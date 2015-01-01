Gartner：2017年第四季度全球服务器市场收入增长25.7% 出货量增长8.8%

根据Gartner的数据，全球服务器市场在2017年持续增长，其中第四季度全球服务器收入增长25.7%，出货量同比增长8.8%。从全年来看，全球服务器出货量增长3.1%，收入相较2016年增长了10.4%。

根据Gartner的数据，全球服务器市场在2017年持续增长，其中第四季度全球服务器收入增长25.7%，出货量同比增长8.8%。从全年来看，全球服务器出货量增长3.1%，收入相较2016年增长了10.4%。

Gartner研究副总裁Jeffrey Hewitt表示：“服务器增长受到了第四季度全球相对强劲的经济形势体推动。这个季度有点令人惊讶，因为几乎所有地区的服务器出货量和收入都有不同的积极表现。”

从地域来看，北美和亚太地区的收入呈现双位数增长，增幅分别为27.6%和35.1%。出货量方面，北美增长9.7%，亚太增长21.2%。欧洲、中东和非洲（EMEA）地区同比大幅增长19.9%，而出货量下降7.9%。日本收入增长4.8%，但出货量下降5.1%。拉丁美洲是2017年第四季度唯一一个出货量和收入都下降的地区，降幅分别为4.7%和2.9%。

在2017年第四季度，Dell EMC和HPE在全球服务器市场中占据领先地位（见表1）。Dell EMC今年以19.4%的市场份额排名第一，HPE以19.3%的市场份额紧随其后。Dell EMC本季度实现了强劲的增长，增幅为39.9%。HPE增长了5.5%。浪潮该季度实现了最大幅度的增长，增幅达127.8%。

表1：2017年第四季度全球服务器厂商收入预测（美元）

在服务器出货量方面，Dell EMC在2017年第四季度保持第一，市场份额为18.2%（见表2）。HPE尽管服务器出货量下降了12.8%，但以13.8%的市场份位列第二名。来源：Gartner（2018年3月）

表2：2017年第四季度全球服务器厂商出货量预测（单位：台）

2017年第四季度，x86服务器市场收入增长23.7%，出货量增长8.9%。

2017全年服务器市场结果

2017年，全球服务器出货量增长3.1%，收入增长10.4%。

Hewitt表示：“随着最终用户寻求实施更多的数字化业务解决方案，企业和超大规模数据中心在全球各地都取得了积极的成果。展望2018年，全球服务器市场将继续保持温和的增长，企业最终用户基于他们的服务器应用目标，在选择本地和公有云的时候采取持续混合的方式。”