Nvidia首次公布Jetson Xavier多功能机器人AI芯片

Nvidia首席执行官黄仁勋近日宣布推出了Jetson Xavier，一款针对机器人和无人机开发的新型人工智能芯片。

Nvidia首席执行官黄仁勋近日宣布推出了Jetson Xavier，一款针对机器人和无人机开发的新型人工智能芯片。

这款在台湾举行的Computex大会上首次亮相，据称单个Jetson Xavier提供的计算能力与“10000美元的工作站”相当，但耗电量约为普通灯泡的一半。

更具体地说，Jetson Xavier芯片每秒可以运行30万亿次运算，功率仅为30瓦。这一性能的背后，是Jetson Xavier包含有不少于6种不同类型的芯片，90亿个晶体管。

这个系统中有1个8核ARM64 CPU，1个Volta Tensor Core图形加速器，以及几个专用AI模块。最后这些包括一对NVDL系列深度学习芯片，以及3种不同类型的处理器，用于摄取机器人摄像头的视频信息。拥有各种各样的芯片使得Jetson Xavier能够处理各种计算任务。

这种多样性对于机器人应用来说非常重要，因为有大量不同类型的操作，例如一个仓库机器人在周围环境导航以便进行操作。自主设备通常也必须同时进行这些计算。Nvidia称，有了Jetson Xavier就可以同时运行数十种算法。

除了Jetson Xavier之外，Nvidia还推出了一个名为Isaac的开发工具包，其中有三个组件，主要是一个模拟器，可以让机器人制造商在虚拟环境中测试和训练他们针对Jetson Xavier开发的算法。

Isaac中的另外两套工具也有类似的用途，其中一个是各种库的集合，可以帮助开发人员优化其AI模型的性能，另一个是用于管理机器人传感器的一组编程接口。

Nvidia将在价格为1299美元的开发套件组合中提供Jetson Xavier和Isaac，该套件将于8月份上市。Nvidia表示，该系统可以为包括零售、物流和建筑在内各种行业机器人系统提供动力。Nvidia甚至认为Jetson Xavier可用于某些非机器人用例中，如医疗设备。

黄仁勋在声明中表示：“人工智能，加上传感器和执行引擎，这将成为新一代自动化机器的大脑。终将有一天，有数十亿台智能的设备用于制造、送货、仓库物流等领域。”