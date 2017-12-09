IBM公司宣称，POWER 9加InfiniBand的组合才是AI最优解

IBM公司在本月早些时候于纽约召开的AI纽约峰会上指出，其POWER 9方案在支持AI以实现“认知”工作能力方面优于通用或专用型X86商业现成（简称COTS）工具。

IBM公司在本月早些时候于纽约召开的AI纽约峰会上指出，其POWER 9方案在支持AI以实现“认知”工作能力方面优于通用或专用型X86商业现成（简称COTS）工具。

蓝色巨人最近公布了一项“演示”，据称其能够利用自有专有服务器配合低延迟/高带宽技术接入FlashSystem阵列——例如PCIe Gen 4、EDR与QDR InfiniBand以及NVMe over Fabrics，从而在性能表现上将COTS服务器及存储方案远远甩在身后。

当然，E8、Excelero、Pavilion以及Farmation Data Systems等初创企业都已经在推出NVMe over Fabrics访问型存储阵列，而Pure Storage也有意作出尝试——这一切都能够支持立足X86服务器的访问能力。

另外，IBM公司在展示中还使用了NVMe over Fabrics InfiniBand（简称NVMe-oF）。IBM公司并没有正式公布在AC922服务器或者FlashSystem 900阵列上支持NVMe-oF协议，但从目前的技术预览来看确有这种可能。

此次展示于今年12月5日到6日召开的AI纽约峰会上正式亮相。荐AC922采用PCIe第四代总线，速度是目前大多数服务器所使用的PCIe第三代总线的两倍。

IBM公司还向与会者们展示了基于POWER 9的AC922与五台FlashSystem 900阵列利用NVMe-oF实现对接的预览方案，并表示其能够有效降低数据访问延迟并提升传输带宽。

蓝色巨人Flashsystem产品组合与赋能战略经理Woody Hutsell在博文中指出，这台AC922服务器“能够将I/O数据吞吐能力提升至目前x86服务器内所使用的PCIe第三代总线的5.6倍。”

IBM公司表示，其将成为AI实现方案的理想之选——其能够摄取“海量数据，同时完成实时推理（对象检测）。”

Hutsell表示，FlashSsytem 900已经能够利用InfiniBand连接支持SRP（即SCSI over RDMA协议），并可将SCSI代码替换为NVMe代码以进一步降低延迟水平。

IBM公司在技术预览中使用的硬件配置。

在展示中，AC922服务器通过一个双閊NVMe-oF EDR 100Gbit Mellanox适配器接入一台Mellanox Switch-IB 2 7800交换机——后者又接入五台FlashSystem 900阵列，每台阵列配有4个每秒40 Gbit QDR InfiniBand端口。

这套配置可提供每秒41 GB总传输带宽，其中读取与写入能力最高可分别达到每秒23 GB与每秒18 GB。不过IBM方面并没有给出访问延迟数据。

IBM公司指出，POWER 9服务器加FlashSystem 900/NVMe-oF InfiniBand的组合能够为企业AI提供必需的低延迟与高传输带宽，意味着其在性能表现上要优于采用NVMe连接的其它一切x86服务器加闪存存储阵列方案。然而由于延迟数字尚未提供，这样的结论似乎很难令人信服。

评论意见：COTS配置能否与之匹敌？

Excelero公司为美国宇航局艾姆斯实验室打造的一套NVMe over Fabrics虚拟SAN系统可为4K IOPS提供平均199微秒的延迟水平，其最低延迟甚至仅为8微秒。这套系统的传输带宽在1 MB存储块大小的情况下可超过每秒140 GB。

该系统拥有128个计算节点，因此不能直接与IBM公司演示的单服务器进行比较。尽管如此，我们还是能够借此发现一些端倪，也许某家至强SP服务器供应商会采用PCIe第四代总线、NVMe over Fabrics外加每秒100 Gbit以太网连接全闪存阵列系统来观察所能达到的性能峰值。