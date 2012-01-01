从IBM Watson Build挑战赛看海航科技如何决胜ABC时代

海航科技技术研究院研发总监李书博的工作也是通过利用AI、Big Data、Cloud助力“四流”数据平台的实现。比如在AI方面，技术研究院与IBM Watson合作构建智能物流平台凸显出了海航科技集团在技术创新与产业生态的布局和探索。

至顶网服务器频道 12月18日 新闻消息（文/李祥敬）：在当今这个数字经济时代，以云计算、大数据、人工智能为代表的技术变革在推动行业转型方面扮演了重要的角色。各行各业都在探索如何应用新技术以实现业务创新，海航科技是海航集团面向未来战略布局的大型产业控股集团，依托海航集团丰富的产业场景，为客户及合作伙伴提供高附加值的解决方案和产品，打造开放生态和数据平台。

海航科技技术研究院代表（研发总监李书博（左二））上台领奖

日前，海航科技技术研究院参与了由IBM主办的人工智能商业应用挑战赛“Watson Build”，院凭借“基于IBM Watson认知能力的集装箱运营管理平台方案”，一举夺得IBM Watson Build大中华区决赛总冠军，全球总决赛第二名。

海航科技集团围绕云技术、大数据、人工智能、数据咨询及服务、智能制造等业务发展方向，建设共享、分享、生态的“四流”（人流、物流、资金流、信息流）数据平台。同时，作为海航科技集团直属部门，技术研究院致力于协助推动海航集团数字化转型，让技术创新能更好地为产业服务。

作为技术研究院创新实验室的负责人，海航科技技术研究院研发总监李书博的工作也是通过利用AI、Big Data、Cloud助力“四流”数据平台的实现。比如在AI方面，技术研究院与IBM Watson合作构建智能物流平台凸显出了海航科技集团在技术创新与产业生态的布局和探索。

不谋而合 海航与IBM探索智能物流新未来

“Watson Build”是由IBM主办的人工智能商业应用挑战赛，致力于推动人工智能在各个应用领域的落地和发展。李书博表示，通过融入IBM Watson技术，海航科技希望能将先进技术落实到产业实践中，进一步加快集装箱海运的全数字化进程。今年5月，海航科技技术研究院就凭借“基于区块链的集装箱订单管理系统”获得首届“中国区块链开发大赛”特等奖。该项目创造性地将区块链引入海运行业，将集装箱数据信息化，允许海运涉及多方角色通过区块链的资料了解货物信息，极大提高了集装箱运输的处理速度。

“海航科技结合Watson人工智能，特别是在认知和交互方面的技术，利用机器学习优化算法和区块链技术。同时，该管理平台还借助海航的智能云箱技术和Watson Visual Recognition识辨技术，实现海运物流全程监控管理，物流过程与物流机器人的识别协同三大功能，进一步提高集装箱海运效率，大幅降低物流成本，让整个流程更加简便、人性化和智能化。”李书博说。

谈及为什么要参加这样的挑战赛，李书博解释说，智能云箱是海航的明星产品，此次把IBM Watson认知功能加入到产品中，可以极大提升产品的人工智能服务水平，实现创新服务。另外，海航拥有大物流产业基础，借助智能物流平台可以产业能力和创新整合到一起。而IBM也希望与海航这样的合作伙伴一起提升整个物流产业的智能化水平，探索人工智能的商业应用场景，解决行业转型挑战。

“技术研究院创新实验室，作为海航科技集团技术研发的桥头堡，参加Watson Build商业应用挑战赛，不仅是海航科技集团ABC平台在人工智能领域的一次最佳实践，也是海航科技集团在支撑海航集团各产业数字化转型的创新能力和科技实力的体现。”李书博如是说。

对于IBM Watson，李书博认为，2011年，IBM在美洲地区启动了Watson，Watson是一个人工智能云计算平台，是认知计算的杰出代表，其定位就是为商业而生的AI平台。而且IBM对于行业市场的洞察让其可以更好地落地人工智能技术。

