服务一体化 看北京供销大数据集团如何盘活京津冀“大数据”

承德德鸣大数据产业园就是这种战略的具体体现，相信随着集团产业布局的完善，SinoBBD在用创新技术和理念推进大数据产业快速发展、实现我国数据产业结构升级等方面发挥越来越重要的作用。

至顶网服务器频道 12月13日 新闻消息（文/李祥敬）：京津冀一体化是2014年3月5日政府工作报告中指出的方案，目的是加强环渤海及京津冀地区经济协作。实现京津冀协同发展是一个重大国家战略，2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。在京津冀区域发展获得“政策东风”的情况下，相关产业获得发展机遇，例如大数据产业。

作为“京津冀大数据走廊”上核心支撑城市，承德是京津冀建设数据中心的首选重地。在京津冀协同发展的机遇下，承德紧抓机会，大力发展交通基础建设，机场、高铁、高速、城市道路建设都有新的面貌。身为国家大数据产业发展的实验基地和省级开发区，当前，承德正以新的发展理念为引领，坚持把发展“国家绿色数据中心发展战略”作为重点发展内容，着力打造“大数据、云计算、物联网”三张城市新名片。

承德县委书记齐建文表示，聚焦当下，承德县发展大数据产业的优势得天独厚、不可替代。随着承德县区位条件不断改善，优势产业不断壮大，以大数据为代表的战略性新兴产业异军突起，城市基础设施加速推进，特别像德鸣大数据产业园这种以产业为为骨、以生态为魂、以服务为根的高等级数据中心项目，是传承和展示承德县独特生态产业文化的创新载体。齐建文强调，未来，承德将坚定不移地把大数据产业作为培育战略性新兴产业的主攻方向，举全县之力为大数据产业做大做强创造最优最好的发展环境。

目前，北京供销大数据集团德鸣大数据产业园项目已经落地承德。北京供销大数据集团董事长肖立国表示，德鸣大数据产业园的建设与发展正当其时，不但完全符合京津冀一体化的政策要求以及国家大数据产业的发展方向，更能为促进大数据产业的整体前进发挥更积极的作用。依托于“德鸣大数据产业园”以及大数据集团其他的项目，北京供销大数据集团希望与社会各界把大数据产业做大、做强、做优！

北京供销大数据集团（SinoBBD）是北京市供销合作总社所属企业，是实施北京市供销合作总社大数据业务的核心企业平台。集团自成立以来就致力于打造一流的大数据技术、建立一站式的高品质服务体系，建设覆盖全国一体化的国家级大数据中心集群，努力成为全国最大的第三方公立大数据基础平台。

肖立国说，作为“承德·德鸣大数据产业园项目”的投资建设方，我们得到了承德市县两级政府的大力支持，在推动产业园落地建设的过程中始终秉承着“共赢、诚信、安全、高效”的理念，最终以先进的技术、精细的管理、迅捷的速度打造出德鸣大数据产业园、赢得了政府的支持、获得了广泛的认可。

德鸣大数据产业园有什么不一样？

北京供销大数据集团CTO兼北京供销科技CEO王帅宇告诉记者，北京供销大数据集团不仅是大数据行业的佼佼者，更肩负着大数据“国家队”的责任与使命。随着数字经济发展进入快车道，集团在全球化发展战略的持续推进中，将国内外市场不断融合加速，在集团“3＋10＋X”战略规划下，一个全覆盖并高度规范化的数据中心集群开始形成。目前，承德德鸣大数据产业园作为京津冀区域最大规模的数据中心集群，未来对整个产业集聚化发展将产生重大影响，赋能效应会进一步释放。

同时，德鸣大数据产业园的数据中心建设具有五大特色。北京供销科技运维总监任雪飞表示，作为京津冀区域最大体量的绿色数据中心，德鸣大数据产业园在能耗管理、基础设施建设、电力系统、网络系统及运维管理等方面，严格按照国际一流标准建设，机房等级为T3＋级别，整个园区全部建成后可容纳3万个机柜。

具体来说，在能耗管理方面，承德气候冷凉，具备得天独厚的服务器自然降温环境，能够达到开停机时数据中心及机房内温度A级要求。承德德鸣大数据产业园项目具备双变 电站真双路电力供应，能够提供多种标准及高密电力规格，适用各种客户的电力需求，持续提供稳定充足的电力保障。

在基础设施建设方面，承德德鸣大数据产业园项目从设计、到建造均采用国际高等级水准，可为互联网、金融、 企业客户提供灵活高效的数据中心需求方案，满足客户全方位的业务发展。

在实现机房高可靠指标的前提下，承德德鸣大数据产业园可以提供多样化的专线产品和带宽产品。在专线产品方面，承德德鸣大数据产业园可以提供运营商专线、云快线、DCI互联等产品；在带宽产品方面，可以提供本地单线、北京单线、三线BGP、多线BGP等产品。

任雪飞表示，为了能够给众多优质客户提供最优的IT部署平台，SinoBBD全力打造专业的运维团队，利用全生命周期管家式服务做到7×24小时×365天为用户提供应急响应和前瞻性预警服务。

结语

在政策“东风”下，京津冀区域经济迎来发展机遇。而数字经济正在驱动实体经济的发展，云计算、大数据、人工智能等技术对于产业革新有着巨大的推动作用。SinoBBD在“3＋10＋X”战略下，大力实施“一体化”布局，构建数据中心集群，全力为客户铺设“两地三中心”架构，为客户提供全方位的服务。

承德德鸣大数据产业园就是这种战略的具体体现，相信随着集团产业布局的完善，SinoBBD在用创新技术和理念推进大数据产业快速发展、实现我国数据产业结构升级等方面发挥越来越重要的作用。