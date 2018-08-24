这年头，是什么神器让电商风生水起？

成功需要天时地利人和，有想法、环境才能崭露头角。抛开这些不可确定因素，电商作为一个现代新兴行业，其实更需要优秀的硬件支持，才能跑的比别人早、更比别人快！

这几年实体产业不好做，但是电商行业却赚的盆满钵满，可以说绝大部分钱全都掌握在那两个“对钱没兴趣”的男子手里。

马云和刘强东你一定认识，他们的成功可能意味着我国市场正式从实体转变到网络，果然还是电商有“钱途”...

电商的崛起彻底改变了现代人的生活方式，办公、影音、娱乐、甚至连逛街购物都被完全代替，其成功也让所有旁观者觊觎这块炽热的蛋糕，想要分一杯羹。但想要入门依然存在一定的门槛，这也是为什么许多刚刚步入电商行业的人所疑虑的地方。

成功需要天时地利人和，有想法、环境才能崭露头角。抛开这些不可确定因素，电商作为一个现代新兴行业，其实更需要优秀的硬件支持，才能跑的比别人早、更比别人快！

如何成为一个优秀的电商呢，首先做好售前三要素：

精修美图吸引客户；

客服快速响应好服务；

物流准确高效好口碑。

售前服务是基础，好的售前服务，可以说是成功了一半，也为售后的服务减少了压力。还能获得好口碑。有了这些，才能越做越优秀。

下面来自前线员工的肺腑之言，各位老板听一下。

论修图的重要性

正所谓“看人先看脸”，最好的推广就是留住第一印象，商品广告的图片是吸引人的第一要素，所以美工行业对产品销售有着至关重要的作用。

比如说卖服装的，每天都要关注有没有爆款出现，一天内就得制版、打样、拍照后期、宝贝上架，才有机会在市场崭露头角。而拖慢这一周期的很大因素就是硬件性能，好的硬件可以让美工得心应手，工作效率成倍提高。

美工最常使用的工具就是笔记本电脑，普通的笔记本CPU性能差，无法顺畅处理多线程任务，就连开个Ps、Lr处理照片都会卡住；没有强大的显卡性能，用Pr处理一些视频就更难上加难了。

Latitude 7390得益于核心数量增加，可以长期流畅运行这些专业软件，性能可比以前强太多了。你想要给自己卖的产品P个图、剪个视频什么的都没问题。

小case~！你甚至可以同时处理多个工作进程。

除了性能之外、，其另一个突出特点就是轻薄便携性，Latitude 7390采用超薄本设计，厚度仅17mm，比模特还苗条，方便随身携带，即便出门在外也可以随时拍照修图，处理公务。

铝镁合金外壳，质感超群，13英寸大屏配合4.9mm超窄边框，重量也才1.19kg，让你用最小的体积使用最大的屏幕，腰不酸了、颈不疼了，神清气爽。这么高规格的笔记本续航居然也很高，配合独家的节能全高清屏，最高可达20小时续航！最适合长时间外出办公的设计师了，可以随时随地修好美美的图片，更新您的货架。

白色背光键盘，实用优雅，即便在Deep♂Dark之夜也能看得一清二楚。因为键程较长，打字手感也非常不错。

一台尽职尽责的笔记本需要同时兼顾低成本和结实耐用。

顾客就是上帝

淘宝兴起的时候，带动了一个新的称呼——“亲”，客服开口一句“亲，有什么可以帮您的吗？”感觉真是倍爽。

在网络上，面对不认识的人，这个称呼简直不要太好用。

当然，网络上的服务评价第一要素肯定是质量，那么第二重要的就是客服的沟通了。

好的店铺，一个客服，同一时间需要回复的买家最少也会有个十几家。多的时候几十家，上百家。碰上双十一，大概双手都不带停的。这个时候要是碰上电脑卡死了， 招来怨言事小，失去买家事大！！最后可能还要挨顿批。

不如找老板换电脑，Optiplex 3060 台式机4G内存，想开几个聊天框都没问题，卡死机是不可能的。客服可以更加畅快的和买家交流了。而且，价格不贵，i5的处理器才3千多，还能替老板省钱！

人工、手动已成为过去式

人工智能时代给我们带来了巨大的便利，很多需要人力的地方现在可以更加快捷有效的方式来进行，仓储物流一条龙自动化，自动搬运、拣货、贴标签，省时省力、高效快捷。

做电商的都知道，以前大家工作的时候，快递单还是手写的，一天几百个单子全部要手写，一天写下来，手不抖都不正常。

现在，谁还想不开手写啊。电脑打印单子，刷刷刷就出来了。

要知道，单子不用手写也是很值得高兴的一件事了。

不过，作为电商行业，注定了就算不用手写可能你还是一天要打印一千来张单子。频繁的操作，多窗口的工作模式，这个时候如果你的电脑再给你拖点后退，就真的太忧伤了！

在仓库里打印，还可能免不了磕磕碰碰的。要是笔记本太弱了，一不小心坏了，几千块也就听了个响了。

这个时候就需要有个强有力又耐造的笔记本。比如说Dell Latitude 5491高配置采用最新Intel八代CPU，硬件性能不必多说，还可通过Dell Client Command Suite的免费工具自动灵活地配置BIOS和系统，更加易于部署、监控和更新。多开各种任务也不会有影响。

笔记本更是通过了15项美国SIL-STD-810G军用标准测试，十分坚韧，防止任何意外发生。

现在电商行业正在蓬勃发展的过程，越来越多的人涌入这个行业，想要在其中崭露头角可以说是比较艰难了。不过，谁还没个梦想呢！既然做了这个行业肯定想要做好啦！

想要做好或者做的更好，不如就从设备升级开始吧！

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