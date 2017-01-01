科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网服务器频道虚拟化/云计算HPE收购云咨询公司RedPixie推动混合云战略

HPE收购云咨询公司RedPixie推动混合云战略

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

HPE今天宣布收购总部位于英国的咨询公司RedPixie，该公司主要致力于帮助企业将运营迁移到公有云上。

作者：siliconANGLE 来源：至顶网服务器频道 2018年4月11日

关键字： 混合云 HPE

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

HPE今天宣布收购总部位于英国的咨询公司RedPixie，该公司主要致力于帮助企业将运营迁移到公有云上。

HPE收购云咨询公司RedPixie推动混合云战略

HPE希望通过这次收购加强自己的Pointnext专业服务业务。此前HPE在去年9月收购了另一家云计算咨询公司——位于美国马萨诸塞州的Cloud Technology Partners（CTP），交易金额未对外透露。

RedPixie所专注的范围比这家公司更窄一些。CTP的专业领域覆盖了所有主要的基础设施即服务平台以及OpenStack数据中心操作系统，而RedPixie更擅长涉及微软Azure云的项目。

RedPixie为有兴趣采用自己平台的企业提供各种服务。RedPixie在公司网站上详细介绍了自己可以处理哪些传统咨询项目，例如应用和数据库迁移，以及一些更雄心勃勃的举措。

RedPixie另一个特别关注领域是基于云计算的数据科学。RedPixie表示，他们的工程师可以帮助企业利用Azure的分析、机器学习和连接设备管理服务来处理各种商业信息。 RedPixie还提供在初始设置后支持客户的数据科学环境，以确保一切顺利运行。

RedPixie带来的专业知识将会使HPE Pointnext更好地竞争Azure项目。RedPixie有令人印象深刻的业绩，特别是与会计巨头毕马威会计师事务所（KPMG LLP）等知名客户的合作。

和收购CTP一样，HPE并没有透露这次收购的交易金额。但考虑到HPEs似乎将其云计算咨询业务置于重要的战略位置，所以收购价格可能是相当可观的。HPE在收购公告中特别提到了麦肯锡的研究结果：“混合IT咨询和云原生开发”这个细分市场的年增长率超过18％。

  

4折票，仅售10天 | 报名智能合约与区块链培训讲座，获世界智能大会参会特权

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    往期文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号