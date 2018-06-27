超级计算机500强六月份榜单：全是Linux，一直都会是

还是一样的，如果想运行速度最快的计算机的话，2018年6月出笼的超级计算机500强榜单（https://www.top500.org/lists/2018/06/）表明，Linux是所有操作系统中最好的。500强榜单所有的机器都运行Linux。

还是一样的，如果想运行速度最快的计算机的话，2018年6月出笼的超级计算机500强榜单（https://www.top500.org/lists/2018/06/）表明，Linux是所有操作系统中最好的。500强榜单所有的机器都运行Linux。

Linux多年来一直统领超级计算机行业。但直到2017年11月Linux才彻底接管了超级计算。2017年11月的500强榜单第一次全部是Linux（https://www.zdnet.com/article/linux-totally-dominates -supercomputers/）。在此之前，IBM AIX（https://www.ibm.com/it-infrastructure/power/os/aix）还排在500强榜单底部，IBM AIX是个Unix变体。

展望未来，Linux毫无疑问将继续统治超级计算。根本就没有任何竞争。

假若有竞争的话，诸如红帽（https://www.redhat.com/en）的Linux公司也会帮助Linux保持领先地位。红帽帮助的最新头号超级计算机是美国能源部橡树岭国家实验室（https://www.ornl.gov/）的顶峰（Summit）超级计算机，顶峰超级计算机排在500强的“顶峰”，用红帽企业Linux（RHEL）运行所有超级计算机的资源，运行速度快而且也顺利。

但超级计算机硬件方面则另是一派景象。这里出现了架构巨变。

在最新500强排名中，56％的额外FLOPS（每秒浮点计算的英文缩写）都是用了NVIDIA Tesla GPU的结果（https://www.top500.org/news/new-gpu-accelerated- supercomputers-change-the-balance-of-power-on-the-top500/）。具浮点神威的GPU在超级计算机性能上胜过CPU，这是第一次。例如，新的超级计算冠军顶峰计算机的主板运行两个IBM Power9 CPU和六个V100 GPU。根据NVIDIA的资料（http://www.nvidia.com/page/home.html），顶峰计算机峰值性能（187.7 Petaflops）中的95％源自该系统27,686颗GPU。

Sierra超级计算机（https://computation.llnl.gov/computers/sierra）的运算不是那么依靠NVIDIA，GPU密集小些，Sierra现在是全球第三快的超级计算机，速度达到71.6 Linpack Petaflops。Sierra的双插座Power9节点中只有四个V100 GPU，不是六个V100 GPU。但Sierra的17,280颗GPU仍然是系统性能的大头。

展望未来，Linux将继续称霸， 而GPU将变得日益重要，两种趋势都会持续。