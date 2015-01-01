赋能数字化转型 海航探索智能物流新未来

各行各业都在探索如何应用新技术以实现业务创新，海航科技是海航集团面向未来战略布局的大型产业控股集团，依托海航集团丰富的产业场景，为客户及合作伙伴提供高附加值的解决方案和产品，打造开放生态和数据平台。

至顶网服务器频道 12月19日 新闻消息（文/李祥敬）：在当今这个数字经济时代，以云计算、大数据、人工智能为代表的技术变革在推动行业转型方面扮演了重要的角色。各行各业都在探索如何应用新技术以实现业务创新，海航科技是海航集团面向未来战略布局的大型产业控股集团，依托海航集团丰富的产业场景，为客户及合作伙伴提供高附加值的解决方案和产品，打造开放生态和数据平台。

海航科技集团围绕云技术、大数据、人工智能、数据咨询及服务、智能制造等业务发展方向，建设共享、分享、生态的“四流”（人流、物流、资金流、信息流）数据平台。同时，作为海航科技集团直属部门，技术研究院致力于协助推动海航集团数字化转型，不断在区块链、大数据、人工智能等方面进行技术探索，推动行业创新，通过构建生态，整合场景，坚持“从产业中来、到产业中去”的理念，让技术创新能更好地为产业服务。

目前，技术研究院下设了创新实验室、数字创新中心、互联网产品中心、数字化转型中心、智能硬件中心等部门。其中创新实验室涉及智能集装箱、机器人、容器云/AIOps、智能交互/NLP、AI等业务，以海航产业为种子，通过构建生态，整合场景，识别数据中的机会，建设共享、分享、生态的数据平台。

作为创新实验室的负责人，海航科技技术研究院研发总监李书博的工作是通过利用AI、Big Data、Cloud助力“四流”数据平台的实现。据李书博介绍，创新实验室主要是进行ABC（AI、Big Data、Cloud）领域的前沿探索和实践，构建一个从0到1的DevOps研发流程体系，通过精益管理和敏捷开发助力海航的业务创新。

“通过建立敏捷研发机制、落地研发体系，2016年技术研究院在云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能等方面初步搭建成型云平台，研发上线11款产品，取得9个软件著作权，成功推出了BIM、容器云、一账通、舆情平台、海航商店等科技产品。”李书博说。

比如海航科技集团与Rancher Labs联合研发的公有云容器服务平台HNA CloudOS颠覆传统公有云IaaS的服务模式，以容器、微服务为着力点，通过容器技术平台化全球多云基础设施资源，提供容器应用运行环境和云服务，可以为企业带来更经济、更灵活并可以无限扩展的云计算平台，帮助企业快速落地云原生应用，加速产品推出速度。

新技术赋能 海航探索智能物流新未来

据统计，到2018年，中国海运集装箱年吞吐量将超过2.5亿TEU，即平均四五秒就有一个标准集装箱进出港。但在传统海运集装箱运输业务中，客户完成一次流程需要经历包括货代公司、船运、空运、仓库、海关、海外代理等多方角色在内30多个步骤，过程繁琐，智能化程度低，成本高。

于是，智能云箱应运而生，其运用先进制造与物联网技术，为航空货运、公路铁路运输和多式联运提供智能货运容器、配套自动化装卸及运输设备和智能物流云平台。而且海航科技技术研究院从产业实际需求出发，结合区块链、人工智能以及智能云箱三大前沿技术，简化发货人、货运方、货代公司、海关等各个实体角色之间繁琐的流程手续和文书工作，提升集装箱海运产业的信息化管理水平，推动整个物流行业的颠覆式创新，实现智能物流。

“此次把人工智能加入到产品中，可以极大提升产品的人工智能服务水平，实现创新服务。另外，海航拥有大物流产业基础，借助智能物流平台可以产业能力和创新整合到一起，提升整个物流产业的智能化水平，探索人工智能的商业应用场景，解决行业转型挑战。”李书博说。

