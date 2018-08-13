Supermicro推出1PB英特尔闪存条的机架

Supermicro成功将1PB的英特尔闪存条塞入最薄的1U机架存储服务器里。

Supermicro成功将1PB的英特尔闪存条塞入最薄的1U机架存储服务器里。

该双插槽服务器最多可容纳32个英特尔 EDSFF、NVMe连接的闪存驱动器，机架密度等效于1PB/U，是目前最高值。

EDSFF是芯片巨头英特尔的Enterprise和Datacenter Storage Form Factor（企业及数据中心存储外形规格）的英文缩写，长325.35毫米、宽9.5毫米、高38.6毫米。

这些前置式SSD DC P4500系列驱动器是可热插拔的，容量为32TB，用的是64层TLC（3位/单元）3D NAND。英特尔科技简报PDF文件里提供了细节。

我们获知驱动器是经过热优化的，所需气流比2.5英寸U.2固态硬盘要少一些。

各种性能数据颇为高大上。 Supermicro总裁兼首席执行官Charles Liang表示，该产品提供“1U内1300万IOPS及52GB/秒的吞吐量”，并称产品优于目前任何系统。

该套件既可以作为存储服务器，也可以是“闪存一盒装”（英文缩写为JBOF）。最多可将8台主机直接连接到具有池化NVMe存储的1U存储服务器。而如果使用Fabrics化NVMe以太网连接，则可连接大致数百台的主机。

建议的应用领域是大数据分析（例如实时金融欺诈检测）、媒体存储和视频流以及内容交付网络，属于预料之中。存储密度这么大，设计人员要用一段时间才会习惯，宕机的影响范围以及数据保护负担只是些小问题。

Supermicro的机箱也支持标准的U.2 SSD。SSG-136R-NR32JBF JBOF标配冗余热插拔冷却风扇、电源以及免工具驱动器托盘，以提高可维护性。

Supermicro今年1月曾宣布提出288TB服务器，用的是三星闪存条SSD。今年5月又推出256TB版本，用了之前的8TB英特尔条 。其容量猛超32TB的驱动器。

该款三星和英特尔闪存条数据表明，64层三星闪存条的容量可以超过32TB。而且我们还必须赶紧补充一下， 96层闪存及4位/单元QLC技术正在开发之中。这意味着我们可以在2019/2020的时间框架内真正地期待64TB EDSFF驱动器，即是说2PB/1U 的Supermicro产品可能出现。

我们平和地鼓励闪存媒体和SSD行业设定标准条格式，结束三星-英特尔格式的纠纷，以便客户（包括OEM和最终用户）可以避免绑定驱动器供应商，而且我们都可以在标准格式的发展竞争中得益。

我们尚未收到Supermicro最新1PB 1U盒的价格和供货信息，但预计$/U与PB/U大致相若。