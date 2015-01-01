颜值与才华兼备，施耐德电气推出新一代中小功率银河E系列UPS 

从今年1月份起，在中小功率UPS领域多了一个新的身影——施耐德电气银河E系列UPS。这是施耐德电气新推出的一款主要面向中小型数据中心和机房的全新UPS产品。

至顶网服务器频道 04月10日 新闻消息（文/邹大斌）： 业内人士不难发觉，从今年1月份起，在中小功率UPS领域多了一个新的身影——施耐德电气银河E系列UPS。为使大家更好地了解此款新品，施耐德电气IT业务部产品经理连博，对银河E系列UPS的推出背景及其优势性能进行了全面介绍。

新的市场需求

数据中心市场一直处于快速变化之中。面对日新月异的市场变化，用户需要更有针对性的产品以满足其不断发展的业务需求。

据施耐德电气IT业务部产品经理连博介绍，近年来数据中心市场的一个突出变化就是呈现“两边大，中间小”的枣核状分布。具体而言，就是随着云计算和边缘计算的迅速发展，面向云计算的数据中心趋于大型化，与此同时，面向边缘计算的数据中心趋于小型化，聚焦企业核心关键业务。

“随着海量数据不断产生并上传至云端，数据中心逐渐向云端业务发展。同时，边缘计算端终端用户对产品的连接性能和可靠性要求则有增无减。银河E系列UPS在此背景下推出，同时也是是施耐德电气针对市场变化不断完善丰富产品体系的结果。”连博表示。



施耐德电气IT业务部产品经理连博

施耐德电气银河E系列UPS主要面向中小型数据中心和机房，可广泛服务于制造设备、通信、商业楼宇、医疗机构、交通运输等行业。据连博介绍，银河E系列UPS上市几个月来已经在教育、医疗、交通、金融这些行业成功部署。其中，除小部分老客户用于产品更新外，很大部分客户是在新项目里使用银河E系列UPS。

高价值回报

在中小型数据中心应用环境中，规模不大的信息设备却承担着维系核心业务顺利进行的重要职责，这对UPS的产品性能和功能设计需求非常高。此外，中小型数据中心用户在技术力量和维修保护上技术相对薄弱，这就要求面向市场的UPS产品在满足功能需求的基础上，还要重视使用、维护的便捷。

施耐德电气银河E系列UPS 一大特点是“易”——这是一款易于安装、易于操作、易于维护的10-40kVA三相UPS，非常适合中小容量UPS应用。银河E系列UPS全称Easy UPS 3S，代表其极简设计，易于操作与管理的特点。银河E系列UPS设计简约，内置输入、输出和旁路断路器，以及紧急关机功能，无需额外配置安装；自带的Easy Loop测试可在连接负载之前自行验证UPS性能，无需添加负荷组；电池安装则可由经过培训的电工轻松完成；底端采用的滑轮设计，则可使其轻松推至指定位置。

作为一款简单使用的UPS，银河E系列UPS在功能和效能上同样有突出表现。银河E系列UPS采用一体化冗余设计，支持按需选购，最多可并联4台UPS。与此同时，银河E系列UPS还可提供量身定制的电池解决方案，不仅支持冗余UPS共享相同的电池组，还可支持第三方电池，极大降低电池成本；其All In One型号可实现长达25分钟的断电运行时间。

同样，银河E系列UPS也保持了施耐德电气UPS产品一贯的高效性能与高可用性。在双转换模式下，能效最高可达96%；在ECO模式下，能效最高可达99%。此外，银河E系列UPS即使在40摄氏度下，也可持续稳定运行。

施耐德电气银河E系列UPS

另外，作为一个工业级产品，白色的银河E系列UPS却有着消费级产品的颜值，其科技美观的外观设计是现代机房中的一抹亮色。连博介绍，施耐德电气从Galaxy VM系列UPS开始，已经开始对UPS家族的颜色做变更和调整，由原来更多偏工业的深灰色，调整成偏白色的色系，以满足用户对“颜值”的追求。

更智能的维护

随着大数据和物联网等技术的兴起，越来越多产品在日常维护中开始引入数字化技术，以提高运行效率，节省成本。施耐德电气EcoStruxure，便是这样一个基于物联网的、即插即用的开放架构。通过施耐德电气基于云端的下一代数据中心基础设施管理（DCIM）系统——EcoStruxure 信息技术，可为影响IT环境健康和可用性的关键资产进行前瞻性分析，通过可执行的实时建议，优化基础设施性能，并降低风险。

作为施耐德电气产品家族中的一员，银河E系列UPS是施耐德电气EcoStruxure互联互通产品的最新实践。当购买SNMP卡后，用户可以通过软件套件实现远程监测和数字化智能运维。一旦接入，用户可基于平台通过云端远程监控，对位于不同地区的数据中心进行全面管理，确保高可用性与最高效率的完美平衡。例如，银河E系列UPS可以借助施耐德电气EcoStruxure平台，监测其整个运行周期内各个设备的运行状态和参数，并进行分析，一旦发现参数性能发生突变，就会给用户远程报警或提示。用户可以在远端的设备上——例如手机、电脑、远端的监控平台上对这些信息做远程处理。

目前，云端数据可由施耐德电气，也可以由用户自行运营管理（一些大型电信用户自行运营）。连博表达，施耐德电气也欢迎合作伙伴加入这个服务体系，通过为客户提供增值服务，如安装服务、现场勘探服务以及从后期的维护等，为用户带来更多价值。

作为数据中心基础设施建设和服务的领导者，施耐德电气始终致力于通过对市场趋势和客户需求的敏锐把握，及时调整业务重点，并通过创新解决方案满足客户的需求。未来，施耐德电气希望通过对技术的不断探索和产品的持续创新，为行业带来更多可能。