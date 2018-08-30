Inspur World 2018：智慧时代一切皆计算

8月29日，主题为“云数赋能 智慧未来”的Inspur World 2018大会在成都召开。5000+政企代表、生态伙伴、技术专家参会，共同聚焦信息技术创新和发展的前沿趋势。会上浪潮集团发布“云+数”新型互联网企战略，以云数赋能构建平台型生态企业，打造新三大运营商。

8月29日，主题为“云数赋能 智慧未来”的Inspur World 2018大会在成都召开。5000+政企代表、生态伙伴、技术专家参会，共同聚焦信息技术创新和发展的前沿趋势。会上浪潮集团发布“云+数”新型互联网企战略，以云、数赋能构建平台型生态企业，打造新三大运营商。

服务器是浪潮集团的主营业务之一，是浪潮集团“云+数”战略转型的重要支撑。智慧时代是一切皆计算的时代，是难得的历史性产业机遇，浪潮服务器将持续投入和发展智慧计算相关技术和方案，在技术、产品、运营模式、生态四个方面持续发力，保持高速增长，在5年内成为全球最大的服务器供应商，成为智慧计算的全球领导者。

智慧时代，计算力就是生产力

当前正处于从传统IT（information technology，信息技术）技术向新IT（intelligence technology，智能技术）升级，技术的升级推动着人类从传统计算向智慧时代的演进。智慧计算是从数据中获得策略、洞察、智慧、知识的复杂数据计算，以云计算为基础平台、大数据为认知方法、机器学习为优化工具，简称CBD（Cloud computing，Big data，Deep learning）。

中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东在演讲中指出，计算力是主要生产力。计算力对于智慧时代来讲，就像电力对于电气时代，是衡量社会和经济发展水平非常重要、非常关键的一个指标。基于计算力的数字经济一直是全球经济增长的主要动力，数字经济的发展已经改变了全球经济版图，据统计全球各个国家服务器出货量、数字经济规模以及GDP总量高度相关，全球数字经济规模的前四名是美国、中国、日本和英国，GDP与服务器出货量的前四位为美国、中国、日本和德国。

中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东发表主题演讲

从经济运行模式看，计算力也改变了金融、零售、交通、物流等传统行业，在过去10年，中国互联网零售从0.3万亿元增长到7万亿元，提高了20倍，相比传统零售从12万亿元增长到29万亿元，仅提高了2.4倍。

重点投入AI，发布基于OpenStack的 AI云平台

受益智慧计算战略，浪潮服务器持续高速增长，目前居中国市场第一，全球前三。浪潮集团副总裁彭震表示，浪潮正加快在云计算、大数据、AI等智慧计算场景的技术创新。以AI为例，2017年浪潮AI业务同比增长600%，4.5倍于全球平均增速，据IDC数据，浪潮AI服务器中国市场占有率达57％，百度、滴滴、中信证券等大型互联网企业和传统行业用户开始大规模应用浪潮AI计算的产品和方案。

浪潮集团副总裁彭震在云数据中心产品方案分论坛发表演讲

在大会上，浪潮隆重发布基于OpenStack的 AI云平台，进一步驱动AI与云的融合。该平台基于OpenStack开源云环境，整合了TensorFlow、Caffe-MPI、CNTK等主流框架，支持大规模机器学习与深度学习应用，支持Docker应用与管理，可秒级构建深度学习开发环境，极大简化AI开发流程。

浪潮隆重发布基于OpenStack的 AI云平台

作为最早布局AI计算市场的厂商，浪潮拥有业界最丰富和最完整的AI计算产品及方案，包括支持GPU、FPGA等多种异构处理器架构的计算平台、深度学习训练集群管理软件AIStation、AI性能调优工具Teye以及集群版深度学习框架Caffe-MPI等完整的AI基础架构及服务。多个产品全球领先，比如NF5288M5在2U空间内支持8块GPU，性能密度业界最高；浪潮开发并优化的TensorFlow-Opt深度学习分布式框架展现出卓越的扩展性， 512块GPU集群的并行效率达到93%，该集群训练完成一个完整ImageNet数据集（128万张图片）只需要约10秒时间，比之前Facebook公布的全球最快TensorFlow训练成绩快一倍以上；浪潮开发的深度学习管理平台AIStation在实际应用中获得良好反馈，目前浪潮与中国某领先视频监控企业定制开发的AIStation极大提速了该企业AI开发效率，实现秒级深度学习环境部署，资源管理效率提升80%以上，平台优化加速90%以上。

