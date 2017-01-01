蓝色巨人为IBM i、AIX、HANA以及Linux提供POWER9增强型服务器

面对来自至强SP系统的激烈竞争压力，IBM公司正着手推出一系列速度更快的POWER9服务器产品。

面对来自至强SP系统的激烈竞争压力，IBM公司正着手推出一系列速度更快的POWER9服务器产品。

就在去年12月推出其颇具吸引力的AC922 AI服务器之后，蓝色巨人以发布了六款基于POWER9 CPU的2U与4U服务器，且具体分为单插槽与双插槽机型。总体来讲，这批新机型相较于上代POWER8在内存容量方面迎来倍增，具有更快的内部互连速度，且具体面向三种不同操作系统/系统软件环境作出针对性调整：

使用H922与H924机型时，其中四分之一的计算核心要被分配给AIX七IBM i操作系统。

第四代PCIe连接能够带来两倍于第三代PCIe的系统IO，且机柜尺寸将具体影响到连接数量与存储容量：

L922 – 8 x SFF驱动器

S914 – 12或18 x SFF驱动器

S922 – 8 x SFF驱动器

S924 – 12或 18 x SFF驱动器

H922 – 8 x SFF驱动器

H924 – 12或18 x SFF驱动器

除了L992之外，其它五款机型都能够添加内置RDX介质，同时支持4块400 GB M.2 NVMe闪存驱动器。S914采用塔式外形以及2U机架式机箱，如果客户不需要那么多计算核心，亦可在出厂时对其进行重新配置。

目前我们还无法将这些服务器产品与主流至强SP系列服务器进行直接比对。但可以肯定的是，相关测试基准将在今年晚些时候出现。

另外，如果大家希望了解与这些产品相关的更多细节信息，不妨直接在谷歌上搜索“IBM+服务器名称”——例如H924与S922说明文档——这种作法在效果上远胜于访问蓝色巨人提供的官方网站。