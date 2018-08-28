“云数赋能 智慧未来”，看浪潮的布局与转型

8月29日-30日，Inspur World 2018大会即将在成都召开，届时，国内外4000＋重量级政企客户、生态伙伴、行业大咖，将围绕云计算、大数据、人工智能、工业互联网等产业前沿技术与应用热点，进行观点分享与碰撞，并发布智慧时代下浪潮的全新业务战略。

8月29日-30日，Inspur World 2018大会即将在成都召开，本届大会以“云数赋能 智慧未来”为主题。届时，国内外4000＋重量级政企客户、生态伙伴、行业大咖，将围绕云计算、大数据、人工智能、工业互联网等产业前沿技术与应用热点，进行观点分享与碰撞，并发布智慧时代下浪潮的全新业务战略。

智慧计算 未来动力

云计算、大数据、AI等新技术推动着人类社会从一个IT（information technology）时代向另一个IT（intelligence technology）时代升级。智慧时代，计算力不单是技术和产业，更是时代的核心生产力要素。2016年，浪潮明确提出智慧计算路径：“以云计算为基础平台、以大数据为认知方法、以深度学习为优化工具”。并围绕智慧计算不断推出领先的云产品和解决方案。

进入全球前三，互联网、AI市场中国第一

根据Gartner数据，2017年浪潮服务器出货量进入全球前三，截止至2017年四季度，在过去的16个季度，浪潮服务器有10个季度增速全球第一。

在近十年来的云计算变革中，浪潮通过创新的JDM模式，赢得了中国互联网采购最大的蛋糕，2018年一季度市场占有率37%；

由于在AI领域前瞻投入和布局，浪潮已经成为中国最大的AI基础架构供应商，2017年中国市场占有率达57%；

开启新征程，目标五年全球第一

在今年IPF2018合作伙伴大会上，浪潮聚焦智慧计算，开启全新征程，目标五年实现浪潮服务器全球第一。

同时浪潮持续加大AI投入，发布了AI全新品牌TensorServer，打造全栈式AI端到端的基础架构层产品及解决方案，旨在成为AI的承载者与赋能者，整合创新AI基础架构系统，以计算开启可进化的智慧世界。

迎接新挑战，赋能智慧未来

智能时代正在加速到来，以云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术正以前所未有的技术应用广度、技术突破深度和技术落地的速度催动传统社会及商业运行模式发生裂变，激发各行业、各领域多元化场景需求的变化。

对此，浪潮将在Inspur World 2018大会上分享对于智慧未来趋势洞察，智慧计算发展过程中出现的新机遇，以及应对智慧时代新挑战的解决之道。

“云数赋能 智慧未来”，Inspur World 2018大会，让我们拭目以待。