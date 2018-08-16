HPE打造用于可再生能源研究的新超级计算机

位于美国科罗拉多州戈尔登市的美国国家可再生能源实验室（https://www.nrel.gov/）宣布选择惠普企业公司（Hewlett-Packard Enterprise Co.）建造一台新的超级计算机，计划用于推动实验室的能源效率研究。

位于美国科罗拉多州戈尔登市的美国国家可再生能源实验室（https://www.nrel.gov/）宣布选择惠普企业公司（Hewlett-Packard Enterprise Co.）建造一台新的超级计算机，计划用于推动实验室的能源效率研究。

今天宣布的“Eagle”超级计算机将于今年夏天进驻美国国家可再生能源实验室（NREL）的一个数据中心，明年1月上线。 NREL表示，超级计算机的功能比现有的高性能计算系统强大3.5倍，而且能效更高。

NREL是个联邦政府实验室，致力于研究能源效率和可再生能源。NREL由美国能源部资助，但由外部承包商经营。

NREL安装的Eagle超级计算机将用于运行详细的系统模型，模拟各种不同能源的复杂过程和系统，包括风能源以及“车辆技术”等。

风力发电方面，NREL计划利用Eagle分析受大气和可变地形影响的子系统方面的挑战和系统级相互作用。有关官员称，实验室汽车技术方面的研究涉及先进电池和其他电气化创新。

HPE SGI 8600系统的目标是提供以“Petaflop（千万亿次浮点计算）速度”运行的复杂HPC工作负载。Eagle超级计算机将由SGI 8600系统驱动。Eagle超级计算机的冷却用的是一个新的“温热液体冷却系统”，HPE认为该系统可以捕获97％的废热以供再次利用。

Constellation Research公司副总裁兼首席分析师Holger Mueller表示，“高性能计算对下一代应用的前景有重要意义。NREL用大型机器可以实现很多东西，是个很好的例子，而这对于HEP业务和能源研究来说均是个不错的收获。“

HPE一直与DOE（美国能源部的英文缩写）有长期合作关系，合作中的DOE用到先进的超级计算和HPC解决方案，以加速其数十家机构的研究。

HPE今年6月曾表示正在与美国能源部和桑迪亚国家实验室合作建造世界上最大的基于ARM的超级计算机芯片架构，Eagle超级计算机则是基于x86架构。该超级计算机名为Astra，美国能源部的国家核安全管理局将使用Astra运行先进的模型，达到改进国家安全和能源等领域数据密集型科学实验的分析的目的。