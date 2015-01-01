AMD首次推出嵌入式EPYC和Ryzen处理器

AMD的EPYC和Ryzen处理器嵌入式版本日前出台，从而将Zen架构带入了新的领域，也丰富了AMD公司的处理器产品组合，给英特尔带来更大的压力。

AMD的EPYC和Ryzen处理器嵌入式版本日前出台，从而将Zen架构带入了新的领域，也丰富了AMD公司的处理器产品组合，给英特尔带来更大的压力。

AMD在过去的一年左右的时间里一直都忙得很。2016年8月推出Zen后，我们还看到各种产品的发布：2016年12月的Ryzen； 2017年6月的EPYC和Radeon Vega Graphics； 2017年8月的Ryzen Threadripper； 2017年10月第一款配备Vega Graphics移动部件的Ryzen以及本月早些时候带Vega桌面部件的Ryzen。而且其发展势头在2018年里得以保持。

尽管AMD各种芯片很好地覆盖了桌面电脑、笔记本电脑和服务器市场，但总还是存在未被完全覆盖的空间。总部设在加州桑尼维尔芯片制造商AMD推出EPYC和Ryzen处理器嵌入式版本填补了这些空白。嵌入式版本将这些芯片扩展到娱乐场和街机游戏、瘦客户端、5G蜂窝网、医疗成像、物联网网关和路由器等不同领域。

嵌入式EPYC

让我们先来看看新的嵌入式EPYC产品：EPYC 3000系列产品。各种亮点令人印象深刻：

BGA包（更适合需要更高可靠性的行业，如医疗、交通和军事等）

最多可含16个“Zen” x86内核

企业级可靠性、可用性和可服务性（RAS）

高达32兆字节的共享三级缓存

最高提升频率达3.1GHz

最多四个内存通道

高达1TB的内存容量

多达64条PCIe Gen 3通道

最多八个10Gb以太网端口

多达16个SATA或NVMe通道

产品可用性为10年

所有这些都集成在一个SoC包里，这意味着并无芯片组，而且还内置了安全内存加密（根据AMD的说法，只会增加1％到2％的开销）、安全加密虚拟化和硬件信任根（Root-of-Trust）。

该系列的功率范围涵括了35瓦TDP的低功耗4核/4线程及怪物级的100瓦特TDP的16核心/32线程规格，后者旨在应付一些重重量级数据。

EPYC 3000系列处理器的完整产品阵容非常强大，可以满足各种价格和性能要求：

如果将嵌入式EPYC 3451和3251与英特尔的至强D-1587和D-1540（旧款Broadwell，英特尔在过去几周内重新调整了产品阵容）放在一起比较，AMD系列的性能要高50％，而AMD系列的单位美元性能则要高2.7倍。

即便是与英特尔的新Skylake芯片相比，将嵌入式EPYC系列与英特尔硬件比，譬如嵌入式EPYC 3451对至强D-2191（800美元对2407美元）或嵌入式EPYC 3301对至强D-2152IT（ 450美元对438美元），AMD系列都能以相同价格或更低价格在性能方面提供更多内容，如内核、高速缓存、内存容量、内存速度、PCIe通道以及更多10GB以太网端口。

AMD主打方向仍然是：更多规模，更多的扩展，更多的内存带宽。

嵌入式EPYC系列支持广泛的操作系统，如红帽（RedHat）的RHEL、Canonical的Ubuntu、Mentor的MEL、Wind的WindRiver及Yocto Project的Yocto。

嵌入式Ryzen

接下来再来看看嵌入式Ryzen芯片：Ryzen V1000系列APU。

亮点如下：

高达4核/ 8线程14纳米“Zen”内核，含Radeon Vega Graphics

双通道64位DDR4

FP5插座

性能指数达3.6 TFLOPS

性能是上一代AMD R系列嵌入式SoC的2倍

支持四个4K显示器，支持5K

比相应的英特尔芯片封装小26％

4K/60fps H.265编解码及支持VP9解码

最多两个10Gb以太网端口

支持HDMI 2.0b、eDP1.4和DP1.4

功率范围在12到54瓦TDP之间

产品可用性为10年

这些APU还配有安全内存加密、安全加密虚拟化和安全启动的功能。



V1000系列在基准测试（Cinebench nT和3DMark 11 P）方面与同等英特尔硬件的比较，其多线程性能高多达46％（尽管高端方面的差别类似于V1807B与英特尔的i7- 7700HQ的比价），而GPU性能则高出三倍。

嵌入式Ryzen V1000系列芯片支持以下平台：微软的Windows 10、Canonical的Ubuntu、Mentor的MEL、Wind的WindRiver Linux和Yocto Project的Yocto。

笔者前几天曾碰到诊断超声系统制造商Esaote的首席技术官Andrej Dvorak，与他聊了一会儿。Esaote是AMD的合作伙伴之一，已采用嵌入式Ryzen芯片。笔者想知道新芯片在什么地方对Esaote有吸引力。Dvorak对医疗设备有着深入的了解，对于为什么Esaote在旗下新推出的MyLab 9平台上用了AMD的Ryzen Embedded V1000 APU，他毫无困难地给出了一个长长的、含有各种原因的表：

实时处理成像时的高性能，充分利用消费领域的快速硬件创新优势

很多性能，仍有空间开发新功能

对于较小的设备而言，提供更大功率，而对于较大的设备来说，则可以制造更凉爽的、更安静的机器

快速启动时间，由几分钟降到几秒钟（这对于需要快速移动及迅速投入使用的机器至关重要）

软件设计架构意味着更大的灵活性以及更好地响应市场需求的能力

对未来的保证，对于医疗客户而言，长达10年的生命周期非常重要

Dvorak表示，“Esaote是一家全球顶级的诊断超声系统供应商，Esaote必须与研发先进的信号和图像处理技术科技领导者合作，这些技术可以帮助医生和技术人员做出关键的诊断决策，新的嵌入式AMD Ryzen V1000不仅能使我们提供性能属于世界一流的、清晰的诊断图像，而且其整合程度也令我们能够开发更紧凑的超声系统，从而可以将更好的性能整合到大型机器里，可以为我们的客户和患者改善TCO及为医生和医务人员提供的更好体验。“

还有不少其他客户和合作伙伴也用上嵌入式Ryzen产品，包括希捷、华擎、华硕和Sintrones等等。