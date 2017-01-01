以Superdome Flex重磅发布为开端 2018年新华三让服务器市场“更好看”

在2017年，新华三服务器的增长速度最高纪录达到了行业平均增速的两倍，成功晋级中国x86服务器市场第一梯队。步入2018年，新华三再接再厉发布了全新的HPE Superdome Flex关键业务服务器，揭开了新华三2018年服务器市场布局的大幕。

至顶网服务器频道 01月31日 新闻消息（文/李祥敬）：在过去的2017年，不管是全球还是中国服务器市场都表现出众，一方面得益于新技术的驱动，服务器市场迅猛发展。另一方面，中国厂商令世界瞩目，不管是市场份额还是出货量都取得了优异的成绩。

市场整体保持繁荣，则市场中的每个参与者都会受益。在2017年，新华三服务器的增长速度最高纪录达到了行业平均增速的两倍，成功晋级中国x86服务器市场第一梯队。步入2018年，新华三再接再厉发布了全新的HPE Superdome Flex关键业务服务器，揭开了新华三2018年服务器市场布局的大幕。

新华三集团副总裁、中国区产品行销部IT产品部总经理陈振宽

在新华三集团副总裁、中国区产品行销部IT产品部总经理陈振宽看来，新华三之所以2017年能取得这样的成绩，来自三个方面：第一，集团资源的支持。新华三持续地把全球领先的技术带到中国来，HPE Superdome Flex服务器的发布就是最好的例证； 第二，整个产品管理和运营团队和一线单位卓越的业务表现；第三，业务融合，这种融合体现在HPE品牌产品和H3C品牌产品的双品牌战略、覆盖更多用户、更加完整的产品线。

关键业务计算的抗鼎之作

众所周知，Superdome代表了HPE Superdome系列高端服务器优良的高性能、高可靠传统，能够保证核心业务应用、OLTP数据库以及ERP系统等传统关键业务高效、稳定运行。而此次发布的Flex则代表了弹性、灵活，提供多种按需部署的选择，满足客户对新时代关键业务系统弹性部署使用的需求。新华三HPE Superdome Flex不仅能够为企业的关键业务提供更好的性能和可靠性，更是一款面向数字化时代海量数据分析的专业高性能平台。

在关键业务计算领域，企业的生产、管理和决策更加依赖于对海量数据的即时分析，因此越来越多的业务数据需要在高性能的内存中完成业务处理，内存计算市场由此诞生。

由于内存计算技术的广泛需求和快速发展，未来企业关键业务将从过去的“以处理器为中心”向“以内存驱动计算”转型。为此，新一代HPE Superdome Flex平台不仅延续了来自Superdome X的开放性设计，更提供了低延时高带宽的互联架构，实现海量内存的高效使用。

应该说，Superdome Flex是HPE三十年高可靠小型机技术的集大成者，是业界唯一的基于Intel最新Purley平台Skylake处理器的拥有16路以上扩展能力的计算平台，在具备强大内存计算能力的同时，Superdome Flex更是一款极致稳定的关键业务系统。

新华三关键业务服务器产品部总监刘雪飞

新华三关键业务服务器产品部总监刘雪飞告诉记者，我们正在迎接的数据大潮时代，企业需要为适应未来业务环境打造动态数字核心，而动态数字核心的关键是数据驱动的实时决策。新华三HPE Superdome Flex结合了Superdome X的可靠性和SGI的弹性扩展，实现了极致的性能、弹性扩展、高可靠性，构建了未来十年的关键业务计算平台。具体来说：

实时将数据转化为业务决策：HPE Superdome Flex服务器具有出色的数据处理性能，单系统最大支持32颗处理器。以内存驱动的计算原则为基础，通过模块化部署实现一个体系结构内的资源扩展，面向未来而设计，单一平台最高支持48TB内存容量。

刘雪飞介绍说，HPE独有的ASIC芯片，突破Intel扩展限制，最高32颗处理器扩展。每机箱提供2个ASIC芯片，单系统最多支持16个ASIC芯片。通过ASIC芯片互联，组成低延时高带宽的容错互联架构，保证性能随系统扩展线性增长，满足最严苛的内存计算的工作负载需求。

适应不断变化的业务需求：HPE Superdome Flex服务器采用特殊的模块化设计，可以4颗处理器为增量在4至32颗处理器间按需无缝扩展。以单节点4颗处理器起配，实现小规模起步，显著降低购置成本。借助单节点4颗处理器模块化设计，自定义不同的内存大小和容量、处理器和内核数量、I/O数量及类型，构建纵向或横向扩展环境，满足客户任何工作负载需求。

