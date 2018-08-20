Inspur World 2018 | 中国互联网最忙碌的时候，12306是如何度过的？

12306自从2012年推出以来饱受亿万国人关注，它也成为互联网行业界仰望的一座“高峰”。浪潮与12306深度合作，通过更互联网化的IT装备升级和优化12306的系统架构。

每年中国互联网行业有两次最难熬的“时刻”

一个是国庆之后的“双十一”

一个是春节期间的春运

作为世界上最大的短时间内人口迁徙运动，春运期间的网络抢票以及付款难度大家曾经有目共睹，12306网站的访问量就像天天过“双十一”。要知道，2018年春运，铁路售票总数4.48亿张，其中互联网售票量为3.48亿张。

12306官网

从技术难度上看，看似商品交易比购票复杂多了。可事实上，12306更为复杂，如果每秒有数以亿计的访客同时访问、查询、订票，以及退票，12306的后台需要万分之一秒甚至更快的反应速度，票务系统才能精准判断售票对象。近年来，日新月异的抢票软件极速访问与下单，更加剧了访问负担，然而12306却实现了越来越稳定且反馈越来越快，这简直是个奇迹！

数字经济时代，要做到这些，需要12306后端有庞大的服务器集群来提供支撑。这些服务器不仅要求系统稳定，快速部署，而且还能够非常“抗压”，这对于服务器集群敏捷的扩展性，维护管理的便捷性提出了新的要求，以保证资源平台的按需配置、弹性部署，更好的衔接硬件平台与售票业务。

因此，12306自从2012年推出以来饱受亿万国人关注，它也成为互联网行业界仰望的一座“高峰”。曾有媒体表示，12306在数据库访问、动态库存、负载均衡、运算量等一系列问题，曾让许多全球知名厂商望而却步。

这个时候，浪潮开始与12306深度合作，通过更互联网化的IT装备升级和优化12306的系统架构。

浪潮整机柜服务器SR

12306诞生6年以来，先后经历了多轮系统升级。其中，浪潮整机柜服务器SR多次被应用其中。作为计算领域的中国“明星”，浪潮SR整机柜服务器是超大规模数据中心基础架构的核心形态，同时还能实现可定制化服务。在同样规模、同样投资的情况下，通过SR的模块化部署、集中供电、集中管理，大幅度优化了空间利用率，相比传统机架服务器计算密度可以提升一倍以上；由于散热和供电部件的集中和精简，降低了数据中心的采购和运营成本；同时整机柜服务器SR以机柜为最小交付颗粒，交付效率相比传统服务器可提升8-10倍。

在最新一轮的改造中，12306的新一代客票平台系统、移动购票平台后台系统均采用了浪潮整机柜服务器SR。这些看似冰冷“黑乎乎”的服务器们，显著提升了12306的运算能力、服务支撑能力与可用性。12306随之进化成全球顶尖的实时交易系统，为整个春运带来了科技的“温情”。

如今，12306已经能够支撑每天超过400亿次的用户访问，为每年几十亿次的旅客出行需求提供高速稳定的网络售票服务。2018年春运期间，浪潮整机柜服务器SR保障12306顺利完成单日售票高峰1135.7万张，每秒查询峰值164.8万次，平均响应时间仅400毫秒。

而12306迄今实现的成果，被业界誉为引领了一场互联网领域的技术革命。

目前，浪潮SR整机柜服务器在整机柜市场占有率达60%，在百度、中国移动、阿里巴巴等企业的云数据中心实现大规模部署。全球10家市值最高的互联网公司中，迄今有5家在大批量采用浪潮的服务器和创新数据中心方案，并把浪潮作为核心供应商。与之对应，2017年，浪潮实现了全球服务器市场份额前三，蝉联中国第一，为建设数字中国、网络强国提供计算力支撑。

在加快迈向智慧未来的过程中

是否会有下一个新的变革出现

又将需要如何强大的计算力支撑

8月29日-30日

“云数赋能 智慧未来”Inspur World 2018

或将为你揭晓答案