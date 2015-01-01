IDC：2017年下半年全球服务器市场增长强劲

IDC全球服务器季度追踪报告显示，2017年第四季度全球服务器市场的厂商收入同比增长26.4％至207亿美元。服务器市场继续保持增长势头，这主要因为新的Purley和EPYC产品的销售增长。

IDC全球服务器季度追踪报告显示，2017年第四季度全球服务器市场的厂商收入同比增长26.4％至207亿美元。服务器市场继续保持增长势头，这主要因为新的Purley和EPYC产品的销售增长。云服务提供商的需求推动了整体市场的表现，同时服务器市场的其他领域也在持续增长。2017年第四季度全球服务器出货量比去年同期增长10.8％至284万台。

批量出货的服务器收入增长21.9％至158亿美元，而中端服务器收入增长48.5％至19亿美元。高端系统在上个季度IBM推出z14的推动下，增长了41.1％，达到29亿美元。 IDC预计，高端系统收入将呈现长期下降趋势，短期增长主要是与平台更新有关。

IDC服务器和存储高级研究分析师Sanjay Medvitz表示：“超大规模数据中心运营商在第四季度仍然是量产需求的主要推动因素，亚马逊、Facebook和谷歌等领先企业继续扩展和更新其数据中心。ODM仍然是超大规模服务器需求的主要受益者，一些ODM厂商也在这一领域取得增长，但这一市场的竞争力也促使许多OEM厂商（如HPE）专注于企业领域，例如HPE/新华三分别在高端和中端企业级服务器上分别增长38.6％和114.6％。本季度的其他亮点还包括，戴尔继续利用与EMC的合并利用扩大的市场机会，同时IBM也因为更新的System z业务实现了又一个成功的财季。”

服务器市场公司总体排名

HPE/新华三集团和戴尔公司在全球服务器市场中并列第一，市场份额分别为18.4％和17.5％。HPE/新华三集团的收入同比增长10.1％至38亿美元，而戴尔公司同比增长39.9％至36亿美元。HPE的份额和同比增长率包括2016年5月开始的H3C中国合资企业的收入；因此，报告中的HPE/新华三集团是全球两家公司的服务器收入总和。IBM以13.0％的市场份额占据第三位，收入同比增长50.3％至27亿美元。联想和思科并列第四，联想占有5.3％的份额，收入增长15.1％至11亿美元；思科占5.1％的份额，收入增长14.8％至11亿美元。ODM Direct厂商收入增长48.1％至42亿美元。戴尔公司以20.5％的市场份额领跑服务器市场。

注释：

在全球服务器市场当两个或更多厂商之间的收入或出货份额相差1%或者更少的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“HPE/新华三集团”一个整体记录全球市场份额。

注释：

在全球服务器市场当两个或更多厂商之间的收入或出货份额相差1%或者更少的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“HPE/新华三集团”一个整体记录全球市场份额。

服务器市场亮点

从地域来看，加拿大是2017年第四季度增长最快的地区，同比增长69.7％。美国增长29.6％，欧洲、中东和非洲（EMEA）增长17.4％，拉美下降5.0％。亚太地区（不包括日本和中国）增长38.2％，中国增长33.8％，日本增长4.3％。

第四季度x86服务器需求增长24.7％，收入为175亿美元。非x86服务器同比增长36.4％至32亿美元。