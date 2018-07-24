浪潮袁谊生：工业互联网助力企业数字化转型的创新实践

在第十届中国云计算大会上，袁谊生表示，工业互联网是边缘解决方案加上云上的服务能力。利用工业互联网助力数字化转型，需要具备三大核心能力。

至顶网服务器频道 07月24日 新闻消息（文/李祥敬）： 2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办，至顶网承办的以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题第十届中国云计算大会在北京国家会议中心举办。此次会议承继前九届大会的成功经验，采用全体大会、专题论坛、展览展示和社交互动平台等形式，邀请海内外权威嘉宾，继续为业界搭建一个云计算大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台。

在24日举行的大会上，浪潮云董事长兼CEO袁谊生进行了主题为《工业互联网助力企业数字化转型的创新实践》的演讲，详细介绍了浪潮在实施工业互联网，助力企业数字化转型过程中的实践经验。袁谊生表示，工业互联网是边缘解决方案加上云上的服务能力。利用工业互联网助力数字化转型，需要具备三大核心能力。第一，要有先进制造业模式的经验。第二，企业信息化的服务能力。第三，公有云平台支撑能力。“浪潮致力于打造跨行业、跨领域的工业互联网平台，助力企业数字化转型升级，推动实体经济实现高质量发展。”

以下是演讲实录：

我今天给大家汇报的题目是“工业互联网助力企业数字化转型的创新实践”，详细谈一下三个方面的内容。

第一，浪潮对工业互联网在企业数字化转型实践中的认识和体会。

第二，打造工业互联网平台或者是实施工业互联网过程中我们的核心能力要素需要哪些？

第三，在推动工业互联网过程中需要重视哪些问题？

现在谈企业数字化转型，对数字化和数字化转型这两个概念，大家有不同的答案。在整个实践中，数字化就是在计算机系统里面用数字编码的方式把物理场景以及行为还原出来。而数字化转型的过程就是结合企业信息化的深度融合，在计算机上展现物理世界，利用新的技术比如大数据、人工智能对展现的数据进行加工、处理，形成一些新的功能，最终为企业实现新增的价值。

数字化转型应该带来增量价值，而不是业务模型直接在网上体现。企业信息化进行了很长时间，只是把相关的业务流程利用信息化的方式给固化下来，按照流程去执行，所以我们是流程驱动的，以业务的流程驱动业务的状态去做。

到了数字化，企业在原来信息化成果的基础上要承接一些信息化的成果，基于数字化把数据进行汇集，重塑业务流程、业务模式、组织和结构，这个是基于数据出发，以数据来驱动的，这是我们讲的数字化企业。我们再用人工智能的技术逐渐对数据建立更多的关联和加工，成为智慧企业。传统的企业信息化到数字化的企业，再到智慧型企业，分成三步进行推动实施。

现在云计算已经从传统的游戏、社交、电商领域向政府、健康、医疗、教育、电力、政务、社会治理、便民服务等领域发展。同时，云计算通过智能制造，特别是工业互联网，向企业市场扩展，工业互联网加快了云计算在企业市场应用的普及。在这个过程中，工业化就是很强的一个抓手，或者是广义来讲就是现在企业上云的代名词，数字化企业加工成网络化、智能化，最后实现数字化企业的转型，工业互联网在其中起到一个很核心的作用。

我们说工业互联网在整个企业的转型过程中，它的定位就是提升大型企业工业互联网的创新和应用水平。工业互联网在大型企业首先进行应用和创新，得到很多应用创新的成果，这个还不是工业互联网核心的目的，这只是核心基础。大型企业产学研用出来的工艺模型，借助微服务、各种各样的工业APP，通过云的形式给中小企业提供服务，这个叫做工业互联网。通过它也能加快中小企业在工业互联网应用能力的普及，这个是基本定位。

从作用来讲，工业互联网承载整个数字化转型过程中的成果，同时也支撑这些成果的开发，是一个承载平台、开发平台、服务平台，要把成果推向更多的企业提供服务，这就是我们说的工业互联网的定位和作用。在企业数字化改造过程中，基于数据、模型提供服务，从数据的描述、诊断、预测以及整个的洞察和分析形成各种各样的应用。通过APP、工具、PaaS，给大家提供服务，这样变成中小企业数字化转型的支撑。

