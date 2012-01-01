人工智能浪潮下中科天玑的别样大数据观

根植于大数据市场，中科天玑在保持核心竞争力的基础上，进行多元化的市场布局，加速了大数据技术在各行各业的落地，为行业的转型提供了源源不断的动力。

至顶网服务器频道 12月20日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，以云计算、大数据、人工智能为代表的创新技术在推动行业变革方面发挥了重要的作用。特别是大数据技术，经过这么多年的发展，已经在行业中普遍落地。围绕大数据技术进行创新的公司也伴随着产业的快速发展而成长，中科天玑数据科技股份有限公司（简称中科天玑）就是这样一家企业。

中科天玑成立于2010年，是中科院计算所为加速大数据技术成果转化而孵化的高新技术企业，是国内领先的大数据产品与解决方案服务商。公司专注于大数据引擎，数据分析、数据服务，安全与管理等四大业务，是目前国内少数自主可控的大数据引擎系列产品开发商，在BDA大数据分析框架与算法，BDE大数据存储、管理、查询等方面拥有核心知识产权。

目前，中科天玑已经完成了大数据行业的多元化布局，从IDC数据中心到底层的大数据分析引擎，到可视化展现，再到政务大数据、舆情大数据、公安大数据、金融大数据、教育大数据、医疗大数据、科技大数据、营销大数据等行业应用覆盖，已经形成了一条协同、共融共生的大数据生态体系闭环。

人工智能与大数据是各司其职

现在人工智能技术很火，对于人工智能与大数据之间关系的讨论也很多，那么中科天玑是什么样的观点呢？

中科天玑技术副总裁兼研发中心总经理冯凯告诉记者，人工智能在一定意义上是由大数据技术驱动的，同时人工智能与大数据不是谁替代谁的关系，而是各自有自己的擅长领域，各司其职。

中科天玑技术副总裁兼研发中心总经理冯凯

冯凯表示，大数据从流行到现在将近十余年的时间，因为大数据技术的出现，我们获得了海量的数据。这些数据是早期人工智能的输入来源，依靠这些数据，借助人工智能技术对模型进行训练从而形成智能。

“现在随着人工智能技术的发展，很多训练模型不再依赖数据输入，而是借助自我学习进行训练。但是早期的人工智能肯定需要一些数据输入进行学习训练，这些输入来自于大数据技术，所以说人工智能一定意义上是由大数据技术驱动的。”冯凯说。

同时，冯凯认为，在深度学习提出之前，很多问题是依靠大数据技术来解决的。人工智能出现之后，这些问题也能借助人工智能技术进行解决。但是很多时候人工智能的计算成本比较高，这个时候能用大数据技术解决的问题就用大数据技术就行了。此外，还有很多问题需要对海量数据全量处理之后产生的结果才有效，所以类似这种场景下还是依靠大数据技术去解决。

“人工智能主要是在顶层偏算法领域解决问题，在完整的数据处理系统方面，从数据的采集、流转、存储到检索、查询，大数据技术依然是最好的选择。所以我觉得人工智能跟大数据并不一定存在谁把谁替代的关系，双方有不同的适用领域。”冯凯说。

与行业融合是大数据技术的方向

目前大数据技术已经非常成熟，未来大数据引擎应该更多与行业结合。因为通用的大数据引擎Hadoop或者Spark并不能直接帮助行业进行变革，大数据底层引擎的差异性并不是非常明显。

冯凯表示，大数据必须要跟产业相结合。特别是在大数据技术越来越成熟情况下，单纯去卖一个大数据技术、架构等，很少有客户愿意为这个买单，必须跟产业领域结合，依靠大数据原来这个产业原来解决不了的问题，客户才愿意为这个买单。

所以，我们看到中科天玑在行业市场进行了积极的拓展，比如政府舆情、金融等。中科天玑网信业务发展总监吴琼告诉记者，对于行业客户，中科天玑理解他们的业务需求，并依托自身的技术积累，帮助客户解决业务挑战。

中科天玑网信业务发展总监吴琼

比如政务大数据是现在厂商竞争的焦点，中科天玑也在政务市场有着不俗的表现。吴琼说，现在整个市场的发展还是层次不齐的，标准建设是亟需解决的问题。虽然各个政府部门希望借助数据开放进行促成数据价值的兑现，但是数据的不统一仍是一大挑战。另外大数据平台需要集中建设，毕竟各地的大数据技术水平不一样，这样可以避免重复建设。最后是应用层面，不同地方以及不同政府部门差异化很大，这需要量身定制的服务。

为此，中科天玑推出了舆情监测系统，通过对全媒体海量舆情信息自动获取、抽取、分类、聚类、溯源等，最终形成舆情简报、舆情专报、分析报告、热点洞悉、传播路径、舆情溯源、舆情预警等功能，针对用户关心的内容进行实时监测及追踪，为国家各级政府机关及企、事业单位第一时间发现热点新闻，预判舆论导向，掌握舆情动态。

“作为政务大数据的技术提供商应该切实针对不同政府部门的需求提供个性化、定制化的解决方案，中科天玑紧跟着市场需求，将已有能力和行业结合，在共性解决方案的基础上，我们可以根据不同的需求加入定制个性化的内容，实现解决方案的自定义或者升级优化。”吴琼说，“从数据到技术到需求，中科天玑在政府行业做通以后，可以把它推广到其他行业。”

冯凯也补充说，中科天玑保持对大数据技术的持续关注，并注重与行业的融合，确保这些技术跟行业结合的时候有定制以及增强的能力。“我们把行业的共性东西进行沉淀，在整个基础上再根据不同行业的特点进行定制化，丰富行业引擎，形成不同行业的一个大数据处理分析引擎。”

所以我们看到中科天玑在行业市场保持了快速的增长，比如2017年初，由中科院计算所研发的知识图谱重要科技成果——目标关联分析系统加入到中科天玑大数据产品孵化的行列中，可针对互联网上多通道的信息来源，构建人、事、物为核心的目标属性和关联关系网络，对事件走向进行跟踪预测，成为公安大数据的重要应用。

2017年5月，互联网金融监管平台上线，提供互联网金融监测、企业征信、企业重点人群管理等功能，可为金融监管部门及对金融领域企业及人群画像、深度关联分析、风险监测等提供技术支撑。

结语

除了技术研发和行业拓展，中科天玑也在跟进大数据人才培养。2017年6月，中科天玑推出了大数据科研平台，覆盖了数据处理、机器学习、数据可视化等领域，可接入各种数据源，实现数据采集、存储、分析挖掘、价值展现的全流程管理，帮助科研工作者简化流程，提升工作效率。同期上市的大数据实验室平台，内置了丰富的大数据课程资源与12大项目案例包，成为高校大数据教学、实训与人才培养的重要利器。

根植于大数据市场，中科天玑在保持核心竞争力的基础上，进行多元化的市场布局，加速了大数据技术在各行各业的落地，为行业的转型提供了源源不断的动力。