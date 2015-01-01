计算能力是最好的圣诞礼物：企业级服务器的需求正处于上升趋势

Dell'Oro方面的2017年第三季度服务器市场概述显示，尽管受云市场增长的驱动，服务器市场出货量同比增长了4%——达到了290万台，但市场对于企业级服务器的需求仍处于疲软阶段。

白盒产品将会成为该市场领域内长期存在并逐渐扩增的威胁。

在Purley更新周期与不断增长的计算需求的影响之下，企业级数据中心服务器的销售额将在2018年回暖。

Dell'Oro方面的2017年第三季度服务器市场概述显示，尽管受云市场增长的驱动，服务器市场出货量同比增长了4%——达到了290万台，但市场对于企业级服务器的需求仍处于疲软阶段。

企业级服务器的出货量连续七个季度以来均处于下滑趋势，而2017年第三季度同比下降了8%。



Dell'Oro统计显示，企业级数据中心服务器出货量下滑

通用服务器供应商的收入份额如下图所示：

惠普方面的收入份额一直处于下跌状态，微软公司近期由于亚太地区的收入增长而遭受了一定影响。此外，戴尔方面的服务器收益同比增长了38%，且IBM由于其z14主机的发售而迎来一定程度的增长，并预计其POWER 9服务器将有助于维持这波增长态势。

思科的收入同比上涨了7%，并借此位居第四。尽管联想方面的年度营收下降了10%，但其排名仍有所上升，目前位居第五，而华为则由于其年度营收持平而下滑至第六位。

此次角逐的冠军为白盒服务器供应商集团，其收入同比增长了58%。

该研究机构预计，由于Purley更新周期与内存定价的下降，企业级服务器的出货量在2017年第四季度及至2018年上半年都将呈现持续增长态势。

然而，Dell'Oro并未成功预测此次全球企业级服务器需求的还将继续保持上涨趋势。此后，中小型企业（SMB）与小微企业都会将其服务器迁移至公有云。

该研究机构认为“另一方面，大型企业能够凭借其规模与资源以采用一套由本地、私有云与公有云服务器部署组成的混合方法。并且，我们认为该领域正在趋于稳定。”

研究人员表示，公有云与大型客户服务器出货量的增长规模将超过企业级服务器。总而言之，该研究机构预计与前四大云计算服务供应商（亚马逊、Azure、Facebook以及谷歌）相关的数据中心在2017年全年均保持了36%的增长速度。

这与TrendForce旗下DRAMeXchange部门的最新报告不谋而合，该报告显示由于数据中心服务器需求的骤增，全球服务器出货量将在2018年增长5.53%。以下图表展示了大型企业在已安装服务器方面的优势地位：





图表显示HPE、戴尔与联想以其市场出货份额分别为17%、16%与7%而成为名列前三的服务器供应商，且明年仍将保持其在全球服务器市场的统治地位。

白盒服务器供应商进军企业级数据中心市场后，将会以更多内核、内存与服务为其服务器增添价值，从而攫取更多的市场份额，并借此成为持续存在于该领域的一股强劲的竞争力量，进而引发更为激烈的业务对抗。

举例而言，百度宣布其即将推出单插槽AMD Epyc驱动型AI、大数据与云计算（ABC）服务等等，且该公司预计将于2018年第一季度开始在其全球数据中心内使用AMD EPYC处理器。

毫无疑问，白盒服务器供应商未来也将采用HPE、戴尔与联想英特尔服务器相同的基础配件与附加服务。