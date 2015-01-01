弯道超车成为过去时 中国厂商正在服务器市场实现变道超车

天时地利人和，中国厂商在服务器市场“各显神通”，他们不再跟在国际厂商后面，而是引领潮流，为整个服务器市场奉献了精彩的“乐章”。下面，我们不妨说一下那些令人“耳目一新”的中国厂商以及产品。

至顶网服务器频道 03月12日 新闻消息（文/李祥敬）：日前，Gartner公布了最新的全球X86服务器市场调查数据，报告显示，2017年全球x86服务器市场显示了强劲的增长态势，厂商销售额为525亿美元，出货量为1139万台，分别同比增长12.2%和3.3%。同时需要注意的是，2017年中国x86服务器市场已经成为中国厂商的天下。中国厂商在服务器市场正在实现变道超车，而不是弯道超车。

为什么这样说呢？因为在过去中国厂商更多是扮演“追赶者”的角色，跟在国际厂商身后。现在随着云计算、大数据、人工智能等技术的发展，中国厂商正在实现变道超车。他们通过研究新的市场需求和技术趋势，为客户提供针对具体应用需求的产品，从而在服务器市场赢得了客户。

中国服务器市场的增长离不开蓬勃发展的互联网市场，“双十一”、“双十二”等电商盛宴，公有云服务商扩大基础设施投资， Tier1互联网巨头对AI投入的加大，行业采购开始爆发。

特别是互联网厂商的大规模数据中心建设。在互联网采购的带动下，本季度机架式服务器、多节点服务器销售额同比增长27%、22.7%。互联网、电信等行业大客户对于定制化服务器的需求明显增加，OEM厂商和最终用户在定制服务器方面的合作将更加广泛和深入。可以遇见的是IPDC市场在未来一段时间内仍将驱动整个服务器市场的发展。

另一方面，服务器市场也处于一个变革时期，新的技术架构不断涌现，比如超融合、AI服务器等。服务器不再单纯作为一个计算设备存在，而是成为企业业务创新的重要支撑。所以，这种需求直接驱动了整个服务器市场的快速发展和多样化。2017年AI市场的火热推动了以GPU和FPGA加速计算为主的异构计算取得了爆发式增长，各大服务器厂商也提出了自己的AI策略和相关产品。

与此同时，服务器芯片市场在2017年可谓是“你方唱罢，我登场”，不管是英特尔的至强可扩展处理，还是AMD、ARM等厂商对于服务器市场的大力拓展，都在驱动服务器市场呈现多样化的发展态势。

另外，IBM的市场数据显示企业市场还是需要大量的非x86服务器，特别是IBM发布了z14大机，另外，IBM在Power服务器方面的推进也是不遗余力的。所以，我们看到浪潮与IBM成立了合资公司来研发、生产、销售基于开放的POWER技术的服务器。。

综上所述，天时地利人和，中国厂商在服务器市场“各显神通”，他们不再跟在国际厂商后面，而是引领潮流，为整个服务器市场奉献了精彩的“乐章”。下面，我们不妨说一下那些令人“耳目一新”的中国厂商以及产品。

华为发布“无边界计算”服务器战略及系列解决方案

2017年，华为发布了“无边界计算”服务器战略及系列解决方案，并发布了FusionServer V5系列5大智能特性，大数据应用加速解决方案，全闪存SAP HANA一体机解决方案，G系列异构计算平台，以及视频边缘智能分析解决方案等。

具体来说，无边界计算的内涵包括：面向应用优化，让计算靠近数据，充分释放计算潜力；打破服务器边界，实现DC级别的资源池化和按需供给，提升DC整体计算效率；打破DC边界，使能智能接入，计算走进数据源，让数据在远端智能起来。

无边界计算战略透露了华为对于下一代计算的思考，而这种思考的成果就是FusionServer V5服务器产品。混合IT场景下传统负载、新兴负载，以及云化、非云化业务并存，FusionServer V5采用自适应设计理念，对服务器的计算、存储、网络、管理和节能等5个方面进行了智能升级。

聚焦CBD应用场景 浪潮的智慧计算

在IPF2017上，浪潮集团执行总裁王恩东提出了浪潮长期业务战略——聚焦智慧计算。很显然，智慧计算需要过硬的产品进行支撑。浪潮一直在主打计算＋的战略，并形成了完善的软硬件产品。其中，计算＋包括关键计算、智慧计算和科学计算。而最具有增长潜力、成长空间最大的是智慧计算，这也是今后浪潮业务发展的重心。

