Inspur World 2018 | 数据“跑路”1.47亿次，让“蜀道难”转向“全渝通办”

2014年，重庆市政府与浪潮正式签署战略合作协议，开启了政务云建设的“重庆模式”。在政务云建设上，通过统一购买浪潮云服务，重庆市4772个政府机构信息化系统由传统的“按需而建”向“统筹建设、按需而用”的购买云服务模式转变。

巴蜀山区的重庆

位于两江交汇处

作为“一带一路”倡议的西南枢纽

Ta还有另一张名片

——《蜀道难》

8.24万平方公里的重庆城区，遍布着38个区县，2个经开区，10000多个乡村，加上全市4772个各级政府机构的审批规模，在重庆办理或推动任何公共服务事项，无疑都要附上一个“难”字。

对于重庆市城口县的陈万奎来说，如果要发起一个跨区县超限运输车辆通行许可的申请，在手握所有材料的前提下可能需要跑上2天。

虽是中国西南部的国家中心城市，但多年来，分散和封闭始终是拖累着重庆市政务服务，乃至经济建设的“病根儿”。重庆市4772个委办局与3075万重庆市民虽然同处一地，却缺少一个彼此相连的服务纽带。要想推动重庆政务服务形成“联起来、跑起来、考起来、用起来”的新格局，必须要为这个山区中的城市插上信息化、数字化的“翅膀”。

一朵云的到来，开始让公共服务“蜀道难”转化为“全渝通办”。

2014年，重庆市政府与浪潮正式签署战略合作协议，开启了政务云建设的“重庆模式”。在政务云建设上，通过统一购买浪潮云服务，重庆市4772个政府机构信息化系统由传统的“按需而建”向“统筹建设、按需而用”的购买云服务模式转变。

在政务服务再造上，依托统一的浪潮政务云平台，重庆各级政府陆续关停或整合了区县和市级部门独立建设的审批系统，构建起覆盖38个区县、2个开发区、53个市级部门的全市一体化网上政务服务平台，实现市、区县、乡镇、村“四级纵向贯通、横向全面联通”。

2017年10月，全国首家省级政府“互联网+政务服务”电子指挥中心在重庆市政府办公厅正式上线运行，共有36个部门，418项行政许可业务上线，超过3.2万公务员上线办公。由于政务审批的云上整合，原先重庆市9300多项市级行政权力合并减少三分之二；分12批次取消和下放行政审批事项，市级行政审批事项精简50%以上。

凭借浪潮在政府数据开放领域丰富的建设与运营经验，重庆市政务服务还进一步搭建政务信息资源共享平台。截至目前，全市已有53个市级部门（单位）数据接入平台。市级部门和区县通过共享交换平台累计进行数据服务调用超过1.47亿次，调用数据超过21亿条。由此实现了全部市级行政审批项目中，有三分之一“一次不用跑”，三分之二“只用跑一次”，单项审批时限最高压缩了70%，办理时间普遍减少1／3以上。

如今，陈万奎在家里就能发起跨区县超限运输车辆通行许可的申请事项，时间从过去的至少2天，缩短到现在的最快两个小时就能办结。

不仅如此，重庆借助一朵“政务云”的力量，正把拥有大数据资源集聚优势的政务服务平台当作一座“金矿”，进一步研究推出政务服务效能指数、企业发展活力指数和营商环境指数，赋予平台更强大的功能、更深远的意义。

如何复制“重庆模式”

打造城市计算和数据汇聚平台

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8月29日-30日

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