工业互联网平台架构和传统的云计算架构有所不同，其增加了边缘端，就是结构端的平台。从工业互联网来讲，云服务要渗透到产品在出厂之前，也就是工厂制造过程中的管理，我们叫生产过程中的电商。原来我们说供应链有两端，一个是产品出厂以后到了消费端需要供应链，现在在工厂内部，从生产的过程中到材料原产地到工厂以及制造过程，通过公有云服务的模式加强企业在这块的数字化能力，包括数字化转型能力，这是工业互联网延伸到工厂的内部，延伸到了我们原材料的采购和供应。我们现在用公有云来做工业互联网，往后端实现渗透，需要增加一个数据连接层，就是物理的连接IOT，把设备、产品、生产场景搬到云上来，就是用数字化搬到云上，利用人工智能、大数据、ICT等等新兴的技术对它进行处理，提升整个企业的创新能力，给企业带来增长价值。

在工业互联网还有一个工业PaaS平台，承接企业大脑、工业的机理、工业的微服务、工业的模型，在这之上的SaaS平台上增加了很多工业APP，这些工业APP基于工业PaaS进行设计、开发。工业互联网平台比传统云平台增加了一个边缘层，在工业化面向的场景不单单是一个消费，整个生产过程中场景是不同的，或者是分行业、分领域，所以工业PaaS是个性化的，在工业互联网里面，很多的模型机理只是特定行业、特定领域的，所以工业PaaS的打造需要更专业化的能力。

在推动工业互联网的过程中，我们要解决哪些事情？现在工业互联网首先要解决边缘侧，要对现场生产的设备、现场、产品进行改造，首先要通过IOT连接技术，能把这些设备的数据，不管是运行的，还是场景的，还是监控的，这些数据通过工业网端，通过各种各样的方式传递到云数据中心里面，借助控制系统进行现场控制。

比如自动驾驶，并不是说把所有的现场指挥驾驶数据都放在云端，汽车里面一定有一个计算力才能及时处理，场景的数据放到云端上，形成边缘和云上的能力结合。工业互联网要解决的是怎样进行一个数字化的设备改造和场区的生产改造，这样就能让产品、系统、设备的状态真实地反映到计算机上。最后在云上形成一个能力，利用大数据、人工智能、区块链、企业大脑各种各样的技术和工具形成数据，形成各种机理的模型，最后给大家提供服务。所以，工业互联网是边缘解决方案加上云上的服务能力，这两部分就是整个我们说的工业互联网核心去解决的两个大方面的问题。

在云上，我们通常说数据＋模型，核心就是信息化与工业化深度融合，创造新的增长价值。这个增长价值，不是说工业化做的是模型、经验只是供企业自身来，这个是一个方面，但是工业互联网能把好的成果放到云上，能让更多的企业享受到成果带来的好处，工业化本身要有云上的数据。

另外，既然工业互联网拥有边缘云和云上的服务能力，现在就要根据每个行业不同的场景进行有针对性实施。每个行业需要的场景不同，大家信息化通用的软件应用不相同，在场景上有所不同，工业互联网并不是把现在企业信息化的东西推倒重来，而是利用企业信息化的成果和系统与数字化、数字化改造进行深度融合。

通过公有云的能力提供服务，需要解决混合云的问题，需要把边缘云和公有云打通，形成高效的协同管理。哪些业务、数据放到工厂的现场进行处理，哪些数据应该放到公有云上，它们之间如何实时进行交换和共享，建立一个整体的混合云，实现云之间的管理机制，还包括业务之间，线下业务和现场边缘性业务和公有云上系统、数据之间的协同、传输和及时的控制，这样才形成整体的公有云管理。

在实践的过程中，浪潮认为利用工业互联网助力数字化转型，需要具备三大核心能力。第一，懂得先进制造业，就是要知道制造业应该怎么做，就是要有先进制造业模式的经验，自己得有工厂知道怎么改造。第二，做过企业信息化的服务能力，不光自己改造好，还要把改造成果给更多的中小企业提供服务的话，你必须得做过企业信息服务化的能力。第三，公有云平台支撑能力。

