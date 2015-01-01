Cray和AMD EPYC联合推出新超级计算机产品线

全球超级计算机领导者Cray采用AMD EPYC 7000系列处理器，为新型Cray CS500集群高性能计算（HPC）系统提供计算动力。

全球超级计算机领导者Cray采用AMD EPYC 7000系列处理器，为新型Cray CS500集群高性能计算（HPC）系统提供计算动力。

采用AMD EPYC 7000处理器的Cray CS500集群系统将配备4个双路节点，并装入标准2U机箱中，每个节点支持2个PCIe Gen3 x16插槽，提供200Gb网络功能以及多种存储选项。

AMD EPYC 7000处理器支持最多32个内核，每个插槽8个DDR4内存通道。Cray表示，这款处理器非常适合要求高密度和大内存带宽的高性能计算应用，如计算流体动力学（CFD）等应用。

灵活性是Cray CS500设计的核心。在系统级，CS500集群提供了多个机箱、刀片和节点选项，多种互连拓扑选项，本地存储和网络附加文件系统选项，以及符合大型高性能计算群集需求的系统管理功能。为了扩大这种灵活性，Cray为CS500产品增加了AMD EPYC处理器。

Cray集群软件堆栈

Cray产品副总裁、首席营销官Fred Kohout表示：“我们决定在CS500产品系列中提供AMD EPYC处理器，这标志着Cray致力于向社区提供全面的高密度系统产品线和优化的编程环境，以提供所需的性能和可扩展性。”

AMD副总裁、数据中心和嵌入式解决方案总经理Scott Aylor表示：“Cray在超级计算领域的领导地位众所周知，AMD很高兴能够在CS500集群系统上与Cray展开合作。Cray是第一个为AMD EPYC处理器提供优化编程环境的系统供应商，这是一个明显的优势。将AMD EPYC处理器与Cray的超级计算专业技术相结合，为两家公司的发展提供了新的机遇。”

本月早些时候，雅虎日本成为首家部署采用AMD EPYC处理器的单路PowerEdge服务器的日本ISP。今年早些时候，Dell EMC推出了一系列基于EPYC的单路和双路PowerEdge服务器，总体拥有成本降低了20％，HPC性能提高了25％。

2017年12月，中国互联网搜索巨头、人工智能领头羊百度公司宣布推出基于AMD EPYC的人工智能、大数据和云计算（ABC）服务。

同月，微软成为第一家在其数据中心中使用EPYC处理器的全球云提供商。同年11月，EPYC驱动的全新HPE ProLiant DL385 Gen10服务器创造了新的世界纪录。

采用AMD EPYC处理器的Cray CS500系统将与采用英特尔至强处理器的产品一起向市场提供，并将于2018年夏季上市。