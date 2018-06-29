浪潮服务器支持清华大学夺冠ISC18国际大学生超算竞赛

6月27日，在德国法兰克福举行的2018国际超级计算机大会(ISC18)大学生超算竞赛决出最终成绩，代表中国参赛的清华大学夺得总冠军，这是清华大学超算队伍在ASC、ISC和SC三大国际性大学生超算竞赛中累计获得的第10项冠军。

至顶网服务器频道 06月29日 新闻消息： 6月27日，在德国法兰克福举行的2018国际超级计算机大会(ISC18)大学生超算竞赛决出最终成绩，代表中国参赛的清华大学夺得总冠军，这是清华大学超算队伍在ASC、ISC和SC三大国际性大学生超算竞赛中累计获得的第10项冠军。

清华大学蝉联ISC18总冠军

今年 ISC 超算竞赛共有来自全球12所高校的本科大学生组队参赛。大赛要求各参赛队需在3000W功耗约束下完成超算系统的搭建，在为期三天的竞赛中完成高性能计算国际基准测试HPL和HPCG、热门开源深度学习框架TensorFlow、开源有限元分析软件Nektar++、网格计算Grid以及现场公布的神秘应用等赛题。

清华大学代表队队长李北辰赛后表示："能够蝉联ISC超算竞赛冠军是非常令人激动的事情，更重要的是与世界各国的队伍在比赛中切磋、交流最新的超算知识，这种经历为每位队员的成长带来了非常有价值的帮助。"

清华大学代表队指导老师翟季冬认为，参加ISC竞赛相对来说不像ASC竞赛有较多的准备时间，所以对团队的临场发挥和知识储备考验更大，需要每个人都发挥出最好的状态，清华大学在学生培养上积累了很好的梯队建设经验，保证队员们尽可能的了解到更多的超算知识，形成超算人才培养的底蕴。而浪潮作为合作伙伴为队伍提供了高品质的设备与现场支持。

清华大学队伍本次竞赛中使用浪潮NF5280M5作为竞赛主机，配置了10颗Intel Xeon处理器和20块Nvidia Tesla V100加速卡，双FDR Infiniband高速互联，经受住了竞赛的苛刻考验，服务器稳定、可靠、性能出色的品质表现让队员能够专注于赛事本身。NF5280是浪潮的经典服务器系列，一直伴随中国大学生超算代表队征战世界三大超算赛事，并以其稳定发挥、超常性能的出色品质，赢得了"冠军服务器"的美誉。

NF5280M5采用统一基础配置，支持多样化可变模块，通过空间分层技术的极致设计，可以满足多达30种以上的应用需求。此次清华大学使用的NF5280M5是浪潮专门面向AI计算加速场景优化设计，可支持4个Nvidia Tesla GPU，是业内通用产品的最高规格，同时其搭载最新一代英特尔至强可扩展处理器，支持全新的微处理架构，AVX512指令集可提供2倍于上代处理器的浮点计算性能。