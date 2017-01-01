新款芯片带动AMD第四季度财报超预期

AMD今天公布的第四季度业绩好于预期，这主要得益于新推出的数据中心处理器和图形芯片取得的成功。

AMD今天公布的第四季度业绩好于预期，这主要得益于新推出的数据中心处理器和图形芯片取得的成功。

AMD公布第四季度盈利6100万美元（每股6美分），扭转了去年同期亏损5100万美元（每股亏损6美分）的局面。除某些成本（如股票报酬和税务影响）的利润为每股8美分，远高于分析师的5美分预估。

该季度AMD的收入增长了34％，达14.8亿美元，也超过了分析师此前预期的14.1亿美元，甚至超过了第一季度预期的15亿美元至16亿美元，而分析师估计为12.5亿美元。

纳斯达克综合指数下跌近一个百分点，盘中交易量下跌3.4％，至每股12.87美元，跌幅高达6％，但恢复了财报电话会公布细节所称的2%涨幅。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“AMD在过去一个季度的表现超出了预期，增长了34％，超出预期大约6％，此前预计增长32％。

这一结果与上周芯片竞争对手英特尔公布的结果遥相呼应。英特尔凭借好于预期的财报结果，缓解了关于新年伊始出现的Spectre和Meltdown芯片安全漏洞的担忧，这一漏洞影响数百万英特尔处理器，以及其他如AMD的一些处理器。AMD在一个“警示声明”表示，用一个Spectre漏洞解决芯片问题可能是“代价很高的，可能部分有效或者根本没用”，AMD表示他们的芯片并不受到Meltdown漏洞的影响。

无论如何，AMD的表现要好于导致投资者逃离的第二季度财报。尽管第二季度业绩也好于预期，但由于收入增长前景低于预期令股东感到意外，股价暴跌11％。

AMD首席执行官Lisa Su强调公司的收入增长、毛利率和全年盈利能力的提高。她在财报电话会议上表示：“2017年是我们重新调整产品组合的关键转折点。”

的确，新芯片推动了这一增长。Moorhead表示：“该季度主要是受到了Ryzen和Radeon Graphics的强劲推动，事实似乎正如你期望的产品价值定位一样，计算和图形处理器增长了60%，十分抢眼。”

Su在电话会议上表示，区块链——显然是指挖掘像比特币这样的加密货币，这种加密货币使用了大量的高端处理能力——在第三季度到第四季度计算和图形处理器1.4亿美元增长的1/3，剩下的来自于其他应用。

她说：“这消耗了大量的GPU。”但是她比较谨慎，因为Nvidia等其他GPU制造商最近几个季度也有所动作。她说：“Crypto现在很强大，但我们相信这是一个非常多变的环境，所以我们必须注意这一点。”

Moorhead指出，在产品推出之后，通常大约需要三个季度的时间才能看到推动数据中心收入增长的成效，但是已经“看到了Epyc和数据中心图形处理器带来的影响”。

Moorhead预测，随着Ryzen移动设备芯片和带有集成显卡的Ryzen芯片的推出，AMD今年将会有更好的表现。此外，Epyc和数据中心Radeon显卡还有一个月的准备，他认为这将在下一个季度带来更好的成绩。