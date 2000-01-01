着眼于需求升级 SUSE认为PaaS市场未来会持续增长

现在云计算市场发展迅猛，特别是IaaS市场。在Phillip看来，随着云计算基础设施的发展，企业业务和组织架构需要更高一层的灵活性，这会推动PaaS市场的发展。“PaaS市场越来越成熟，未来也会持续增长发展。”

至顶网服务器频道 12月12日 新闻消息（文/李祥敬）：目前，云计算进入到一个全新的时代，企业上云成为大势所趋。在企业降本增效和开源技术发展推动下，选择开源云架构已经形成潮流和趋势，OpenStack为代表的开源技术成为众多企业落地云计算的重要方式。

在近日举行的SUSE Open Forum 2017上，SUSE嵌入式及平台即服务全球联盟销售副总裁Phillip Cockrell接受了至顶网记者的采访，畅谈了他眼中的云计算市场和SUSE开源策略。Phillip目前是负责SUSE与顶级合作伙伴之间的全球战略销售合作，同时推动SUSE全球嵌入式程序战略及其实施工作，以及平台即服务的市场推广工作。

谈及SUSE在开源云市场的布局，我们不得不说近期SUSE已经完成了对HPE的OpenStack基础架构即服务（IaaS）、Cloud Foundry平台即服务（PaaS）和Stackato（HPE的Cloud Foundry实施）的云资产的收购。SUSE将其收购的OpenStack资产集成到该公司的SUSE OpenStack云中。

Phillip表示，SUSE Cloud Foundry可以非常完美地与容器技术相结合，而且SUSE也有自己基于容器技术的PaaS解决方案，并且支持Kubernetes容器编排技术。“这种多样化的产品布局可以满足不同用户的不同需求。”

应该说，现在云计算市场发展迅猛，特别是IaaS市场。在Phillip看来，随着云计算基础设施的发展，企业业务和组织架构需要更高一层的灵活性，这会推动PaaS市场的发展。“PaaS市场越来越成熟，未来也会持续增长发展。”

正是基于这样的市场认识，SUSE推出了SUSE CaaS Platform 2——一款基于Kubernetes技术的容器管理平台，同时还有基于Cloud Foundry和Kubernetes技术的SUSE Cloud Application Platform。

对于客户如何选择云的部署形式，Phillip表示，不管是公有云还是私有云，或者混合云，这取决于客户工作负载的类型，还有它是否需要一个可靠、安全、扩展性强的环境，每个客户都有自己的侧重点。对于SUSE来说，并不会局限于哪种类型的云服务形式，基于用户对商业需求的选择，SUSE给予用户更为灵活的选择来部署云环境。

云计算市场的拓展离不开合作伙伴的支持，Phillip表示，SUSE更加关注帮助客户解决问题，为客户创造价值。基于这个核心目的，SUSE与众多合作伙伴开展了合作，帮助客户解决问题。比如在开源市场，SUSE与开源厂商合作能够更好地让客户通过开源环境部署整个IT系统，从中能够提高效率、节省成本、获得更大的价值。“这是我们共同的目标，所以我们更多的是合作关系，而非竞争的关系。”

在Phillip看来，SUSE一直致力于推进企业级开源软件的应用，同时让客户在应用企业级开源软件过程中更为便捷、容易、迅速，能够更好帮助他们解决问题。所以，SUSE与众多不同类型的合作伙伴开展了合作，比如云计算提供商、IT厂商、软件厂商等。“我们对合作伙伴持开放的态度，愿意跟合作伙伴一道完成我们的使命。”

比如针对云计算提供商，SUSE成立了专门的工程师团队来让公有云环境更好地运行SUSE的产品。“如果说十年前我们更多针对数据中心进行新产品的研发，现在则是思考在什么样的云环境服务下进行产品研发、测试、认证、优化，这个过程更多需要合作伙伴和用户来参与。”Phillip说。

在应用软件领域，SUSE与SAP展开密切合作，确保SUSE OpenStack Cloud和SUSE Enterprise Storage搭配SAP Cloud Platform能够满足客户的需求。同时，SUSE还与SAP在Cloud Foundry Foundation范围内保持合作，实现 Kubernetes、容器以及Cloud Foundry技术的大融合。

具体到中国市场，SUSE与中国本土合作伙伴也开展了丰富多彩的合作。比如SUSE与烽火通信成立联合创新实验室，聚焦于云储存领域，并推出了相关产品——FitStor SD2000。

FitStor SD2000采用了SUSE智能软件定义存储管理解决方案SUSE Enterprise Storage，硬件则是采用了烽火通信的商用存储硬件FitStor系列产品，这种软硬的强强联手来满足企业不断增长的存储需求。

总之，凭借20多年的市场积淀，SUSE致力于与合作伙伴一起推进开源云计算技术和产业的蓬勃发展。随着云计算的深入发展，SUSE在推动全球和中国云计算市场的发展过程中将扮演越来越重要的作用。