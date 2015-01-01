GeForce驱动EULA更新惹争议 其实我们错怪NVIDIA了

近日一则NVIDIA更新GeForce Software驱动授权条款（EULA）的新闻引发了业界的讨论，大家纷纷猜测NVIDIA的意图，并且大多认为NVIDIA此举是为了自身的利润考虑。

至顶网服务器频道 12月29日 新闻消息（文/李祥敬）： 近日一则NVIDIA更新GeForce Software驱动授权条款（EULA）的新闻引发了业界的讨论，大家纷纷猜测NVIDIA的意图，并且大多认为NVIDIA此举是为了自身的利润考虑。作为一个持续关注NVIDIA的媒体人，笔者认为网上的这些观点有失偏颇。

首先我们需要注意的是NVIDIA这几年在高性能计算、人工智能、深度学习、自动驾驶等领域风生水起，这得益于于其在GPU方面的丰富产品布局，比如我们熟知的GeForce游戏卡，还有Quadro、Tesla等专业加速卡。这些产品服务于游戏、专业视觉化、数据中心等市场。

其中，游戏一直是英伟达的主要营收来源，自2015财年Q4以来占比一直保持在50%以上，每年增长率也稳定在30%以上。而以Quadro为核心的专业视觉化产品在设计制造、数字内容创造、企业图像视觉领域发挥着重要作用，用于提高汽车、媒体、娱乐、油气、以及医疗影像等行业核心环节生产力。

数据中心产品主要是英伟达的Tesla芯片，其提高了高性能计算以及数据中心系统的计算表现，被航空、生物科学研究、医疗以及流体模拟、能源探测、深度学习、计量金融以及数据分析等领域广泛应用。此外，Tesla GPU已经被广泛用于深度学习，用来处理图像识别、语音识别、语义理解等AI任务。

从上述产品布局可以看到，NVIDIA限制GeForce游戏卡应用于数据中心，并不是处于利润考虑。那么NVIDIA更改EULA的目的是什么呢？

首先，前面说了，随着人工智能的火爆，NVIDIA的产品收到了极大的追捧。为了让产品线的区隔度更加明显，NVIDIA有必要针对消费者用户和企业制定特定的EULA。因为GeForce并非为数据中心而设计，并不适用于数据中心。GeForce保修从未涵盖数据中心使用的情况。

NVIDIA最近更新针对GeForce的EULA，就是不鼓励用户在严苛的大规模企业环境中不恰当的使用面向游戏市场的GeForce和TITAN产品。我们需要知道，普通的PC系统和数据中心环境是有着很大不同的，GeForce和TITAN GPU是专为PC操作环境而设计的。Tesla GPU是为满足数据中心独特的机械、物理、管理、功能性、可靠性和可用性需求而设计。

同时，NVIDIA为Tesla GPU提供3年保修服务，服务涵盖数据中心工作负载、NVIDIA企业级服务支持、连续性供货保障以及延长的数据中心组件产品预期使用年限。Tesla的客户还可以直接受益于工程师团队的支持，帮助其满足24ｘ7全天候运行的数据中心所需的硬件和软件的设计和应用需求。

其次，NVIDIA更新的GeForce EULA指出，“禁止用于数据中心。该软件没有数据中心授权，除非特许的数据中心区块链处理。”相较于用于企业和学术机构研究项目的PC和小型LAN，这里的数据中心通常是指较大型的部署，通常部署在多服务器机架中，以便诸多用户可以使用随时在线的GPU。

为什么挖矿领域的数据中心是例外？因为为满足近来挖矿对于GPU的需求，NVIDIA打造了专为此类用途的专门产品。这些GPU配置不同于GeForce，其旨在支持使用GeForce驱动程序的大型矿场。

对于违反EULA的用户，NVIDIA会如何处理呢？笔者特地询问了NVIDIA相关负责人，其表示，在违背EULA的情况下实际或计划使用我们的驱动程序时，NVIDIA会采取与用户沟通的方式，以了解每次未获许可使用驱动程序的原因，并努力评估如何在不降低我们硬件和软件性能和可靠性标准的情况下，最大限度满足用户需求。无论何时，如果任何用户想要以未获许可的方式使用GeForce或TITAN驱动程序，他们应该联系NVIDIA的企业销售，就相关使用和可能的选择进行讨论。NVIDIA期望，通过具体问题具体分析的原则与用户携手合作，我们将能够解决客户的任何问题。

另外，我们发现，学术研究人员会经常调整GeForce和TITAN产品的用途，用于不在数据中心级别操作的LAN，以达到非商业用途。NVIDIA不会禁止此类较小规模的非商用使用行为。

对于新的EULA是否适用于所有新的和现有的GeForce/Titan显卡的所有者？NVIDIA方面表示，更新的EULA条款仅适用于希望下载新驱动程序的用户。同样，没有下载新驱动程序的用户，即表示不同意该许可，因此更新的驱动程序EULA不适用于他们。这些用户（希望下载新驱动程序的用户）需遵守其在许可、购买和/或下载NVIDIA产品及软件时签署的协议条款和保修条款。

在笔者完成文章的同时，也收到了来自NVIDIA的官方声明，从而为此次EULA更新事件有了一个官方回复。

声明

GeForce和TITAN GPU并非为数据中心部署而设计的，数据中心部署需要满足24ｘ7全天候运行的复杂硬件、软件以及散热需求，并且通常是多栈架的服务器。为了澄清这一点，我们最近在针对GeForce的最终用户许可协议中增加了一条规定，不鼓励用户在严苛的大规模企业环境中不恰当的使用我们的GeForce和TITAN产品。

NVIDIA通过Tesla产品满足服务器对机械、物理、管理、功能性、可靠性及可用性的特有需求，并提供涵盖数据中心工作负载、NVIDIA企业级支持、连续性供货保障，以及延长的数据中心组件产品预期使用年限的三年质保。以上信息自Tesla产品首次发布以来已向市场传达。

我们理解研究人员通常会将GeForce和TITAN产品用于非商业用途或其他不以数据中心规模运作的研究用途。NVIDIA无意禁止这些用途。