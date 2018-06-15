开放与多元化 数据洪流下的IT产业变革

我们邀请到浪潮服务器产品部总经理徐振和浪潮服务器产品部副总经理陈彦灵，讨论开放计算和计算多元化下的产业变革以及对策。

至顶网服务器频道 06月15日 新闻消息（文/李祥敬）： 当前，我们处于一个数据爆炸的时代，人工智能是时下非常火热的话题。在万物智能互联的新时代，互联的物体越来越多、越来越智能，并由此产生出汹涌而来的数据洪流。驾驭数据洪流是实体经济转型的关键。为了帮助企业更好应对数据时代的挑战，至顶网联合英特尔及其合作伙伴推出了《新至强决胜数据未来》系列对话节目，邀请业界嘉宾畅谈他们眼中的数据时代以及应对之道。本期，我们邀请到浪潮服务器产品部总经理徐振和浪潮服务器产品部副总经理陈彦灵，讨论开放计算和计算多元化下的产业变革以及对策。

浪潮服务器产品部总经理徐振（中）和浪潮服务器产品部副总经理陈彦灵（右）

数据爆炸下的IT挑战

根据IDC的统计，企业数据量的年增速在50%以上。随着云计算、移动互联网、物联网等的发展，如何应对海量数据是企业面临的很客观的一个问题。

徐振表示，海量数据对企业的挑战来自两个方面：第一，技术原因，数据类型复杂、数据分散等对数据的存储和管理提出了挑战；另一方面则是企业在大数据领域的人才和技术储备相对匮乏。这就需要厂商帮助企业对现有的信息系统进行梳理，将数据进行整合后建立统一的数据平台，有效对数据进行存储管理，为今后的数据应用打好基础。

另外，当前各行各业都在进行数字化转型，数据量的爆发式增长也是企业智慧化转型的必要前提。对于企业来讲，从数据中获得信息和知识的能力会变得越来越重要，企业现有业务的创新和新业务的开展，都会越来越深的依赖这种能力。

徐振谈到，“在工业物联网的建设以及物联网与互联网的融合的趋势下，企业需要完成对现有信息系统和数据的联通，建立统一的数据和信息库，实现对数据的统一存储和管理。其次，要逐步引入各类大数据技术以及人工智能的应用系统，例如商业决策支持、客户行为分析等。最后，找到合适的应用场景，引入深度学习和人工智能等技术。”

在企业的数字化转型中，IT扮演着越来越重要的角色。陈彦灵表示，IT基础架构需要创新——全面云化、统一融合和智能化。全面云化实现设备资源池化，动态可伸缩；统一融合实现计算、存储和网络的融合；智能化就是设备和资源管理的自动化和智能化。“作为IT提供商，产品和方案要做到‘两个面向’，即面向云数据中心部署环境和面向具体的应用场景。产品的密度、能效、扩展性、管理特性等要符合数据中心环境，解决方案要针对具体应用场景。近年来，浪潮就推出了AI服务器、存储服务器、视频服务器等一系列面向客户业务需求的应用优化服务器。”

数字化转型对于IT架构提出了更高的要求，IT基础架构应该满足融合，开放，敏捷，高效的需求。具体来说，融合就是计算、存储和网络的融合，同时也包括IT和CT的融合、IT和OT的融合。

而开放则是目前流行的开源技术，这既包括软件领域的Linux、OpenStack，也包括硬件领域的OCP、ODCC、Open19，开放的软硬件已经形成完整的产业体系，开放技术为企业建设新型IT基础架构提供更好的选择。

开放是行业发展大趋势，积极加入开源社区是融入开放计算生态的重要举措。CSP、电信运营商等正在以超出预料的速度引入开放技术，一些领先的用户已经将注意力集中于基于开放技术的深层次个性产品和方案的定制上，需要供应商不仅具备大规模定制化能力，还要具备敏捷交付能力，能够敏捷的交付符合他们需求的产品和方案。在过去的几年中，浪潮参加了包括OCP、ODCC 、Open19、OpenPower、OpenStack等开源社区，成为开源硬件和开源软件最大的贡献者之一。

“开放计算的发展主要是TOP级CSP等大客户推动的，开放社区是这些大客户交流博弈的主要平台。浪潮加入各个开放社区，积极参与相关标准的开发和测试工作，成为重要的IP贡献者。ODCC天蝎服务器的供电、管理等很多标准细节就是参考了浪潮的产品制定的。同时，浪潮紧跟大型CSP的需求，积极进行开源技术的产品化和应用推广，获得了大型用户的认可。”陈彦灵说。

在当前，敏捷已经成为企业业务创新的重要前提。业务层面的敏捷要求IT架构具备快速的交付能力，而技术层面的敏捷要求IT基础架构根据业务随需而变。同时，整个IT架构需要高效，能够快速部署，实现较高的资源利用率和管理运维效率。

计算多元化下的产业变革

当前计算产业正在处于变革期，徐振表示，计算技术多元化日趋明显，计算产业新生态——开放计算也在迅猛发展。从计算产业看，全栈式产品方案的竞争时代已经来临，由于软件定义技术的发展，计算、存储和网络的融合必然带来产业的融合，每个厂商都在发展全栈式业务，成为平台化基础架构的方案供应商。

