全年盘点：2017数据中心领域的10大新闻事件

2017年数据中心市场处于持续变化的状态。客户加速向云端迁移带来的压力,再加上部件短缺,使得数据中心厂商不得不争相抢占市场份额,同时推动下一代技术实现增长。

主要的服务器制造商都推出了他们下一代硬件产品线,基于来自英特尔和AMD的新处理器,以及来自Nvidia热门的新GPU。然而,品牌服务器的销售受到了超大规模数据中心市场对来自ODM提供商的低成本、DIY式设备渴求的冲击。存储市场也是如此。

超融合基础设施帮助数据中心厂商实现抢眼的增长,市场领导者Dell EMC凭借着PowerEdge服务器与VxRail超融合解决方案的结合加速了这一势头。

谈到结合,HPE今年年初在数据中心市场进行了两次高调的收购,对该市场带来巨大的影响,将闪存存储厂商Nimble以及超融合基础设施新星SimPlivity融入到了自己的业务中,并为此总共支付了16亿美元。

下面就让我们来看看2017年10大数据中心新闻事件。

10、思科将云管理带入数据中心

思科在9月将Meraki基于云的管理解决方案带入数据中心,发布了面向UCS和HyperFlex的Intersight自动化和管理平台。思科表示,该解决方案是目前服务器或者超融合基础设施市场中任何竞争对手无法匹敌的。思科表示,Intersight为系统提供了管理即服务,直观地提供了简化性并满足了客户节约成本的需求,无需维护独立的本地管理基础设施。

9、HPE大手笔收购进军闪存、超融合市场

HPE在4月完成了对全闪存、混合闪存存储厂商Nimble Storage规模达10亿美元的收购,在火热的中端全闪存市场取得领导地位。到了今年晚些时候,HPE制订了完善的计划,开始在自己高端3PAR存储产品线上出货Nimble InfoSight预测分析解决方案。在今年年初的时候,HPE以6.5亿美元收购SimpliVity,这次收购将SimpliVity超融合基础设施新星与全球服务器领导厂商走到了一起。

8、EMC融入Dell大家庭

Dell在2016年底大手笔收购EMC终于在2017年开始裸机,也许Dell快速整合过程中做得最高调的一件事情就是将Dell PowerEdge服务器与EMC快速增长的VxRail超融合基础设施解决方案进行的结合了。Dell EMC把自己的第14代PowerEdge服务器视为“现代数据中心的基石”,而起价2.5万美元的VxRail则帮助提升Dell EMC在超融合基础设施收入方面的急剧增长。

7、Extreme Networks收购博科尘埃落定

推迟了几个月,Extreme Networks对Brocade Communications数据中心交换、路由和分析业务的收购终于在10月底尘埃落定了。这次收购让Extreme给市场领导者思科以及HPE增加了不小的竞争压力。Extreme表示,这次收购显著地增强了自己的高端数据中心市场的地位,并使该公司成为企业网络行业的顶尖企业,致力于创造10亿美元的年收入。

6、微软Azure Stack受到追捧

2017年数据中心厂商纷纷追随微软的Azure Stack解决方案。Azure Stack这款软件让客户可以使用来自自己数据中心的Azure公有云,实际上该软件为客户提供了一个跨公有云和私有云的通用基础设施。去年微软推出Azure Stack,但是直到2017年年中像Dell EMC、联想和HPE这样的厂商才加入Azure Stack阵营,推出了Dell EMC Cloud for Azure Stack,联想ThinkAgile SX for Azure Stack以及HPE ProLiant for Azure Stack等产品。

5、联想的品牌重塑

自撒年前收购IBM x86服务器业务以来,联想一直在努力制定统一的数据中心战略。在过去的这一年中,联想在全球服务器市场中的份额有所下滑,6月,联想推出了数据中心产品的新品牌:ThinkSystem,覆盖联想位于中国北京的数据中心硬件业务,以及ThinkAgile,为软件定义数据中心设计的即插即用型设备。同时联想再次调整其高管层,英特尔老将Kirk Skaugen成为联想数据中心业务的负责人。

4、厂商和合作伙伴面对SSD、内存价格压力

对SSD的需求已经超过了2017年全年的供应量,导致成本急剧上升,迫使厂商提高价格或者削减合作伙伴折扣。在这一年中,Dell EMC和HPE等主要厂商采用多种方法来缓解由于SSD过量需求导致短缺和价格压力所带来的冲击。有合作伙伴表示,所有主要厂商的价格增长了高达10%,而且目前看不到真正的缓解。由于去年出现的短缺,预计2017年上半年这一趋势可能还会持续,到了年底趋势更加明显,2017年全年或者2018年很大一部分时间都还将看到持续短缺和价格压力。

3、新处理器发布震动业界

2017年英特尔和AMD等公司都推出了新的处理器,主要的数据中心厂商利用这些处理器推出了新一代业界最成功的设备。今年5月,AMD推出了首批新的服务器处理器,其中有9款都属于Epyc产品线,特别是针对x86服务器市场。7月,英特尔推出新一代Skylake服务器处理器家族,Purley Xeon Scalable平台。同样在今年,Nvidia发布了一款新的数据中心GPU——Tesla V100。在这些处理器上市的时候,Dell EMC发布了第14带PowerEdge服务器产品线,HPE推出了Gen10服务器平台,成为市场中最受欢迎的两款服务器平台。

2、向边缘推进

2017年物联网成为关注焦点,解决方案提供商们发现他们正处于一个新的边缘。正如服务器和存储市场中主流厂商份额不断减少,客户在迁移到云端的时候不断削减他们的数据中心规模。但是客户也果断地在网络边缘购买计算能力,以抓住物联网市场带来的机遇。有解决方案提供商表示,2017年标志着为物联网市场服务的微数据中心、自容器、机架级系统开始蓬勃发展。

1、主流厂商份额流失给ODM

2017年全球服务器和存储硬件市场的数据并不令人鼓舞,因为主流厂商都在极力争夺——甚至是维持——市场份额,因为面向传统硬件的市场持续疲软。但是当Dell EMC、HPE和联想等厂商正在努力赢得市场份额的时候,ODM(原始设备制造商)因为受到超大规模云公司快速扩展而实现抢眼的增长。全闪存、超融合基础设施推动者用于主流厂商品牌的存储增长,但是超大规模数据中心厂商也在推动着ODM占据了存储市场半壁江山,在全球服务器市场中占据超过24%的市场份额。