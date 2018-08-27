NVIDIA AI芯片Jetson Xavier亮相WRC 2018世界机器人大会

在前不久举行的WRC 2018世界机器人大会上，NVIDIA展出了专为机器人设计的芯片Jetson Xavier。同时，NVIDIA高级软件经理李铭博士也向媒体详细介绍了这款芯片的特点，阐述了Jetson Xavier如何推动机器人软硬件技术的发展。

至顶网服务器频道 08月27日 新闻消息（文/李祥敬）： 在前不久举行的WRC 2018世界机器人大会上，NVIDIA展出了专为机器人设计的芯片Jetson Xavier。同时，NVIDIA高级软件经理李铭博士也向媒体详细介绍了这款芯片的特点，阐述了Jetson Xavier如何推动机器人软硬件技术的发展。

NVIDIA Jetson Xavier于今年6月初在2018年台北国际电脑展（COMPUTEX 2018）上首发，NVIDIA将其描述为一台适用于自主机器人的AI计算机。NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在发布这款芯片的时候说，这就是未来智能机器人的大脑。在NVIDIA看来，机器人终归是要拥有超强的边缘计算能力，而Jetson Xavier正是为了下一代自主机器打造的AI计算芯片。

李铭表示，当前人工智能已经发展到了一个转折点，而GPU芯片可凭借其可变性和超强的计算力以及CUDA平台为AI的发展提供了强有力的支持。现在NVIDIA将GPU带到了机器人领域，将Jetson Xavier打造成未来智能机器人的大脑。

专为机器人打造的AI芯片

据介绍，Jetson Xavier是NVIDIA单独做过的最长的一个处理器项目，为了打造它，NVIDIA耗费了五年的时间（三年设计、两年筑造），共有超过8000人参与了设计与开发，也是NVIDIA首款专门为机器人设计的产品。

Jetson Xavier拥有6种高性能处理器，包括1个Volta Tensor Core GPU、1个8核ARM64 CPU、2个NVDLA深度学习加速器、1个图像处理器、1个视觉处理器和1个视频处理器。这些处理器使其能够同时、且实时地处理数十种算法，以用于传感器处理、测距、定位和绘图、视觉和感知以及路径规划。

这样的配置让其能够在30W以下的嵌入式模块中提供相当于一台GPU工作站的性能。Jetson Xavier拥有超过90亿个晶体管，可提供每秒30万亿次操作的深度学习和计算机视觉任务。相较于上一代产品Jetson TX2，Jetson Xavier的能效提升了10倍之多，性能优化了20倍之多。

李铭告诉记者，Jetson Xavier专攻自主机器，像机器人手臂、自动化设备与服务型机器人、无人机等，可广泛应用于工业生产线、仓储、物流、零售与农业等多种场景。同时，Jetson Xavier也适用于智慧城市应用程序和便携式医疗设备。

NVIDIA为Jetson Xavier的模拟、训练、验证和部署提供了一个工具箱——NVIDIA Isaac机器人软件平台，包括包含API工具包Isaac SDK、智能机器加速应用Isaac IMX以及高度逼真的虚拟仿真环境Isaac Sim。

Isaac SDK，一套API和工具，支持开发机器人算法软件及运行时框架。

Isaac IMX，Isaac智能机器加速应用，是NVIDIA开发的机器人算法软件的集合。

Isaac SIM，提供高度逼真的虚拟仿真环境，具备高保真度，并可以借助Jetson Xavier进行硬件测试。

李铭特别指出，Isaac SIM可以在虚拟世界中对机器人进行训练，而不用担心对现实物理世界造成破坏性的影响，比如在训练消防机器人或者其他复杂性环境的工作机器人。NVIDIA希望为机器人产业打造一个端到端的解决方案。

黄仁勋也为我们描述了未来智能机器人产业的美好前景，他说，AI是我们这一时代最强大的技术力量。第一阶段人工智能将实现全新的软件自动化水平，从而帮助诸多行业提高生产力；其后，人工智能与传感器和执行器相结合，将成为新一代自主机器的核心。终有一天，数十亿台智能机器人将用于制造、送货上门服务、仓储物流等领域。



