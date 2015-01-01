戴尔确认：我们或是公开上市或是让VMware吃掉我们（或是什么事都不会发生）

科技巨头戴尔在向美国金融监管机构提交的文件中证实，戴尔正在考虑和子公司VMware合并并作为上市公司返回股票市场，否则的话，就什么都不会做。

科技巨头戴尔在向美国金融监管机构提交的文件中证实，戴尔正在考虑和子公司VMware合并并作为上市公司返回股票市场，否则的话，就什么都不会做。

VMware于1月31日提交的时间表13D SEC备案今天公开，其中称：

戴尔科技公司正在评估各种潜在的商业机会，包括考虑戴尔科技普通股的潜在公开募股或戴尔技术公司与股票发行者之间的潜在业务合并。戴尔科技公司也在考虑维持现状。戴尔科技目前评估的潜在商业机不包括将戴尔科技出售给第三方或股票发行者。

报告者尚未确定执行何种（如果有的话）可能的商业机会，而且不能保证任何潜在的商业机会将被执行，不能保证其条款是否被执行，以及如果执行的话不能保证是否将完成任何这样的商业机会。

这里的“股票发行者”是VMware，“报告者”是戴尔科技公司。

戴尔公司2013年以244亿美元的交易转成私人公司，2015年斥资670亿美元收购EMC，现在估计负有约500亿美元的债务。戴尔公司希望减少这笔债务和相关的服务费用。

戴尔2015年收购EMC时收购了VMware，VMware仍处于公开交易之中。上周有传闻称戴尔曾考虑再次上市，或与VMware进行反向合并，以解决自己的债务问题。

VMware今天的股价从1月26日传闻开始时的156.84美元跌至124.17美元。

VMware首席执行官Pat Gelsinger在一份声明里表示，“我们无法推测戴尔对潜在商业机会的评估结果，戴尔自成为我们的大股东以来一直是我们的主要合作伙伴。”

他表示，“我们期待戴尔能够在未来几年里实施我们的增长计划的同时继续提供支持。VMware管理团队始终专注于为客户和合作伙伴提供跨云、移动、网络和安全方面的最佳软件产品和服务组合。”

戴尔和旗下子公司的关系还真是奇怪，而且这种关系会更加怪异。