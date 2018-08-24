HPE为其OneSphere混合云管理器添加容器服务

考虑到这一点，HPE本周更新了OneSphere混合云管理产品，增加了新的“容器服务”功能。HPE表示，这是为了帮助企业满足持续编排和扩展容器化应用的要求。

软件容器已经成为构建云原生应用（构建一次就能在任何地方运行）的一种有用工具，而Kubernetes软件已经迅速成为大规模部署这些应用的一种方式。

但这些工具都需要非常专业的技能来实施，因此基础设施厂商认为企业将从托管服务中受益，以帮助他们在私有云和公有云中运行。

考虑到这一点，HPE本周更新了OneSphere混合云管理产品，增加了新的“容器服务”功能。HPE表示，这是为了帮助企业满足持续编排和扩展容器化应用的要求。

HPE表示，这个平台旨在让企业能够对企业私有云和公有云平台有全面的了解。因此，他们可以使用OneSphere加速跨VMware私有云的容器化应用部署。通过这项服务，企业可以将更多时间用于构建应用，而不必担心操作问题。

HPE希望填补日益增长的技能差距，因为众所周知，企业正在努力招聘管理容器基础设施部署所需的技术人员。当他们使用托管服务时，企业不需要雇佣那么多基础设施专家，只需要构建应用所需的开发人员就可以了。

“希望利用这些快速发展的技术的IT组织，必须聘用对开源有着深刻理解的技术人员，以便部署、运营和维护这些平台。这些技能是很难招聘来并且保留下来的，这成为很多团队采用这些现代框架的一项挑战，”HPE混合云部门副总裁兼总经理Wayland Jeong在博客文章中这样写道。

HPE OneSphere服务的主要优点之一，是它允许企业在私有云和公有云上使用相同的工具，也就是他们可以从同一个界面将工作负载部署到这两种类型的平台上，无需更改任何代码。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller说：“这为CXO提供了更好的单一视图来运行下一代应用。”

OneSphere目前支持在AWS公有云和VMware私有云上运行Kubernetes集群。HPE表示，将在下周拉斯维加斯举行的VMworld大会期间预览OneSphere新增的容器管理功能。