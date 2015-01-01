Supermicro：致力于采用清洁能源驱动服务器制造

Supermicro方面宣布其将在一套全新的制造设施上实现服务器与存储设备的生产，而该套设施每月能够产出480台机架，并且其所需能源由3 MW燃料电池系统提供，旨在借此以减少温室气体的排放量。

燃料电池技术为San Jose工厂提供了更清洁的能源。

Supermicro方面宣布其将在一套全新的制造设施上实现服务器与存储设备的生产，而该套设施每月能够产出480台机架，并且其所需能源由3 MW燃料电池系统提供，旨在借此以减少温室气体的排放量。

去年三月，其首座名为Building 21的生产中心在圣何塞Green Computing Park完成了建造——之后又陆续修建了五个生产中心——而其位于Rock Lane的全球总部、产品开发与制造工厂的占地面积约150万平方英尺（139354平方米）。

这座新建设施占地约18.2万平方英尺（16908平方米），由现场燃料电池系统发电供能。而根据已有的计算结果表示，与由外部供应商所提供的电力能源相比，在该套供能系统全面投入使用后的未来十年能够节省的能源成本高达3000多万美元。

目前这个全新机架集成中心拥有一款配备了自动化60-机架内燃机的自动化引导车（AGV），该自动化引导车的用途则是将服务器从装配线搬运至该集成中心。对此，Supermicro表示这样规划安排能够提高效率、节约成本并减少安全隐患。

该套设施的大部分能源均有该套燃料电池系统提供，这足以让Supermicro方面在未来十年内将其能源成本降低至800万美元。此外，该套燃料电池系统还被配置为在电网中断期间继续维持关键性运营。

Supermicro公司的Bloom Box。

另外，Supermicro公司还采用Bloom Energy Server系统，该套系统则是通过“无需燃烧的高效电化学反应”将天然气进一步转化为电能。据称，实际上这套系统还消除了成雾颗粒与传统发电厂所产生的NOx与SOx产物。

Bloom所采用的固态氧化物燃料电池技术的运行温度极高（通常高于800°C），而其所涉及的电化学反应也存在放热过程。

在Building 21开发建造的第一阶段拥有1 MW燃料电池，其中0.5 MW用于该设施的不间断电源模块以保证关键负载的供能。此后，该设施从2 MW扩大且最终达到了3 MW的总容量。

一台Bloom ES-5710能源服务器（亦称之为Bloom Box）能够提供250千瓦功率，故而需要12台才能够生产3 MW。这些能源服务器通常被安装在设施外且每台的占地面积约为一个停车位的空间。

Supermicro公司在Green Computing Park共有三座生产设施——分别为Building 20、21、22——并已于上周举行了盛大的开幕式。