基于此，浪潮发布了新一代服务器M5，聚焦云计算、大数据、深度学习（简称CBD）应用场景，强调极致的场景化设计，涵盖关键业务服务器、通用服务器、融合架构服务器和应用优化服务器4大系列、35款产品，提供业界最丰富的场景应用产品阵列。

浪潮M5产品家族，覆盖了从企业/行业云数据中心到超大规模云数据中心的多样化应用需求，提供易于部署、运维、实施的产品组合，对云数据中心的能源、管理、服务持续优化，显著降低企业运营成本。

特别是针对超大规模云数据中心方面，浪潮通过JDM模式全面加码投入CSP市场。目前在全球市值最高的10家互联网科技公司中，浪潮与其中5家达成了稳定的战略合作关系。而针对AI市场，浪潮是业界最早布局并拥有最丰富AI计算产品的服务器厂商。目前阿里巴巴、百度、腾讯等CSP的AI服务器90%以上来自浪潮。目前浪潮正将业务优势从AI硬件延伸到平台层面，先后开发了Caffe-MPI、AIstation等一系列软件，旨在联合全球合作伙伴，为企业和政府行业客户提供端到端的AI方案。

新华三让服务器市场“更好看”

在2017年，新华三服务器的增长速度最高纪录达到了行业平均增速的两倍，成功晋级中国x86服务器市场第一梯队。

新华三之所以2017年能取得这样的成绩，原因来自多个方面。新华三把HPE的技术带到了中国，HPE品牌产品和H3C品牌产品的双品牌战略实现了覆盖更多用户、更加完整的产品线。

2017年，新华三一口气发布了35款服务器新品，其中就有H3C自研产品系列——H3C UniServer G3。除国产化标签之外，H3C UniServer G3更将完整覆盖的产品线、品质把控和安全技术融入其中。

除此之外，模块化、高密度同样是新华三在推出服务器新品时所追求的方向。其中，H3C刀片式服务器体现了新华三对高密度刀片和可管理性的理解；而以HPE Apollo为代表的模块化高密度服务器则代表了高性能计算、大数据和云计算等应用在产品发展方面的全新思路。

除了持续现有产品线的更新和进化之外，新华三更在企业IT应用上有着自己的探索，HPE Synergy塑合型基础架构正和HPE Superdome Flex产品就是典型代表。

新华三秉持“应用驱动 云领未来” 的技术策略，把握技术趋势（融合、软件定义、场景化、AI、生态链开放），快速响应客户需求（应用驱动、敏捷开发），国际视野和本地化研发相结合，这些成就了新华三在服务器市场的表现。

中科曙光用先进计算实现数据中国智能升级

早在国家十三五规划中就出现了对先进计算的描述，所谓先进计算是指：要重点发展比如云计算、量子计算、人本计算、异构计算、智能计算、机器学习等技术的研发及应用。应该说，先进计算是对目前多样化计算的一个概况。而对于中科曙光而言，其在先进计算方面进行了丰富的实践，比如地球数值模拟装置。

在2017中科曙光智能峰会上，曙光曙光公布了“全浸没式液冷AI训练专用服务器”，还有与寒武纪联合推出的“全球首款基于寒武纪芯片的AI推理专用服务器”；在平台服务层面，曙光公司推出了人工智能管理平台——“SothisAI”。

端到端的AI布局让曙光实现了数据中国的智能升级。继2015年推出“数据中国”战略、2016年推出“数据中国加速计划”之后，曙光的数据中国战略智能升级，“数据中国智能计划”全新出炉。“曙光希望通过广泛联合芯片、算法、数据、应用等AI相关领域的机构，进行关键共性技术和关键行业应用的协同研发，共同推动中国智能计算技术和应用的深入发展。”曙光公司副总裁沙超群说。

我们以搭载了寒武纪芯片的Phaneron服务器为例，其可以在4U空间中部署20个人工智能前端推理模块，能够为推理提供强大的计算支持；此外Phaneron还通过提高密度来降低总体服务器的部署数量，可显著降低项目总体投资。

据悉，曙光公司还将根据广大用户对人工智能应用场景的具体需求，进一步与寒武纪开发更多搭载有寒武纪专用AI芯片的信息基础设施（如高性能计算机、云服务器等），并通过曙光在全国范围内的城市云等系统将高水平的人工智能计算赋能给用户。

结语

勿须再列举更多厂商，从以上典型代表，我们看到中国力量在服务器市场的创新之举。我们一直说弯道超车，但是中国厂商正在实现变道超车。天时地利人和，中国厂商也在紧紧抓住整个历史机遇，通过自身的努力实现超越。回顾2017，展望2018，中国厂商在服务器舞台上的表现将更多夺目。