传戴尔除了上市外可能还会考虑将自己卖给VMware

上周坊间曾传出戴尔科技公司可能会再次上市，并从而收购VMware公司的剩余股份。但未能兑现。现在戴尔似乎正在考虑相反的事情。

上周坊间曾传出戴尔科技公司可能会再次上市，并从而收购VMware公司的剩余股份。但未能兑现。现在戴尔似乎正在考虑相反的事情。

根据CNBC今天的报道，戴尔不会买VMWare，反而可能会在一项反向并购交易里转而将自己卖给更小的VMWare公司。

知情人士透露，戴尔公司正在寻找“战略选择”以偿还五年前购买其他股东成为一家私营公司时欠下的500亿美元债务。戴尔2016年又斥巨资670亿美元收购了EMC公司，成为有史以来最大规模的科技行业收购案，戴尔从而跃身成为科技企业的主要玩家。

戴尔目前仅债务利息每年就需支付20亿美元，这就是为什么戴尔公司正在考虑多种选择偿还债务。上市肯定会给戴尔带来大量现金，而出售给Vmware则是戴尔迈向华尔街的一条捷径。 VMware本身已经是一家上市公司，即是说戴尔可以跳过自己的首次公开募股过程。

据CNBC消息人士透露，Vmware可以向戴尔公司首席执行官迈克尔·戴尔（上图）和银湖公司（Silver Lake）发行股份。戴尔（上图）和银湖公司是戴尔公司的私人拥有者。他们然后可以出售他们的股票，从他们在戴尔的投资中获利。

如果戴尔真的卖给Vmware的话，就可能是科技行业历史上最大的交易。但该交易只是戴尔可能采取的几个选择之一，总部设在德克萨斯州的科技巨头戴尔仍可能决定走传统的IPO（首次公开募股）路线。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示，“首先，一切都只是传言和猜测，我们甚至不知道这个是不是真的。”

Moorhead补充表示，“我觉得戴尔公司可能会放个试探气球出来，看看有什么反应。奇怪的是，戴尔公司为什么现在要这样做呢？是不是有投资者想抽走资金？是不是在公共股票市场融资更便宜？戴尔技术公司已经拥有大部分的VMWare，我认为母公司希望还掉一些债务，而VMWare价值在提升，这一切都还合情合理。”

不过也有人认为这样的交易不太可能发生。 ClearSky Data Inc.联合创始人兼首席技术官、戴尔软件工程前执行总监Laz Vekiarides指出，这种反向并购通常是为了避免公众对IPO的审查视线，而这么大的交易已基本谈不上低调了。而且，VMware的股东们可能会不满，他们当初买的是一家软件公司的股票，现在却要拥有一个戴尔这样的硬件公司。

果然，有关报道今天对VMware股价造成严重打击。至本文截稿时，VMware股价已暴跌超过12％，与上周传闻称戴尔可能会购买VMware剩余股份时VMware股价出现的小高峰完全相反。