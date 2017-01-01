英特尔公司发布基于硅材质的量子位技术，旨在推动量子计算的实现

英特尔公司与荷兰研究机构QuTech共同发明了一种基于硅材质的量子芯片，旨在帮助量子技术业界超越传统计算机并朝着全新的方向迈进。

英特尔公司与荷兰研究机构QuTech共同发明了一种基于硅材质的量子芯片，旨在帮助量子技术业界超越传统计算机并朝着全新的方向迈进。

这一于上周三发布的单元基于所谓自旋量子位。这些量子位实际上属于由微波脉冲控制的特殊晶体管，其中每次微波脉冲都会闺怨信息保存在单一电子之上——存储在其中的具体数据值由粒子的旋转方向而决定，其名称也因此而得来。

自旋量子位与英特尔公司更为先进的其它量子芯片使用相同的超导变化原理。与只能表达为1或0的常规bit相反，量子位有三种可能的状态。这意味着计算机整体的运算能力将大量增加，甚至能够使未来的量子计算机带来较传统计算机高数个量级的特定运算能力。

不过这项技术的实际应用仍然面临着诸多现实障碍。其中最重要的一点在于，目前的量子芯片高度依赖于超导材料——不过这对于英特尔公司发布的这款基于硅材质的新设计来说已经不是什么大问题。

二者最大的区别之一，体现在可靠性层面。超导量子位往往非常脆弱，需要长期在绝对零度环境下运行以避免内部数据遭到破坏，而这无疑要求设置大规模且极度复杂的冷却设备。英特尔公司表示，相比之下，其硅材质自旋量子位芯片能够在比绝对零度高出50倍的温度下运行。这将为显著减少芯片工作所需支持硬件铺平实现的道路。

根据英特尔公司的说法，自旋量子位对冷却条件的要求更低，使用寿命及其它某些特性亦确保其能够比现有硬件更轻松地构建起大型量子计算机。而从制造的角度来看，该项技术与常规计算机芯片一样基于硅材质，同样也是一种非常重要的比较优势。

当然，在实现新架构所能实现的潜在收益之前，仍然有着很长的道路要走。上周三公布的原型芯片仅包含两个量子位——但其仍然已经能够执行一部分量子算法。

尽管这一新设计仍处于早期发展阶段，但英特尔公司似乎对其抱有很高的未来期望。在接下来的几个月内，英特尔公司计划每周生成“多块”基于该项设计的多块芯片晶圆，其中每块晶圆都包含数千个小小的自旋量子位阵列。