同时，HPE独有的nPars物理分区技术提高了业务部署弹性与效率，最大限度地提高了资源利用率（在单个机箱内创建不同的开发、测试和生产环境）、缩短了停机时间（使一个分区离线，执行维护和/或重新配置，而其他分区继续运行，不受干扰，可靠性相比软件分区提高20倍）、保护数据（电子隔离为分区之间提供了高度安全性）。

HPE Superdome Flex服务器具备云就绪管理架构，简化混合IT管理环境，支持开源管理平台和HPE管理体系，提高了Superdome Flex的部署效率。

为关键任务工作负载提供有力保护：HPE Superdome Flex服务器提供久经验证的RAS功能，配置主动故障分析引擎，可预测硬件故障，无需人工协助即可启动自我修复。借助HPE独家 “固件优先”（Firmware First）方案，在操作系统层出现任何中断前，控制硬件级错误（包括内存错误）保证系统正常稳定运行。实现普通X86标准平台不具备的可靠性，提供业界最高级别的99.999%单系统可靠性。

刘雪飞表示，用户还可以使用新华三的专业化服务来获得更简易的运维、更专业的咨询和更高的可靠性。

据悉，HPE Superdome Flex服务器虽然刚在国内正式发布，但是在国外已有很多行业客户部署了Superdome Flex服务器，并取得了不错的效果。HPE和剑桥大学及史蒂夫•霍金的宇宙学中心宣布合作，Superdome Flex将帮助剑桥大学研究团队加速分析海量数据，共同合作探索宇宙的起源和结构。

新华三2018年的远大目标

2017年是新华三服务器产品发展中的大年。这一年，新华三一口气发布了35款服务器新品，其中就有H3C自研产品系列——H3C UniServer G3。除国产化标签之外，H3C UniServer G3更将完整覆盖的产品线、来自源头的品质把控和高超的安全技术融入其中。

除此之外，模块化、高密度同样是新华三在推出服务器新品时所追求的方向。其中，H3C刀片式服务器体现了新华三对高密度刀片和极致可管理性的独到理解；而以HPE Apollo为代表的模块化高密度服务器则代表了高性能计算、大数据和云计算等应用在产品发展方面的全新思路。

除了持续现有产品线的更新和进化之外，新华三更在企业IT应用上有着自己的探索，去年重磅推出的HPE Synergy塑合型基础架构正是这些探索的成果体现。另一个全新理念与架构下的重磅产品，就是上面说到的HPE Superdome Flex产品。

新华三工业标准服务器产品部总监刘宏程

新华三工业标准服务器产品部总监刘宏程表示，新华三秉持“应用驱动 云领未来” 的技术策略，把握技术趋势（融合、软件定义、场景化、AI、生态链开放），快速响应客户需求（应用驱动、敏捷开发），国际视野和本地化研发相结合，这些成就了新华三在服务器市场的表现。

2017年，新华三发布了“高效 敏捷 安全” 的下一代计算平台——H3C G3和HPE Gen10，新华三工业标准服务器跃居中国市场第4，继续以27.5%的市场份额保持刀片服务器市场第1名。

“2018年新华三工业标准服务器目标中国市场前三，持续完善产品组合，提升市场覆盖；加强跨产品线协同，提供完整的解决方案；整合端到端资源，突破重点行业。”刘宏程如是说。

很显然，这样的目标是宏大的。陈振宽表示，为了实现进入中国市场服务器、存储前三的目标，在2018年，新华三会做好三方面的工作。

第一，坚持以客户驱动的创新。“在集团‘应用驱动 云领未来’的策略指导下，不管是以自研的方式做产品和解决方案，还是把HPE国际领先的技术带到中国来，创新精神一直都是整个集团的DNA，也是IT产品部的DNA。”

第二，以服务器和存储作为IT产品，服务企业数字化转型和产业升级。“新华三致力于成为数字化解决方案领导者，那么在这个过程当中我们部门扮演什么样的角色，提供什么样的产品和服务是我们工作的第二个重点。”陈振宽说。

第三，打造一个行业里面最顶级的产品团队。陈振宽表示，这个产品团队具备面向未来的产品能力，能够把产品和方案的价值从研发传递到产品售前团队、销售团队、合作伙伴到用户。“

“这三个重点，如果我们能够做到，那我相信，不管是什么样的目标，都可以实现。”