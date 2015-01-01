颜值与才华兼备，施耐德电气推出新一代中小功率银河E系列UPS 

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至顶网服务器频道 04月10日 新闻消息（文/邹大斌）： 业内人士不难发觉，从今年1月份起，在中小功率UPS领域多了一个新的身影——施耐德电气银河E系列UPS。为使大家更好地了解此款新品，施耐德电气IT业务部产品经理连博，对银河E系列UPS的推出背景及其优势性能进行了全面介绍。
数据中心市场一直处于快速变化之中。面对日新月异的市场变化，用户需要更有针对性的产品以满足其不断发展的业务需求。
据施耐德电气IT业务部产品经理连博介绍，近年来数据中心市场的一个突出变化就是呈现“两边大，中间小”的枣核状分布。具体而言，就是随着云计算和边缘计算的迅速发展，面向云计算的数据中心趋于大型化，与此同时，面向边缘计算的数据中心趋于小型化，聚焦企业核心关键业务。
“随着海量数据不断产生并上传至云端，数据中心逐渐向云端业务发展。同时，边缘计算端终端用户对产品的连接性能和可靠性要求则有增无减。银河E系列UPS在此背景下推出，同时也是是施耐德电气针对市场变化不断完善丰富产品体系的结果。”连博表示。
施耐德电气银河E系列UPS主要面向中小型数据中心和机房，可广泛服务于制造设备、通信、商业楼宇、医疗机构、交通运输等行业。据连博介绍，银河E系列UPS上市几个月来已经在教育、医疗、交通、金融这些行业成功部署。其中，除小部分老客户用于产品更新外，很大部分客户是在新项目里使用银河E系列UPS。
在中小型数据中心应用环境中，规模不大的信息设备却承担着维系核心业务顺利进行的重要职责，这对UPS的产品性能和功能设计需求非常高。此外，中小型数据中心用户在技术力量和维修保护上技术相对薄弱，这就要求面向市场的UPS产品在满足功能需求的基础上，还要重视使用、维护的便捷。
施耐德电气银河E系列UPS 一大特点是“易”——这是一款易于安装、易于操作、易于维护的10-40kVA三相UPS，非常适合中小容量UPS应用。银河E系列UPS全称Easy UPS 3S，代表其极简设计，易于操作与管理的特点。银河E系列UPS设计简约，内置输入、输出和旁路断路器，以及紧急关机功能，无需额外配置安装；自带的Easy Loop测试可在连接负载之前自行验证UPS性能，无需添加负荷组；电池安装则可由经过培训的电工轻松完成；底端采用的滑轮设计，则可使其轻松推至指定位置。
作为一款简单使用的UPS，银河E系列UPS在功能和效能上同样有突出表现。银河E系列UPS采用一体化冗余设计，支持按需选购，最多可并联4台UPS。与此同时，银河E系列UPS还可提供量身定制的电池解决方案，不仅支持冗余UPS共享相同的电池组，还可支持第三方电池，极大降低电池成本；其All In One型号可实现长达25分钟的断电运行时间。
同样，银河E系列UPS也保持了施耐德电气UPS产品一贯的高效性能与高可用性。在双转换模式下，能效最高可达96%；在ECO模式下，能效最高可达99%。此外，银河E系列UPS即使在40摄氏度下，也可持续稳定运行。
施耐德电气银河E系列UPS
另外，作为一个工业级产品，白色的银河E系列UPS却有着消费级产品的颜值，其科技美观的外观设计是现代机房中的一抹亮色。连博介绍，施耐德电气从Galaxy VM系列UPS开始，已经开始对UPS家族的颜色做变更和调整，由原来更多偏工业的深灰色，调整成偏白色的色系，以满足用户对“颜值”的追求。
随着大数据和物联网等技术的兴起，越来越多产品在日常维护中开始引入数字化技术，以提高运行效率，节省成本。施耐德电气EcoStruxure，便是这样一个基于物联网的、即插即用的开放架构。通过施耐德电气基于云端的下一代数据中心基础设施管理（DCIM）系统——EcoStruxure 信息技术，可为影响IT环境健康和可用性的关键资产进行前瞻性分析，通过可执行的实时建议，优化基础设施性能，并降低风险。
作为施耐德电气产品家族中的一员，银河E系列UPS是施耐德电气EcoStruxure互联互通产品的最新实践。当购买SNMP卡后，用户可以通过软件套件实现远程监测和数字化智能运维。一旦接入，用户可基于平台通过云端远程监控，对位于不同地区的数据中心进行全面管理，确保高可用性与最高效率的完美平衡。例如，银河E系列UPS可以借助施耐德电气EcoStruxure平台，监测其整个运行周期内各个设备的运行状态和参数，并进行分析，一旦发现参数性能发生突变，就会给用户远程报警或提示。用户可以在远端的设备上——例如手机、电脑、远端的监控平台上对这些信息做远程处理。
目前，云端数据可由施耐德电气，也可以由用户自行运营管理（一些大型电信用户自行运营）。连博表达，施耐德电气也欢迎合作伙伴加入这个服务体系，通过为客户提供增值服务，如安装服务、现场勘探服务以及从后期的维护等，为用户带来更多价值。
作为数据中心基础设施建设和服务的领导者，施耐德电气始终致力于通过对市场趋势和客户需求的敏锐把握，及时调整业务重点，并通过创新解决方案满足客户的需求。未来，施耐德电气希望通过对技术的不断探索和产品的持续创新，为行业带来更多可能。
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