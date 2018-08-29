AMD发布Radeon Pro显卡实现云数据中心高端图形可视化

AMD针对移动工作人员推出了一款用于数据中心的全新Radeon Pro显卡，该显卡旨在为远程工作负载提供强大的云可视化功能。

AMD针对移动工作人员推出了一款用于数据中心的全新Radeon Pro显卡，该显卡旨在为远程工作负载提供强大的云可视化功能。

这款用于数据中心可视化工作负载的Radeon Pro V340显卡专门用于计算机辅助设计、桌面即服务和图形渲染等工作。它配备了2个基于Vega的GPU，由AMD MxGPU技术提供支持，为虚拟化环境提供高性能和高用户密度，这意味着多个用户可以同时共享一个显卡。

通常这些类型的工作是使用内置必要硬件的高配笔记本电脑完成的，但这种笔记本电脑价格很高，特别是对于自由职业者而言。因此AMD认为，为数据中心配备必要的可视化硬件并且从云中运行这些类型的应用可能会更好。

“你不需要购买昂贵的工作站，而是在云中运行那些高成本的应用，并将结果提供给轻薄的笔记本电脑或平板电脑，”AMD云图形业务总监Michael DeNeffe在媒体吹风会上这样表示。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示，AMD新推出的显卡将在数据中心支持新的工作站工作负载。他表示，Radeon Pro V340显卡除了更具成本效益外，对于关注安全性的设计人员也是有吸引力的，同时还可以让用户灵活地在任何地方工作，在上下班时间共享全球资源。

“AMD显卡特别之处在于它不需要昂贵的软件许可，而且性能非常高，因为它可以在片上实现大量的虚拟化功能，”Moorhead说。AMD表示，Radeon Pro V340将于第四季度上市。

AMD今日股价上涨超过5％，达到25.26美元，是今年年初的2倍。

最近几天AMD非常忙碌，宣布了将与台积电合作开发7纳米处理器，此前AMD表示将于长期合作伙伴GlobalFoundries分手，后者周一宣布暂停生产7纳米芯片，专注于与高增长市场关系更紧密的14纳米或者12纳米平台。

这意味着台积电现在将负责生产AMD的Zen 2 CPU和Navi GPU芯片，这页是AMD计划在数据中心领域与英特尔和Nvidia抗衡的核心组成部分。不过，AMD将继续让GlobalFoundries为其生产14纳米或者12纳米处理器，其中包括现有的Ryzeon、Radeon

和EPYC芯片。

Moorhead表示，这一切换并不是什么大不了的事，因为所有AMD的7纳米组件都已经在台积电设计生产了。因此，7纳米芯片在最终出货时，可能会给AMD带来超越竞争对手的竞争优势，他说。

“AMD是唯一一家展示7纳米组件‘大核心’厂商，特别是服务器和图形芯片。AMD应该是第一家提供7纳米服务器部件和7纳米数据中心GPU的厂商，这肯定会让竞争环境变得更加有趣。”

不仅如此，最近AMD宣布进行高管重组，客户总经理Saeid Moshkelani将担任高级副总裁、客户端计算总经理，取代之前的Jim Anderson，后者已经去竞争对手Lattice Semiconductor公司担任首席执行官。