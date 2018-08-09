以数据为中心 英特尔在Intel DCI Summit上宣布新策略和产品路线图

今日，英特尔以数据为中心创新峰会（Intel Data-Centric Innovation Summit，简称Intel DCI Summit）在美国加州圣克拉拉英特尔公司举行。

至顶网服务器频道 美国时间08月08日 新闻消息（文/李祥敬）：今日，英特尔以数据为中心创新峰会（Intel Data-Centric Innovation Summit，简称Intel DCI Summit）在美国加州圣克拉拉英特尔公司举行。

在会上，英特尔公司执行副总裁、数据中心集团总经理Navin Shenoy（孙纳颐）介绍了英特尔以数据为中心的计算未来，以及英特尔对于相关总体潜在市场规模（TAM）的观察，还有英特尔最新的产品路线图。

孙纳颐表示，随着技术成本下降，性能大幅提升，我们迎来数据定义未来的时代。有分析师预测，到2025年，我们面对的数据将达到163zettabytes，这会催生2000亿美金的市场机会，而英特尔至强处理器在AI市场已经获得10亿美金的收入。

为了抓住机遇与应对挑战，我们需要从数据中获取价值。这就需要在边缘计算、云计算、人工智能等方面进行技术创新，英特尔为此提出了数据为中心的IT基础设施的策略，在计算、网络、存储等领域进行拓展，帮助客户打造一个端到端的解决方案。

网络

随着数据的大爆炸，连接和网络正在变得日益重要。高容量与低延迟对于网络提出了更高的要求，数据驱动了边缘计算。随着工作负载日趋融合，NFV与SDN网络虚拟化越来越流行，英特尔创新与集成网络技术，通过投资和产业协作赋能网络变革。

为了不让网络成为计算的瓶颈，英特尔在网络方面不断创新，在物联网、5G、边缘计算等方面进行了探索。例如，Intel Silicon Photonics技术可以实现更低的成本和性价比以及更高的带宽。

在Intel DCI Summit，英特尔宣布了代号为“Cascade Glacier ”的SmartNIC产品线，这个产品基于英特尔Arria 10 FPGA，并针对英特尔至强处理器进行了优化，预计2019年Q1正式上市。

存储

我们不光要传输数据，还需要存储数据。为了让数据靠近计算，英特尔推出了Optane，重构内存和存储。英特尔Optane技术由3D XPoint存储介质、英特尔内存和存储控制器、英特尔互联IP和英特尔软件共同构成，其核心是3D XPoint存储介质。在Intel DCI Summit，英特尔公布了关于Optane的更多消息，并宣布了新的基于3D NAND的QLC新品。

孙纳颐亲手将第一个Optane DC持久性内存单元给到了Google Cloud，而且Optane DC将在2019年随着下一代至强可扩展处理器大规模上市。Intel Optane DC持久性内存旨在支持当今超大规模数据中心的海量存储需求，让应用可以在不会因通过PCIe总线到达存储而导致延迟的情况下运行。

Intel Optane DC持久性内存旨在实现经济高效的大容量内存数据库解决方案；提供更长的系统正常运行时间，以及更快的电源周期恢复；加速虚拟机存储；为多节点分布式云应用提供更高的性能；并为内置于硬件中的永久数据提供高级加密。

计算

20十年前，英特尔推出了至强处理器。一年前，英特尔推出了至强可扩展处理器。英特尔一致致力于打造领先的性能，终极的灵活性。

针对云计算提供商，英特尔开展更多定制化工作帮助他们进行工作负载优化。英特尔也在从通用处理器向定制化CPU迈进。

孙纳颐表示，在过去的一年，至强可扩展处理器获得了非常好的市场反响，在2018年Q2推出了200万颗。而在2018年Q3的头四周，英特尔已经推出了100万个处理器单元。

针对现在火热的人工智能，英特尔不断投资和优化至强处理器和FPGA产品，提升人工智能训练和推理的表现，自2014年来，英特尔处理器的性能已经提升了300倍。

英特尔公司全球副总裁兼人工智能事业部总经理Naveen Rao，AI在爆发，与关键业务工作负载同等重要，AI在进化，从概念验证到解锁数据价值，AI在扩展，需要端点、边缘、数据中心全面的AI产品组合，一个单一的产品是不能满足所有需求的。这就是英特尔为了发展多样化AI产品组合的缘由。

在Intel DCI Summit上，孙纳颐宣布了英特尔至强下一代产品路线图：

Cascade Lake——基于14nm的英特尔至强可扩展处理器，将会搭载Intel Optane DC持久内存技术，以及针对Intel DL Boost的AI新特性。通过承载AI加速器，在图像识别方面，Cascade Lake能够比2017年推出的至强可扩展处理器快上11倍。

Cooper Lake——基于14nm的英特尔至强可扩展处理器，预计2019年出货。Cooper Lake是全新一代平台，针对Ai和深度学习训练进行了优化，引入了Intel DL Boost capabilities（Bfloat16）；搭载了Intel Optane DC持久内存技术。

Ice Lake——基于10nm技术的英特尔至强可扩展处理器，与Cooper Lake共享通用的架构，预计2020年出货。

除了新的策略和产品路线图，英特尔还宣布了三个新的Intel Select Solution，分别聚焦AI、区块链和SAP HANA，简化用户部署，加速价值实现实践。Intel Select Solution聚焦在私有云、AI、数据分析和HPC等场景需求，帮助他们实现快速部署。