HPE第一财季表现超预期 净收益飙升490％

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作者：The Register 来源：至顶网服务器频道 2018年2月23日
关键字： HPE
惠普企业（HPE）周四发布业绩报告，季度财务数据好过预期，令大家都感到意外。
原惠普解体，其业务结束对HPE强劲一年的开始功不可没，税收上好处多多，而且HPE还在努力削减成本和工作岗位，因此利润同比增长近5倍。
在截至1月31日为止的三个月里， HPE 的2018财年第一季度的表现如下：
收入为77亿美元，同比增长11％，超过分析师预估的71亿美元。
净收益15亿美元，比2017年第一季度的3亿美元增长490％。
每股收益（非美国通用会计准则）为0.34美元，高于分析师预期的0.22美元。
混合IT（数据中心和云）收入为63亿美元，增长10％。计算收入增长了11％，存储增长了24％，数据中心网络增长了27％。
智能边缘（Intelligent Edge，是HPE数据中心的分支）收入为6.2亿美元，与 2017年第一季度比增长9％。Aruba产品收入增长9％，Aruba服务则增长了6％。
金融服务收入为8.88亿美元，同比增长8％。
HPE首席执行官Antonio Neri不久前从Meg Whitman手里接过大印， 他表示，最近的美国税制改革以及正在进行的HPE重组给公司注入了一剂强心剂。Neri表示，他对第一季度的回报倍感鼓舞，他会更加努力地推动下一个削减成本活动。
他周四在电话会议上向华尔街分析师表示，“我们有好的增长，三大板块的表现非常平衡。”
他表示，“这是一个建立新文化和彻底重建HPE的机会。我现在知道，可以做更多，可以更加努力...... 我们走到这一步全靠Meg Whitman在过去六年里领导有方，她带领我们走上了一条美好的道路。我现在有机会加速我们的策略。”
不过Neri对预期却也比较谨慎，他称过去两个季度的好表现可能不会在本财政年度的后半部分重演。尽管如此，投资者对于回报感到非常振奋，惠普股价在盘后交易中升至每股18.39美元，上涨了12％。
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