浪潮AI应用正从互联网走向传统行业，目前浪潮与合作伙伴百度联合推出软硬一体化AI解决方案ABC一体机，双方合作完成从底层硬件到硬件资源的整合和调度，包括作业的编排和调度，优化训练模型，打造“All in One”模式的AI套餐。目前ABC一体机已经在钢厂钢包检测、金融反欺诈领域实现应用。

开放融合的智慧计算生态

智慧计算是开放融合的时代，硬件的开放和软件的开源两大趋势越来越明显。

硬件方面，全球有三大开放社区， ODCC、OCP、Open19，迄今为止，符合OCP标准的服务器已经部署超过100万节点，符合ODCC标准的服务器已经部署数十万节点。浪潮是三大开放计算组织的核心成员，基于这三大组织标准研发的计算设备，已经在全球4个全球市值最大的互联网厂商实现规模部署。

软件方面，开源软件在实际应用的占比越来越大，Linux、OpenStack、TensorFlow、Hadoop等开源软件已经成为主流。浪潮是目前主流的三种AI算法框架Caffe并行化的领导者，浪潮领导开发的Caffe-MPI软件，对Caffe框架实现了单GPU到多GPU，由单机到多机并行的扩展，取得了两倍于Tensorflow计算能力的成绩。

在开源云领域，浪潮是OpenStack的黄金会员，在OpenStack的应用推广上，已经在金融、政务、能源等行业客户部署超过1万节点，在国内保持领先。

在融合架构技术创新层面，浪潮强调硬件重构+软件定义。在2014年Inspur World大会上发布融合架构战略，4年来，浪潮的服务器平台已经实现从1.0到2.0，并开始进入融合架构3.0阶段。

融合从2.0到3.0架构：

在硬件重构上，通过数据中心内部如硅光互联，Nvlink等高速物理互连技术，实现包括x86、Power、国产芯片、XPU异构计算芯片的融合，实现NVM，SSD，HDD等异构存储介质的融合，真正实现的计算、存储资源的深度池化。在软件定义上，在可重构的硬件资源池基础上，通过灵活的组织，将不同的资源池组成专业的服务器、存储、网络系统，并实现资源的高效管理和调度，软件定义下一步将向着规模化，智能化方向发展。

创新的JDM模式 实现敏捷开发、制造、运营

开放融合的产业趋势将改变客户需求，客户的个性化和定制化趋势正逐步颠覆原来的通用批量化的产业链模式，身处其中的传统IT厂商需要进行运营的全面创新。

浪潮已经形成了卓有成效的JDM模式，以实际应用为根本驱动力，以业务链条融合为基础，为客户提供全程定制的产品和服务。

浪潮JDM模式

JDM三个字母分别代表不同的内涵，J即Joint，是围绕智慧计算产品创新，与客户和合作伙伴，进行网络化数字化协同作业；D代表Design/Development/Deliver，是打造从用户需求、设计、研发、生产、交付的敏捷业务链；M即Manufacture，是敏捷创新的根基，是形成产品交付用户的实现路径，通过智能制造平台，实现网络“一键下单”、快速定制、直达用户的运营能力。

基于JDM商业模式，浪潮推出了国内首款整机柜服务器SR1.0，多项技术被写入ODCC标准中。此外，浪潮还联合百度陆续推出了ABC一体机、SR-AI整机柜服务器，与网易联合推出瀚海全栈云一体机，并与大华、科大讯飞等合作伙伴在图像识别、语音识别等领域展开广泛合作。

目前，浪潮服务器伙伴已经达到9000多家，形成了云计算、行业解决方案、智慧计算等三个开放生态平台，本土伙伴，还有众多来自海外的全球性合作伙伴，这些伙伴推动了浪潮海外业务的成长。据了解，浪潮业务覆盖了113个国家和地区，有8个全球研发中心、6个全球生产中心以及2个全球服务中心，在美国、欧洲、韩国、日本等区域市场增长十分迅速。