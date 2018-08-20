Nvidia公布第二季度财报：挖矿业务崩盘 业绩抢眼但股价下跌

Nvidia财报显示，该季度净利润为11亿美元，合每股1.76美元，收入31.2亿美元，同比增长40％，但比第一季度下滑3％。调整股票补偿等项目之后，利润为12亿美元，合每股1.94美元，同比增长92％，但比第一季度下滑5％。

由于游戏、高性能计算和人工智能对于GPU的需求巨大，使得Nvidia公司多年来一直飞速发展，但是这也意味着，即使是小幅度的下降，也会让投资者们感到不安。

这就是今天发生的情况。Nvidia发布了第二财季的财报，并表示，挖矿系统的收入几乎为零。

Nvidia财报显示，该季度净利润为11亿美元，合每股1.76美元，收入31.2亿美元，同比增长40％，但比第一季度下滑3％。调整股票补偿等项目之后，利润为12亿美元，合每股1.94美元，同比增长92％，但比第一季度下滑5％。

收入和利润都轻松超过了华尔街此前预期。FactSet的数据显示，分析师预计的每股收益为1.67美元，调整后为1.85美元，收入为31亿美元。

然而，股票有明显波动，因为Nvidia公布本季度的收入指南为32.5亿美元，上下浮动2％，这低于分析师预测的33.4亿美元。

因此，Nvidia股票在盘后交易中下跌约4％，在常规交易中收盘下跌0.6％至每股257.44美元。Nvidia股价在去年上涨了50％多，因此任何放缓的迹象都会对投资者们的情绪产生重大影响。这一情况也曾在第一季度发生过，尽管当时收入和预测都超过了预期最高水平。

有两个因素似乎前景黯淡。首先，Nvidia本周刚刚推出了一款新的芯片架构，可能会导致一些客户暂停购买现有系统，直到第四季度出货新的GPU芯片。但更为直接的是，加密货币挖矿系统的收入（第一季度为2.89亿美元）下降幅度甚至超过了预期，从现在开始可能会产生“可忽略不计”的收入影响。

尽管如此，第二季度Nvidia在大部分市场仍然保持收益的强劲增长，包括人工智能、游戏、自动驾驶汽车和可视化。

Nvidia首席执行官黄仁勋表示：“每个行业对计算的需求，和传统计算所达到的上限，这两者之间不断拉大的差距正在推动着我们收入的增长。开发人员正在采用我们的GPU加速计算模型，来满足他们的需求。”

有分析师表示认同。Global Equities Research的Trip Chowdhry在给客户的一份报告中称，数据中心“长期增长趋势”仍然存在，而且“不会很快停止”。

挖矿业务面临断崖

Nvidia数据中心业务再次首先显著增长，增幅为83％，达到7.6亿美元，高于预期。这要归功于从人工智能研究人员、到谷歌和AWS等云计算巨头都在使用Nvidia的GPU芯片进行深度学习（人工智能的一个分支），让计算机可以自我学习，这带来了图像和语音识别以及自动驾驶汽车等领域的多项突破。

游戏业务为Nvidia贡献了最多的收入，这部分同比增长了52％，达到18亿美元，略高于分析师的预期。专业可视化收入增长了20％，达到2.81亿美元。

汽车业务仍处于边缘地位，收入仅增长13％，达到1.61亿美元。最近特斯拉公司表示，虽然戴姆勒和博世宣布他们将会在他们的自动驾驶车队中使用Nvidia Drive，但特斯拉再起自动驾驶汽车中将不再使用Nvidia芯片。

在该季度，Nvidia的加密货币挖矿系统收入急剧下滑，仅为1800万美元。Nvidia首席财务官Colette Kress曾表示，上个季度该业务的收入可能仅为1亿美元，因此下降幅度越大意味着未来越接近于零。

挖矿计算机使用的是GPU，这部分业务的影响也一直是投资者所持续关注的，投资者质疑挖矿热潮到底能持续多长时间，因此Nvidia也一直尽量对这部分业务所带来的影响轻描淡写。

结果和展望表明，Nvidia长期的积极成果不会很快结束。不过，今年和明年之后，它可能会面临更多的竞争。

例如，拥有越来越多的企业正在寻求使用专门的硅芯片进行深度学习。至少在一些机器学习工作负载方面，英特尔一直在推销自己的主流CPU，并且近年来英特尔已经选择了许多芯片公司来做更多专业的AI任务如计算机视觉等。谷歌拥有自己专门用于人工智能的Tensor Processing Unit，虽然不出售这款芯片，但是用于谷歌自己的云数据中心的。

Nvidia本身一直致力于提供更广泛的解决方案。5月下旬，Nvidia推出了一个新的云服务器平台HGX-2，旨在将人工智能和高性能计算结合起来——正如越来越多应用所做的那样。 6月，Nvidia宣布推出了Jetson Xavier，一款针对机器人和无人机设计开发的新AI芯片。

Nvidia继续在高性能计算方面发挥其优势，尤其是人工智能和最初的计算机图形卡方面。 周一晚些时候，Nvidia推出了最新的Turning芯片架构，称其可以实时实现更加逼真的图形渲染。