人工智能赋能物流行业颠覆式创新

李书博告诉至顶网记者，选择智能物流平台参赛，是基于物流行业的现状：据统计，到2018年，中国海运集装箱年吞吐量将超过2.5亿TEU，即平均四五秒就有一个标准集装箱进出港。但在传统海运集装箱运输业务中，客户完成一次流程需要经历包括货代公司、船运、空运、仓库、海关、海外代理等多方角色在内30多个步骤，过程繁琐，智能化程度低，成本高。

海航科技技术研究院从产业实际需求出发，结合区块链、IBM Watson认知功能以及智能云箱三大前沿技术，简化发货人、货运方、货代公司、海关等各个实体角色之间繁琐的流程手续和文书工作，提升集装箱海运产业的信息化管理水平，推动整个物流行业的颠覆式创新，实现智能物流。

而且，李书博表示，之所以能在挑战赛中获得佳绩并脱颖而出，只要是该参赛作品充分应用了Watson的各种功能，并基于应用场景进行功能选择，实现了Watson各种功能的有效协同。

比如在货品分类方面，在发货人建立发送货物清单时，利用Watson Classifier深度学习分类器的认知能力将把货物按类别及属性进行精确分类，这些属性包括了生鲜、易碎、危险品等大类，也包含了运输条件（如温度、湿度、存储时效等）。后续根据这些分类属性可以实现智能化自动选择货代公司、选择运输商、智能拼箱，并结合区块链技术，可以提供给海关一键式检查。

在智能推荐方面，传统的集装箱运输方案多样，同时又面临运输商以及货代公司的资历选择，还有运输线路的复杂、天气多变等问题。依托Watson Classifier货品分类功能给货品贴上的标签，加上机器学习的优化功能，结合天气等大数据，货代公司的推荐以及运输商和运输线路规划都可以智能化一键式完成。

同时，传统的集装箱运输流程复杂，过程中多方角色都需要交互信息，并需要多次沟通解决方案。智能物流平台利用Watson Conversation、Translation以及Understanding的自然语言理解以及交互能力，实现了智能客服功能。该功能能够在跟客户交互过程中引导客户（发货人、货代公司或者海关等）完成整个流程。通过人机对话，客户可以自然语言交互式地获得帮助和引导。简单地说，智能客服能够实现在人机日常聊天中引导并且完成复杂的物流过程。

传统的集装箱业务大部分工序都是由人工完成的，而智能云箱设计即为无人化运输标准箱。由此，借助Watson Visual Recognition的图像识别技术，可以赋予智能云箱识别运输过程中的协同机器人的功能。例如无人运输中用到的机械臂、AGV无人小车、运输无人机等等，为最终实现无人化智能物流打下基础。

“不管是在大中华区决赛还是全球总决赛中，我们的参赛项目都获得了评委的高度认可。应该说，这是人工智能的一次成功实践。”李书博说。

不止步 海航科技集团构建数字化业务平台

行业变革的一个重要方面就是数字化转型，李书博表示，传统业务的数字化过程就是把业务成本转化为创新的服务和业务。通过发掘更多维度的数据，拓展服务场景和优化服务。在这个过程中，ABC技术是不可或缺的。

在技术选型上，李书博认为，新技术层出不穷，企业需要着眼于长远趋势。同时，技术的采纳要充分利用已有的成熟成果，而不是从零开始。企业不应过于关注技术本身，而应关注业务问题本身，然后选择合适的技术来解决。

据悉，海航科技集团正在构建数字化业务平台，该平台关注五大方面：物联网、数据和智能化、用户体验、生态系统、IT系统及支撑组件。由这五大方面支撑的数字化业务平台，将形成数据、信息、知识、智慧的数据转换，使用成熟组件和拆分方式，实现灵活扩展、分级业务部署，支持大规模生产运营和业务数字化运营，结合基础设施、数据、技术平台、业务场景完成数据产业化，支撑海航智慧物流、智慧金融、HiApp等业务，快速完成业务创新、融合与赋能。

李书博表示，借助数字化服务平台实现组件服务化和微服务化，为海航的各个业务线提供支撑。对内，通过输出基础能力，赋能各条业务线，支持业务部门，更好服务客户；对外，通过技术输出和战略合作，引入资源，协同创新，提升技术创新力，进而推动商业创新。