从市场需求看，云计算是最大的关键词，公有云用户在过去的几年中成为最大的服务器采购群体，并且推动了服务器形态的重构以及服务器产业运营模式的变革——从标准化到定制化，也就是浪潮所说的JDM模式（联合开发，Joint Design Manufacture）。另一方面，私有云用户也开始采用产品化和通用化的云数据中心方案，来替代原有的IT基础架构。

说到JDM模式，陈彦灵表示，浪潮针对互联网运营商和其他大规模数据中心用户，创造了不同于OEM、ODM的JDM业务模式。这种业务模式基于双方产业链的融合，为用户提供从研发、生产、供货到实施运维等全业务链条的定制化服务，目前全球市值TOP10互联网运营商有5家与浪潮建立了稳定合作关系，他们都选择浪潮为重要的战略供应商。

人工智能的发展直接推动了计算多元化，GPU、FPGA等异构计算技术呈现快速增长的态势。陈彦灵说，人工智能对于计算性能的需求是计算产业面临的最大挑战。对于计算力的需求是无限的，这种需求远远超出了通用计算技术的发展水平，GPU、众核、FPGA、ASIC等异构计算技术因此得到了快速发展。

CPU、GPU和FPGA，三类芯片的并行处理能力、性能功耗比顺序增强，共享缓存以及复杂指令处理能力顺序减弱，实际使用中由用户的应用决定，这也是企业平衡不同计算技术的根本原则。以逻辑处理为主的日常应用，仍然需要CPU通用计算平台，以矩阵、数列等机械运算为主的应用需要支持GPU、众核和FPGA等异构技术的计算平台。

陈彦灵表示，英特尔至强可扩展处理器首次实现了多个计算平台的统一，可以非常便捷地实现对多种计算场景的灵活配置，全新的Mesh架构也为数据挖掘提供了更强的计算力。“在数字经济时代，数据洪流下计算，存储，网络效率的提升会加速企业数据变现，更强的性能、更大的I/O吞吐以及更大的缓存和内存都会进一步加强企业数据处理和挖掘的效率。”

可以说英特尔至强可扩展处理器平台是英特尔十年历史上具有里程碑意义技术飞跃的产品，其针对不同场景中的应用工作负载进行了优化改进：可提高计算密集型工作负载性能的Intel AVX-512（英特尔高级矢量拓展指令集512）、能够降低系统延迟的全新英特尔网格架构、用于加密和数据压缩硬件加速的Intel QAT（英特尔QuickAssist技术），以及集成Intel OPA（英特尔Omni Path架构）的高速互联等，让英特尔至强可扩展处理器平台相比上一代产品有1.65倍的性能提升，OLTP仓库负载比当前系统提高达5倍——从而加速包括建模与仿真、机器学习、高性能计算和数字内容创建在内的工作负载。

英特尔至强可扩展处理器拥有多达28颗内核，支持4插槽系统最高6TB内存，可提供2插槽到8插槽及更多插槽配置支持和充足的扩展空间，为入门级到关键业务的各类工作负载提供全面支持。

针对计算、内存、网络和存储性能和软件生态系统的全面优化使英特尔至强可扩展处理器成为软件定义的、针对总体拥有成本而优化的数据中心的理想之选，使数据中心无论是在本地、通过网络，还是在云端都能根据负载需求动态地自我配置资源，实现最大化的敏捷性。

借助丰富的功能特性，英特尔至强可扩展处理器在应用场景方面也获得了极大的拓展，比如人工智能、网络、虚拟化、高性能计算、存储等，使得数据中心能够承载更多类型的工作负载。

陈彦灵提到，浪潮目前中国最大的AI服务器供应商，掌握了完整的AI平台技术，在中国AI市场的占有率57%，超越所有品牌市场份额之和，其中浪潮AI服务器在BAT三家占有率超过90%。同时浪潮也在积极发展FPGA异构计算方案，与科大讯飞、百度等联合开发了语音识别等不同AI训练和推理方案，并实现了规模化的部署应用。

浪潮用智慧计算求解产业未来

针对计算产业的变革，浪潮提出了智慧计算的理念。云计算、大数据、人工智能等新应用兴起正在推动人类进入智慧计算时代，智慧计算的发展将改变整个计算产业的生态，也改变着市场的需求。

徐振解释说，智慧计算是从数据中获得信息和知识的复杂计算应用，以云计算为平台、大数据为认知方法、深度学习为优化手段，是实现智能社会的重要技术手段。云计算、大数据、工业互联网、物联网、AI是5个最典型的智慧计算应用场景。

同时，徐振认为，在未来计算产业的演进过程中，智慧计算是最大的产业机遇，包括云计算、大数据以及人工智能。“从市场层面看，计算产业的机遇有两个：首先是互联网行业的运营商采购，互联网运营商已经是全球最大的服务器采购群体；其次是企业市场的智慧化转型。目前，全球企业都面临智慧转型挑战，对于云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术的需求会再次拉动市场的需求增长。”

展望未来，浪潮会进一步融入开放计算生态，加快产品技术、业务模式、生产制造等领域的创新，抓住智慧化转型的产业机遇；将智慧计算作为业务战略重点，构筑完善的智慧计算平台技术体系，包括硬件、软件、管理、框架等，打造软硬一体化的智慧计算平台方案的提供能力，并构建强大的深入行业的智慧计算生态。

同时，浪潮紧跟智慧计算的机遇，实现业务的全球化。目前，浪潮业务覆盖了113个国家和地区，有8个全球研发中心、6个全球生产中心以及2个全球服务中心，在美国、欧洲、韩国、日本等区域市场增长十分迅速。