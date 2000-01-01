快速产品化 SUSE与烽火通信联手在云存储市场“搞事情”

在SUSE OPEN FORUM CHINA 2017上，SUSE携手烽火通信举行了战略合作签约仪式，并联手发布了“烽火SUSE联合创新实验室”成立后的首个存储产品——FitStor SD2000。

至顶网服务器频道 12月12日 新闻消息（文/李祥敬）：今年11月1日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）联手SUSE基于对OpenStack、分布式存储的共同认识，决定在中国市场进行战略合作及业务拓展，实现优势互补、合作双赢，全面提升双方的创新能力，在武汉正式启动了全国首家云存储联合创新实验室——烽火SUSE联合创新实验室。

而在SUSE OPEN FORUM CHINA 2017上，SUSE携手烽火通信举行了战略合作签约仪式，并联手发布了“烽火SUSE联合创新实验室”成立后的首个存储产品——FitStor SD2000。

在此次的战略合作签约仪式上，双方再次明确了合作内容。首先，双方基于OpenStack开源技术互相协作，共同创新，携手对OpenStack关键模块进行优化。其次，双方基于SUSE Enterprise Storage和烽火通信的服务器进行产品整合，联合开发分布式存储解决方案。此外，SUSE将优先为其SUSE OpenStack Cloud客户推荐烽火通信作为中国区服务器硬件合作伙伴，满足客户个性化解决方案，烽火通信也将给予技术及价格支持。最后，双方整合各自在不同优势行业的先进经验，联合开发行业解决方案，并积极进行商业推广。

双赢 烽火通信与SUSE的合作是一拍即合

烽火通信科技股份有限公司副总裁王建利

应该说烽火通信与SUSE的合作是一拍即合，而且在很短的时间内就有了产品落地，的确有点超出笔者的预期。烽火通信科技股份有限公司副总裁王建利告诉记者，因为双方已经在所擅长的领域都有成熟的技术和产品，FitStor SD2000就是这种强强合作的成果，因此产品化速度非常快。

一直以来，SUSE坚持为用户提供可靠、稳定的Linux操作系统以及基于云基础设施的服务，其软件定义存储产品业务发展非常迅速。SUSE的存储软件需要借助硬件平台实现落地，从而将其转化为切实可行的客户解决方案。而对烽火通信而言，其自身正经历从CT向ICT的转型。为此，烽火通信提出“云网一体化”的转型战略，旨在将自身从一个基础网络的提供商转变成信息服务整体解决方案的提供商。

王建利表示，未来烽火希望和SUSE在OpenStack、云平台、云服务等其它ICT领域也能结合烽火在硬件平台和技术方面的强项与SUSE在软件方面的优势，强化双方在ICT领域的服务能力和竞争力。SUSE和烽火通信合作可以实现彼此软硬优势的互补，从而携手为客户提供更加完善的ICT整体打包解决方案。

“烽火通信选择SUSE作为合作伙伴，一方面我们可以充分借助SUSE公司在众多行业的成功应用，使得烽火通信ICT产品的发展得到完善和新的突破。另一方面烽火通信利用先进的ICT技术也能够帮助SUSE公司实现市场的拓展，烽火通信现在通信产品和服务已经覆盖了全球100多个国家和地区。我们两家合作，优势互补，可以实现我们在创新和市场上的双赢。”王建利说。

FitStor SD2000有什么不一样？

在当前的大数据时代背景下，企业数据管理面临着爆炸性增长和结构日趋复杂的挑战，传统存储无法满足海量数据存储及低成本消耗的需求。于是，软件定义存储（SDS）应运而生。

烽火通信科技股份有限公司服务器存储产品线产品总监朱波表示，为了更好帮助客户应对数据挑战，更好地迎合软件定义存储市场，烽火联合SUSE推出了FitStor SD2000分布式存储系统，这是双方联合创新实验室的第一个工作成果。

据介绍，FitStor SD2000采用了SUSE智能软件定义存储管理解决方案SUSE Enterprise Storage，它建立在Ceph开源项目的Luminous版本基础上，IT机构就能通过其企业存储基础架构的高效转型，来加速创新并降低成本，非常适合于合规、归档、备份和海量数据存储。在硬件方面，FitStor SD2000采用了烽火通信的商用存储硬件FitStor系列产品，该系列产品一向以储存效能高、存储容量大、保障可靠性高能源消耗低而蜚声行业。

朱波说，FitStor SD2000分布式存储系统具有六个主要优势，分别是统一系统架构，支持无限可扩展、零停机、提供最佳总体拥有成本（TCO），可以支持主动故障处理，这一套产品从诞生伊始就拥有了最完整的生态系统。

具体而言，统一系统架构方面，支持对象、文件、块三种类型数据访问，可以应对非常复杂用户对业务的处理要求；可扩展方面，所有不同容量和性能的节点是可以随意混用的，企业可针对性能、快数据访问、归档、冷数据等不同需求进行随意组合；零停机，具备节点容错和无缝在线迁移功能，既可以避免集中式的瓶颈，又可以通过对大容量低成本硬盘堆集获得高I/O性能，甚至可以支持不同厂家的虚拟机对于I/O的需求。

在TCO方面，朱波说，FitStor SD2000基于开源软件，同时又是一个成熟的基于x86行业标准架构服务器的商用产品。虽然是基于开源产品的商品，但是我们也进行了很多技术创新，比如主动故障处理，通过人工智能技术，我们不需要配置更多的冗余硬盘来保证它的可靠性也可以达到整个系统的稳健性，这样我们可以做成最小的冗余配置，把资源效力做到最优。

在生态方面，烽火和SUSE本身在行业内也都是成熟的厂商，所以FitStor SD2000可以非常好地与其它厂商或者平台进行集成，比如VMware虚拟化平台、Veritas备份归档、OpenStack云平台等。“FitStor SD2000的业务应用场景非常广泛，OpenStack用户、云服务供应商、电信运营商、企事业单位等都可以应用。”朱波说，“FitStor SD2000作为SUSE和烽火的强强联手之作，必将凭借其极强的扩展能力和稳定高效性，以安全性和性价比更高的方式满足企业不断增长的存储需求。”

结语

SUSE公司副总裁，亚太区及日本总经理江永清

应该说，本次战略合作签约标志着SUSE和烽火通信全面战略伙伴关系的建立。SUSE公司副总裁，亚太区及日本总经理江永清表示，双方后续将建立属于两家的生态圈，邀请更多合作伙伴加入到该联合实验室的工作中来，从而创造出从端到端的解决方案。“SUSE始终致力于与中国一系列优越的本土企业达成合作关系，进一步推进开源云计算技术在中国云计算市场的发展。”