HPE收购云咨询公司RedPixie推动混合云战略

HPE今天宣布收购总部位于英国的咨询公司RedPixie，该公司主要致力于帮助企业将运营迁移到公有云上。

HPE今天宣布收购总部位于英国的咨询公司RedPixie，该公司主要致力于帮助企业将运营迁移到公有云上。

HPE希望通过这次收购加强自己的Pointnext专业服务业务。此前HPE在去年9月收购了另一家云计算咨询公司——位于美国马萨诸塞州的Cloud Technology Partners（CTP），交易金额未对外透露。

RedPixie所专注的范围比这家公司更窄一些。CTP的专业领域覆盖了所有主要的基础设施即服务平台以及OpenStack数据中心操作系统，而RedPixie更擅长涉及微软Azure云的项目。

RedPixie为有兴趣采用自己平台的企业提供各种服务。RedPixie在公司网站上详细介绍了自己可以处理哪些传统咨询项目，例如应用和数据库迁移，以及一些更雄心勃勃的举措。

RedPixie另一个特别关注领域是基于云计算的数据科学。RedPixie表示，他们的工程师可以帮助企业利用Azure的分析、机器学习和连接设备管理服务来处理各种商业信息。 RedPixie还提供在初始设置后支持客户的数据科学环境，以确保一切顺利运行。

RedPixie带来的专业知识将会使HPE Pointnext更好地竞争Azure项目。RedPixie有令人印象深刻的业绩，特别是与会计巨头毕马威会计师事务所（KPMG LLP）等知名客户的合作。

和收购CTP一样，HPE并没有透露这次收购的交易金额。但考虑到HPEs似乎将其云计算咨询业务置于重要的战略位置，所以收购价格可能是相当可观的。HPE在收购公告中特别提到了麦肯锡的研究结果：“混合IT咨询和云原生开发”这个细分市场的年增长率超过18％。