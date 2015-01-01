王坚：四个“更近” 云栖2050是年轻人的舞台

云栖2050选在云栖小镇是别有深意的，年轻代表着自由奔放、无拘无束。云栖2050则是将年轻表达地更加彻底。希望云栖2050带给我们一个不一样的体验。

至顶网服务器频道 12月12日 新闻消息（文/李祥敬）：云栖小镇坐落于杭州转塘的群山环抱中，前身是一个先天不足的工业园区，经过五年发展已经成为全国云计算产业标杆小镇，一年一度的云栖大会更让全世界认识了这个小镇。现在云栖小镇正在酝酿一个大事件——云栖2050大会，这个消息是阿里巴巴集团技术委员会主席、云栖小镇名誉镇长王坚在极客邦科技主办的ArchSummit全球架构师峰会上公布的。

2017年12月8日，阿里巴巴技术委员会主席、云栖小镇名誉镇长王坚博士在ArchSummit架构师峰会上做主题演讲

在主题为《创新是人类的自信》的演讲中，王坚表示，中国在发展历程中享受了很多世界的创新成果，今天中国要做的创新，不仅是为了中国的发展，也要为世界贡献。这样的创新，只有年轻人才能做到。“年轻人最了不起的地方，就是觉得自己什么都能干，那些最有创新动力和能力的人，不一定在聚光灯下，云栖2050要把舞台給他们。”

聚焦年轻人

王坚说，到底什么是我们真正的创新？什么创新才是人类应该拥有的自信？我在思考这两者之间的关系。很显然，年轻人与创新之间是一种强耦合关系。“其实年轻人很了不起的地方在于，他觉得他什么都能干，但是没有说他什么都能干成。这是两件不同的事。可能年轻人明知道干不成，他还要去干，这是一件非常了不起的事情，要有巨大的自信心才可以做到。今天的时代，正好到了一个时刻，需要我们重新想想我们的创新在哪里，我们的智慧在哪里。”

在王坚博士看来，这个世界的挑战应该留给年轻人，未来才会离我们更近。而且挑战离年轻人更近，因为只有年轻人想学习东西，年纪大了天天想教别人东西。所以云栖2050大会将会是年轻人的舞台，这个舞台属于年轻人。世界最需要的是对年轻人的关注，年轻人的未来才是世界的未来。

“我们为世界做出自己的贡献，年轻人真正的机会在哪里？就是挑战。”王坚说，“年轻人不只是一个口号，其实要提供一定的平台，整个世界要给年轻人创造更多的机会。云栖2050大会就是要成为这样的一个平台，推动年轻人的思想和想法影响整个世界。这个时代要年轻人给世界贡献一个原来不存在的东西。”

云栖2050的四个“更近”

王坚用四个“更近”定义了云栖2050大会的目标，第一，让挑战离年轻人更近，“未来一定是年轻人创造的，但年轻没有特权，把机会给年轻人这句话是错的，机会是靠主动解决问题赢来的。挑战天生应该离年轻人更近，要相信年轻人有这个担当，让年轻人有机会接触最困难的问题。”

王坚博士（左）、极客邦科技创始人兼CEO霍泰稳（右）

第二，让科技离企业家更近，“今天，几乎所有的企业家都知道科技是企业的未来，但是科技工作者还没有充分认识到，企业是科技的摇篮。科研工作者要主动拥抱企业，让自己离问题更近，才能创造更大的社会价值。”

第三，让资本离工程师更近，“资本已经越来越难推动创新了，今天的资本其实跟100年前相比没有改变，爱迪生输给了特斯拉，就被JPMorgan从自己创办的公司里赶走了，资本决定了社会的钱花在什么地方。事实上，工程师是世界上最了不起的科学家，只有工程师对资本有更大的话语权，社会的创新成本才能更低，创新效率才能更高。“

王坚表示，有了上面三个更近，未来必然会离我们更近，云栖2050会为这个目标长久努力。

需要特别指出的是云栖2050的发起方是王坚博士成立的基金，也就是说云栖2050大会用科技公益的方法来帮助年轻人。对此极客邦科技创始人兼CEO霍泰稳还透露，如果这次大会有盈利的话，最终会全部留在公益基金，继续支持科技公益。

“云栖小镇可能是全中国唯一一个走廊跟室外是通的会展中心。在这个离阳光和空气都很近的会场，既可以到室内交流，也可以到外面有阳光的地方进行思考，并希望届时每个人都能有机会去实地体验一下。”霍泰稳说。

可以说，云栖2050选在云栖小镇是别有深意的，年轻代表着自由奔放、无拘无束。云栖2050则是将年轻表达地更加彻底。希望云栖2050带给我们一个不一样的体验。