GlobalFoundries叫停7nm芯片计划 称没有需求

首席执行官Tom Caulfield表示，7nm芯片工厂的资源（包括研发重组）将转移到14nm和12nm FinFET研发上，他称这一块是GlobalFoundries大部分芯片客户的关注点。

GlobalFoundries无限期叫停7nm芯片计划。

首席执行官Tom Caulfield表示，7nm芯片工厂的资源（包括研发重组）将转移到14nm和12nm FinFET研发上，他称这一块是GlobalFoundries大部分芯片客户的关注点。

Caulfield在宣布这一举措时表示，业界公司似乎对计划中的7nm架构并不感兴趣。这些公司都计划继续使用当前的架构及通过其他方式最大限度地提高性能。

Caulfield称，“绝大多数无晶圆厂客户现在希望的是从每一代技术中获得更多价值，以充分利用从设计到每个技术节点所需的大量投资。”

他表示，“这些节点实质上正在向设计平台过渡，设计平台可为多个应用程序提供服务，从而为每个节点提供更长的使用寿命期。”

AMD转用台积电

AMD其间宣布将使用台湾芯片巨头台积电处理旗下的7nm业务。AMD计划将旗下下一代CPU和GPU产品线转向7nm，GlobalFoundries曾一度被认为是其首选晶圆厂之一。现在，这一光荣的任务将转给台积电（TSMC）。

AMD的7nm芯片的推出颇为重要，原因是成功的部署可以令AMD在这一领域胜过英特尔；英特尔目前正在努力部署旗下下一代10nm产品线的运行。

AMD称此举不会影响其产品路线图，预计首批7纳米GPU将于今年秋季出厂，7纳米CPU准备于2019年上市。

AMD也并没有完全切掉与其前子公司的联系。 GlobalFoundries将继续制造AMD的14nm和12nm芯片，包括在过去一年里推动AMD收复市场的Ryzen、Radeon和Epyc产品线。

另据悉，AMD高层人事出现变动。

计算和图形业务集团总经理兼高级副总裁Jim Anderson准备离任，将在一周多以后的9月4日出任边缘计算专家公司Lattice Semiconductor的首席执行官。

Anderson的职责至少有一部分将由Saeid Moshkelani承担，Moshkelani已被晋升为客户计算集团的高级副总裁兼总经理。