立过程中发挥了重要作用，2010年，浪潮推出了整机柜服务器SR1.0这是中国第一台整机柜服务器，比天蝎组织（ODCC）成立还提前两年，该产品的管理、供电等多项技术被写入ODCC标准中，至今市场占有率仍然在60%以上。年初向OCP提交的2项IP四路服务器NF8380M5和OCP机柜节点ON5263M5服务器已经通过OCP认证，浪潮已经向客户批量供货。

浪潮也是Linux、OpenStack等软件开源社区的成员，在贡献IP、推动开放IP产业化方面都扮演了重要的角色。浪潮的技术体系全面支持开放技术，融合架构1.0和2.0两个版本均支持了ODCC和OCP标准，数据中心操作系统云海OS基于OpenStack实现。

开发智慧计算时代的基础架构——融合架构3.0

2014年，浪潮服务器发布了融合架构技术策略，提出“融合架构=软件定义+硬件重构”，开发适合智慧计算基础架构需求的产品方案，并提出“服务器即计算机”、“机柜即计算机”、“数据中心即计算机”三步走开发规划。目前已经完成了前两步的开发和市场化，正在开发3.0版本，最新版本的云海OS 5.5已经能够满足技术需求，硬件方案正在开发过程中，硬件方案将整合硅光互联、NVLink 3.0等高速物理互连技术，将X86、Power、国产芯片、GPU等不同架构的芯片解耦重构，实现真正意义上的计算、存储和I/O资源的池化。软件定义则在可重构的硬件资源池基础上，将不同的资源池组成专业的服务器、存储、网络系统，并实现资源的高效管理和调度。

基于融合架构理念和技术，浪潮开发了全球领先的产品。浪潮服务器具备领先的性能和可信性，曾经先后29次打破国际标准化测试组织SPEC的服务器测试世界纪录。

智慧计算领导者的新目标，5年全球第一

云计算变革中，浪潮无疑是最大的受益者，根据Gartner数据，截止至2018年第一季度，在过去的17个季度中，浪潮服务器有11个季度增速全球最高。2018年浪潮制定了新的发展目标——5年内服务器出货量全球第一。产品层面的云服务器、AI服务器两大机会，以及市场层面的CSP机会，浪潮都有着抢眼的表现。目前，浪潮云服务器市场份额全球第一，AI服务器同比增长600%，是业界平均水平的4.5倍。

浪潮制定了五年内服务器出货量全球第一的目标

目前，浪潮服务器出货量和销售额已经位居中国第一、全球第三， 2018年，浪潮制定了新的目标——2022年前成为全球最大的服务器供货商。早在2016年，浪潮就提出了重点发展智慧计算的整体业务战略，该战略成为浪潮过去几年高速增长的前提。

新旧计算会有很长交替期，目前，传统计算仍然占到很大的市场份额，但是浪潮的业务策略会领先于实际应用，浪潮服务器对智慧计算的投入领先于业界水平，王恩东表示，浪潮服务器希望具备全球领先的智慧计算基础架构全栈方案能力，成为智慧计算的领导者。为此，将加快创新，在技术、产品、模式和生态四个层面做到全球领先。

浪潮要在技术、产品、模式和生态四个层面做到全球领先

推进AI创新成果行业应用，OpenStack AI云上市

浪潮服务器业务涵盖了云计算、大数据、AI等领域，具有全栈智慧计算方案提供能力，AI是增长最快的领域，也是浪潮智慧计算业务投入的重点。2017年，浪潮AI业务同比增长600%，是全球平均增速的4.5倍，在中国市场高达57%。百度、滴滴、中信证券等CSP和大型传统行业用户的AI平台都采用了浪潮的产品和方案。

在大会上，浪潮推出业界第一个基于OpenStack的 AI云解决方案，这款方案将统一整合了TensorFlow、Caffe-MPI、CNTK、MXNet、Torch等主流框架，基于InCloud OpenStack开源云环境，实现虚拟化资源、深度学习管理AIStation平台以及AI应用分析工具Teye的统一管理、调度、监控与应用特征分析，适合于企业、科研院所等AI用户。

作为最早布局AI计算市场的厂商，浪潮拥有业界最丰富和最完整的AI计算产品及方案，多个产品全球领先，比如NF5288M5在2U空间内支持8块GPU，性能密度业界最高；浪潮在中国领先的公有云上率先实现了全球最大规模的TensorFlow性能扩展优化，512块GPU集群进行ImageNet训练，性能打破Facebook之前保持的世界纪录。

在推进AI技术行业应用上，浪潮已经与客户、合作伙伴在多个行业领域进行应用。例如在视频监控领域，浪潮与中国某领先视频监控企业定制开发的AIStation极大提速了该企业AI开发效率，实现秒级深度学习环境部署，资源管理效率提升80%以上，平台优化加速90%以上。此外，浪潮与AI“独角兽”合作伙伴联合打造“All in One”模式的AI一体化解决方案，也正在将互联网领域的创新成果，逐步向金融、通信、冶金、制造等行业进行复制，目前ABC一体机已经在钢厂钢包检测、金融反欺诈领域实现应用。

JDM模式，适合于智慧时代的运营模式

互联网行业是IT技术创新应用的领先者，新技术的规模化过程往往表现为从互联网向传统企业和政府用户群体的扩散，从互联网行业凝练出的方法论、方案、模式等在传统行业的互联网化过程中得到普及，智慧计算的发展也是如此。浪潮作为全球TOP10 CSP的主要供应商和紧密合作伙伴，探索出了一条适应智慧计算时代的业务模式——JDM。

J即Joint，连接客户与客户协同，而非单纯的把产品卖给客户；D代指Design、Development、Deliver三层意思，让客户参与到设计、研发和交付的全过程中，实现协同设计、敏捷研发、快速交付。M即Manufacture ，依托智能生产基地以及工业互联网平台，客户端的“一键下单”与浪潮生产的批量定制化生产有效结合，实现敏捷生产，快速供货。

JDM模式是一种敏捷供应链的实现方式，是以客户需求为出发点对传统产业链的升级改造。传统的IT产业链，从芯片供应者、整机厂商、软件开发商到用户，价值传递是单向线性的，客户是产品价值的被动接受者。JDM将客户需求引入每一个产业环节，价值传递从单向线性关系变成多维协同、多向传递的关系，是符合智慧计算时代的产业模式。在这种模式下，客户可以获得更符合自己需求的产品方案，不同产业环节的厂商都可以更好地理解客户需求，提升产业效率。

智慧计算加速全球化

浪潮的伙伴不仅来自国内，还来自北美、欧洲以及日本等市场，这些伙伴有力的推动了浪潮业务的全球化。以领先的技术、产品、模式和生态为基础，浪潮业务的全球化已经开展了很多年，形成了相对完整的全球化业务布局，2018年海外业务增长了3.5倍。

王恩东表示，预计到2022年在全球服务器的市场需求中，中国将占30%左右，欧美、亚太、非洲等海外市场有70%左右的容量，要成为世界第一，全球化是不可避免的挑战。浪潮将会在海外市场进一步加大投入，尤其北美和欧洲市场。

据了解，浪潮已经在全球形成了数据中心产品的8个研发中心、6个制造基地，在110多个国家和地区具备完整的交付与服务能力。