李书博表示，海航科技希望能将先进技术落实到产业实践中，进一步加快集装箱海运的全数字化进程。今年5月，海航科技技术研究院就凭借“基于区块链的集装箱订单管理系统”获得首届“中国区块链开发大赛”特等奖。该项目创造性地将区块链引入海运行业，将集装箱数据信息化，允许海运涉及多方角色通过区块链的资料了解货物信息，极大提高了集装箱运输的处理速度。

得益于人工智能的加入，特别是在交互方面的技术，海航科技利用机器学习优化算法和区块链技术，实现了海运物流全程监控管理、物流过程与物流机器人的识别协同三大功能，进一步提高集装箱海运效率，大幅降低物流成本，让整个流程更加简便、人性化和智能化。

新技术的采纳肯定不开计算平台的支撑，作为IT基础设施平台的重要组成部分，处理器是一个关键因素。李书博认为新技术在倒逼IT基础设施的变革，平台化和多样化是重要特征。于是，我们看到英特尔发布了至强可扩展处理器，加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。

特别是在人工智能方面，相比上一代产品，英特尔至强可扩展处理器针对深度学习训练和推理可提供高达2.2倍的性能。结合可加快交付人工智能服务的软件优化，相比3年前未经优化的服务器系统，全新的处理器可实现113倍深度学习性能的提升。

不止步 技术研究院助力海航数字化转型

行业变革的一个重要方面就是数字化转型，李书博表示，传统业务的数字化过程就是把业务成本转化为创新的服务和业务。通过发掘更多维度的数据，拓展服务场景和优化服务。在这个过程中，ABC技术是不可或缺的。

在技术选型上，李书博认为，新技术层出不穷，企业需要着眼于长远趋势，并基于应用场景进行选择。同时，技术的采纳要充分利用已有的成熟成果，而不是从零开始。企业不应过于关注技术本身，而应关注业务问题本身，然后选择合适的技术来解决。

比如现在火热的容器编排技术Kubernetes已经成为事实标准，企业应根据自身需求选择部署，这也从一个侧面反映出了开源软件越来越受到企业的关注。不管是云计算的OpenStack，还是大数据的Hadoop/Spark，或者人工智能的深度学习框架，开源的身影随处可见。

而在这些开源项目中，我们能看到英特尔在其中扮演了重要的角色。英特尔是Linux、Hadoop、OpenStack、Spark等主流开源项目的支持者，并在这些项目开始初期就大力投入。李书博表示，技术研究院与英特尔也保持了紧密的合作，推动开源项目在企业中的应用和落地。

“未来技术研究院会致力于构建由人工智能、区块链、机器人、物联网、大数据、云计算形成强大技术支撑的海航科技集团数字化业务平台，以技术创新支持平台服务，以应用创新加速传统业务的转型升级，以科技创新成果撬动资本并借助资本力量推动产业创新。”李书博说。

据悉，该数字化业务平台将关注五大方面：物联网、数据和智能化、用户体验、生态系统、IT系统及支撑组件。由这五大方面支撑的数字化业务平台，将形成数据、信息、知识、智慧的数据转换，使用成熟组件和拆分方式，实现灵活扩展、分级业务部署，支持大规模生产运营和业务数字化运营，结合基础设施、数据、技术平台、业务场景完成数据产业化，支撑海航智慧物流、智慧金融、HiApp等业务，快速完成业务创新、融合与赋能。

李书博表示，借助数字化服务平台实现组件服务化和微服务化，为海航的各个业务线提供支撑。对内，通过输出基础能力，赋能各条业务线，支持业务部门，更好服务客户；对外，通过技术输出和战略合作，引入资源，协同创新，提升技术创新力，进而推动商业创新。

“作为海航科技集团技术研发的桥头堡，研究院将不断提升创新研发能力、提供新产品新服务、打造数字化企业，拓展外部客户资源、沉淀数据资产，继续在云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等科技前沿领域有所建树，通过行业峰会、政府合作、高校交流、企业联盟等，联合多方资源，加速企业数字化转型。”李书博最后说。