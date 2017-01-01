AMD在CES 2018上公布GPU和CPU更新路线图

AMD在本周的CES大会上更新了其x86和图形卡的路线图，并且首次详细介绍了12nm CPU和7nm GPU的计划。此外，AMD还推出了6款带有集成图形卡的x86芯片，瞄准各种台式机和笔记本电脑。

AMD在本周的CES大会上更新了其x86和图形卡的路线图，并且首次详细介绍了12nm CPU和7nm GPU的计划。此外，AMD还推出了6款带有集成图形卡的x86芯片，瞄准各种台式机和笔记本电脑。

目前AMD已经提供了12nm升级版的Ryzen台式机处理器样品，这是在去年发布的，当时采用的是14nm制程工艺。该芯片将从4月开始投入生产，采用Globalfoundries在去年公布的升级制程工艺。与此同时，Ryzen 2设计也已经完成，但是AMD并没有给出内部或者出货日期的细节。

AMD的首款7nm GPU将是其Vega设计的一个版本，瞄准了机器学习。AMD在GPU方面将追赶竞争对手Nvidia，后者在2017年推出Volta之后主导着这个新兴的领域，Volta也成为其带有专门针对机器学习硬件的首款芯片。

这款7nm芯片可能会在TSMC（AMD常用的GPU工厂）那里制造，但是AMD并没有具体说明计划。此外，AMD表示将在今年推出用于超薄笔记本电脑的Vega版本。

AMD预计将在2月中旬开始生产首批两款台式机处理器，内嵌Vega GPU核心以及4个x86 Zen核心。这些芯片主频为3.7-3.9GHz，功率为45-65W，旨在不使用独立显卡的情况下让用户能够以1080逐行分辨率玩游戏。

此外，AMD预计将在6月推出三款高端笔记本处理器，也结合了带有4个x86 Zen核心的Vega GPU核心，主频最高可达到3.403.8 GHz，功率为15W。AMD表示，它的显卡性能要比英特尔的i7-7500U和-8550U芯片高25％到50％。

最后，AMD还向现有结合了Zen和Vega核心的主流笔记本芯片产品线中增加了一款低端产品。

出货所谓APU的集成CPU/GPU产品对于AMD来说至关重要，市场分析公司Insight 64首席分析师Nathan Brookwood表示。2017年出货的大多数Ryzen产品都只是x86芯片，要求系统采用独立显卡。

笔记本电脑是PC市场最大的一部分，几乎所有笔记本都使用集成显卡，带有集成显卡的台式机是最大一部分市场。所以AMD去年在该市场中受到了限制，今年，AMD的市场覆盖会更大一些，Brookwood表示。

上周英特尔被爆存在安全漏洞，这对AMD来说可能是有利的。

他补充说：“AMD受到Meltdown的影响不及英特尔。我认为这对消费者来说不是什么大不了的事情，但是有些人可能会害怕，而倾向于选择AMD的产品。”