先进制造业模式就是我们讲的边缘云解决方案的能力，对不同的场景，要有面向不同的行业、场景，面向设备远程监控的场景，故障预测，设备的能耗管理，包括设备自动化的远程管理，生产环境的监控，生产执行的优化，特种设备远程监控，不同场景在不同行业怎么进行数字化改造，传统设备怎么进行IOT的改造，如何能把运行状况的数据上云，对这些数据进行分析，甚至才能控制这些设备的运行。我们要有边缘云的解决方案，这个时候就要懂制造，做过先进制造业信息化的模式。

浪潮自己有个高端制造工厂，通过这个工厂生产成本降低了15%，整个产能提升了4倍，运营交付周期从15天缩短到5到7天，产品合格率率大于99.6%，服务的及时率提升了40%，整体运营成本降低了4%。

到了云上，应该有建模的能力，或者给建模者提供服务支撑的能力，同时能把建模的工具、服务输送给更多的中小企业，享受成果的能力，在云上就要构建创新和服务的能力，就在公有云上支撑我们的开发。另外，工业互联网的成果怎么通过企业信息化的服务能力传递出去？于是我们把数据关联，了解企业信息化执行的过程，建立数据的模型，进行决策管理推动，这个也是企业重要的能力。

浪潮现在覆盖九大行业和七大领域，目前很难有一个工业互联网的平台能够覆盖全国这么多的行业和这么多的领域。浪潮服务于传统大客户的经验，从事企业信息化30多年，我们了解企业用信息化。在数字化的过程中，我们有工厂改造的经验，给大家提供各种各样的服务，从小微企业到中型、大型企业，全方位的覆盖，中国500强26%是浪潮的客户，实现企业信息化到数字化。

比如浪潮给中储粮实施了物联网，对粮库进行统一的管理、监控，粮食存储的状况等等全部进行自动化的处理。我们可以提供国际化的行情，国家掌控粮情周期由15天缩短为3天，整个的运营成本降低了5%，使它成为全球最大的智能粮库管理平台。

第三个能力是公有云平台支撑能力。浪潮拥有七大公有云核心节点，给大家做好服务，对于云来讲本身要有三个特征。

1、云首先是可信赖的。国家出台各种各样的资质，其中两个就是对于用户数据的保护能力，大家的数据都放到云上来安全不安全。首先我们保证自己不拿，同时保证不让别人拿走。通过各种资质认证，实现用户数据保护能力，保证这个平台是可信赖的平台。

2、专业化。面向工业化不是消费互联网的平台，所以必须有IOT、专业化、信息化的服务能力。

3、生态化。生态里面包括IOT的合作伙伴，工业PaaS的合作伙伴，也包括应用的合作伙伴，我们有广泛的生态进行合作。

首先是开发者的生态，基于浪潮工业互联网开发平台支撑众多的开发者开发出更多好的应用，通过开发者中心、开发者社区提供支撑，最后放到浪潮云市场进行推广，也给企业提供了推广的服务，让更多的企业享受到数字化转型过程中的创新成果，所以我们的平台也得有一个生态服务的体系。

我们要发展各种各样的伙伴，同时给大家提供各种的服务方式。现在随着工业互联网的普及，我们和合作者一起给客户开现场推介会、服务会和各种各样的培训，让更多的企业了解理解信息化和工业互联网怎么促进数字化改造，还帮助合作伙伴一起向客户介绍、推广我们的产品，大家一起在这方面进行推动。

我们现在和济南第一机床厂一起，用工业互联网的改造实现了云上SCADA系统的数字机床远程设备监控系统，使故障预测成功率平均超过90%，备品备件流转效率提升25%，这就是浪潮跟合作伙伴一起来打造工业互联网的典型案例。

另外，围绕开发区，还有区域性的平台，浪潮也和合作伙伴一起，在章丘明水打造面向园区企业的工业互联网服务，最终整个园区的能耗下降了15%，整个设备利用率提升了90%，整体经营状况提升30%。

浪潮和合作伙伴一起打造工业互联网生态平台，为合作伙伴提供市场推广、服务模式转换、产品模式增长和各种各样的增长价值。在这个过程中浪潮和合作伙伴一起共同努力，打造跨行业、跨领域的工业互联网平台，助力企业数字化转型升级，推动实体经济实现高质量发展。

谢谢大家！