引领计算创新趋势，新华三推出基于NVIDIA vGPU的全新云桌面解决方案

7月20日，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）宣布正式推出采用NVIDIA vGPU技术的基于KVM虚拟化平台商用的全新云桌面解决方案。

7月20日，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）宣布正式推出采用NVIDIA vGPU技术的基于KVM虚拟化平台商用的全新云桌面解决方案，依托新华三在桌面云领域的持续积累与英伟达vGPU的优异表现，该方案能通过GPU服务器集群实现集中编码、捕获、渲染，降低前端的工作负载，并且提供绝佳的使用体验。该方案采用了可为设计人员和专业技术人员提供高级工作站功能的NVIDIA Quadro虚拟数据中心工作站，以及可为知识性员工提供本地PC体验的NVIDIA GRID虚拟PC。

新华三集团副总裁朱国平，NVIDIA虚拟GPU业务副总裁John Fanelli，Proviz亚太区业务主管沈威共同出席了本次仪式，并详细介绍了云桌面解决方案的前沿技术优势和行业应用价值。

（从左至右依次是： Proviz亚太区业务主管沈威、NVIDIA虚拟GPU业务副总裁John Fanelli、新华三集团副总裁朱国平、新华三集团云计算VDI产品总监常龙）

以深度学习为代表的新兴技术的兴起，正推动着各行各业加速获取数据价值、重塑商业模式。这一趋势为擅长处理并行计算和浮点计算的GPU创造了前所未有的发展机遇。在软件定义基础架构下，GPU虚拟化、图形工作站纳管等创新解决方案成为推动客户业务变革的新力量。

作为数字化解决方案领导者，新华三是国内唯一一个在KVM虚拟化平台基础上，同时支持SoftGPU、GPU Passthrough、vGPU全系列的云桌面方案提供商。本次全新发布的基于NVIDIA vGPU的新华三云桌面版本在稳定,可靠,高效的CAS虚拟化平台基础之上，借助创新的虚拟桌面基础架构满足客户多种需求：借助高效的H-V数据共享技术，增加传输效率和降低延迟；借助H.264/H.265硬件压缩的技术降低CPU负载；采用差分图像传输技术，降低网络带宽占用；利用终端软硬件解码技术共存，兼顾成本和清晰度；同时采用灵活的vGPU管理，支持用户不同的3D和编解码需求。

新华三集团副总裁兼云计算产品线副总裁朱国平

目前，新华三以云计算、人工智能为契机，为客户提供了包括基础设施、云平台、云桌面、瘦终端在内的整体解决方案，满足客户以云计算为核心的ICT业务发展需求。同时凭借自主研发且国内市场占有率第一的虚拟化平台CAS，以及云桌面在教育、政府、企业以及融媒等多个行业的实践，立足开放合作的理念，携手英伟达提供覆盖全行业、全场景的端到端云桌面解决方案，帮助客户构筑先进、高效的IT平台。

新华三集团副总裁朱国平表示，随着人工智能成为当前数字化转型最具发展潜力的创新技术之一，GPU也在满足客户计算需求方面扮演着更加重要的角色。新华三将把自身涵盖多个领域的技术积累和行业实践优势，与英伟达卓越的GPU产品结合，为客户开启智能化变革时代。