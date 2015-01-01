计算＋生态 IPF2018浪潮合作伙伴大会前瞻

转眼，我们即将迎来IPF2018浪潮合作伙伴大会。每一年的IPF，不仅有新策略的公布，还有创新成果的亮相。所以，IPF2018会给我们带来哪些惊喜呢？不妨我们提前预测一下！

至顶网服务器频道 04月20日 新闻消息（文/李祥敬）：回顾2017年，中国服务器市场高歌猛进，我们见证了浪潮从中国第一走向全球前三的夺目成绩。同时，作为智慧计算的领导者，浪潮在2017年助力行业客户数字化转型，关键行业、渠道持续突破；积极推进开放计算、开源技术创新，与客户共同打造互联网化JDM协同创新模式。在AI领域，浪潮不断丰富AI计算平台解决方案能力，加速AI商业技术普惠。

这一切的成绩来自于浪潮自身的专注与创新，也离不开合作伙伴的帮助。转眼，我们即将迎来IPF2018浪潮合作伙伴大会。每一年的IPF，不仅有新策略的公布，还有创新成果的亮相。所以，IPF2018会给我们带来哪些惊喜呢？不妨我们提前预测一下！

回顾

所谓“温故知新”，在展望IPF2018年，我们不妨回顾一下往届IPF，特别是IPF2017的重要内容。

2015年IPF浪潮发布"计算＋"战略，首提智慧计算；2016年进一步将其深化，明确"关键计算、科学计算和智慧计算"三大计算业务战略。而IPF2017大会上，浪潮业务重心进一步聚焦智慧计算。

智慧计算高度整合了各类计算技术，以云计算为基础平台、大数据为认知方法、深度学习为优化工具，简称CBD（Cloud computing，Big data，Deep learning）。浪潮集团副总裁彭震表示，基于“CBD”的策略，浪潮按云计算、大数据、深度学习三个方向把产品进行结构化，也就是聚焦在底层的计算能力、上层的数据能力以及最上端的智慧计算能力。

于是，浪潮把自己的定位确定为智慧计算的平台和工具供应商，一方面加快计算平台创新，为智慧计算提供强有力的平台，另一方面开发各类平台工具和算法工具，推动合作伙伴的算法优化，最终将合作伙伴的算法与浪潮的创新计算平台结合，推动智慧计算的发展。

在产品层面，浪潮拥有从通用服务器到大型主机全系列产品；服务器15次打破国际权威性能测试组织世界纪录；拥有2U2/4/8最丰富GPU服务器阵列的厂商等等。这一系列的积淀为浪潮智慧计算的拓展打下了坚实的基础。同时，浪潮是开放计算领域唯一ODCC、OCP、Open19大满贯成员，也是OpenStack基金会金牌会员。

除了“CBD”和智慧计算，在IPF2017上，浪潮继续推进生态2.0，赋能伙伴，提升在智慧计算时代下云计算、大数据等产品技术能力。合作伙伴生态2.0是浪潮在云计算、大数据时代的伙伴体系建设模式，浪潮与合作伙伴之间将由原来商务、产品层面的浅层合作模式，转变到涵盖技术开发、产品定制、联合方案的深度合作模式。

目前，浪潮合作伙伴超过9000家，覆盖了1000多家ISV以及70%的SI。浪潮已经形成了行业解决方案、云计算业务、主机系统和分销业务四大生态体系，建立了与伙伴成长共赢的良性生态系统。

“Incloud Lab建设计划”、 “云图计划”、“智慧计算CEO俱乐部”等生态圈拓展强化计划不断被推出，浪潮不断强化与各个领域厂商在智慧计算方面的创新与协作，提高智慧计算生态的活力，推动智慧计算应用进程。

期待

其实从往届IPF，我们可以看到IPF的主题是计算和生态。所以，IPF2018也将延续这两个主题。可以肯定是，在IPF2018上，浪潮将发布一系列智慧计算的业务策略和创新产品。同时，浪潮也会在IPF2018上总结过去一年的生态建设成果和公布一系列新的合作伙伴策略和计划，增值合作伙伴，与合作伙伴互融互济，共筑计算生态、共赢发展。

据悉，IPF2018浪潮伙伴大会将分享10＋位行业大咖的趋势解读与成功实践，组织20＋场行业及技术分论坛，现场展示40＋浪潮云数据中心核心产品， 面向工业互联网、区块链等20＋场景化的行业方案体验中心。

同时，我们也获悉，中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东，浪潮集团副总裁彭震，浪潮集团渠道管理部总经理王峰等重磅嘉宾进行相关主题分享；同时，OCP Foundation CTO Bill Carter、比亚迪汽车智慧生态研究院院长舒酉星、滴滴出行高级副总裁章文嵩、Gartner VP Stanley Edward Zaffos也将进行主题演讲，可谓是精彩纷呈。

现场观众可以与资深技术专家、行业标杆用户深度分享智慧计算等创新技术的发展趋势，新技术在具体业务的应用经验。届时，浪潮将联手百度、科大讯飞等展示浪潮AI产品，及人脸识别、语音识别等场景的应用；联合海康威视、和利时、心医国际等20＋生态伙伴，推出各种行业联合解决方案。

计算正处在变革时代，浪潮作为助力合作伙伴成功背后的使能者，将通过自身的专业、专注、沉淀和积累，全方位助力合作伙伴拓展商业领域。

在此，浪潮诚挚发出邀请，4月26-27日，让我们在北京雁栖湖国际会展中心相约IPF2018浪潮伙伴大会，探求智慧计算解决之道，叩响智慧世界的大门，赋能商业开拓新篇章。

聚浪成潮，致新志远！

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